DGAP-News: GBC AG veröffentlicht Branchenstudie 'GBC Best of Fintech 2017' (deutsch)

GBC AG veröffentlicht Branchenstudie 'GBC Best of Fintech 2017'

seit einigen Jahren ist das Thema "Fintech" in aller Munde und kann zweifelsohne als ein Trendthema bezeichnet werden. Jedoch ist Fintech inzwischen viel mehr als ein bloßer Trend. Vielmehr haben sich über die vergangenen Jahre hinweg zahlreiche Geschäftsmodelle etabliert und operieren darüber hinaus profitabel. Die Zeiten, dass es sich bei Fintechs lediglich um Start-up-Unternehmen handelt, sind lange vorbei.

Wenngleich der Großteil der Fintechs noch immer im angloamerikanischen Raum ansässig ist und auch Neugründungen zahlenmäßig in den USA und in Großbritannien überwiegen, hat sich auch in Deutschland inzwischen eine große Zahl an Fintech-Unternehmen etabliert, davon auch ein ganze Reihe im börsennotierten Bereich.

Diesen Unternehmen haben wir uns in der Themenstudie "GBC Best of Fintech 2017" gewidmet und haben die aus unserer Sicht aussichtsreichsten Unternehmen der deutschen Börsenlandschaft aus dem Fintech-Segment beleuchtet. Neben einer allgemeinen Betrachtung des Fintech-Marktes und den aktuellen Marktentwicklungen finden Sie in der Studie Einschätzungen zu sieben Fintech-Unternehmen, die in Deutschland an der Börse gelistet sind. Allen Unternehmen messen wir dabei für die kommenden Jahre ein hohes Potenzial bei.

In der Themenstudie "GBC Best of Fintech 2017" sind Einschätzungen zu folgenden Unternehmen enthalten:

- B+S Banksysteme AG (ISIN: DE0001262152) - Ferratum OYJ (ISIN: FI4000106299) - FinLab AG (ISIN: DE0001218063) - FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111) - Hypoport AG (ISIN: DE0005493365) - JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) - Wirecard AG (ISIN: DE0007472060)

Die vollständige Studie "GBC Best of Fintech 2017" können Sie auf unserer Homepage www.gbc-ag.de herunterladen.

Felix Gode, CFA Stellv. Chefanalyst

GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg Phone: ++49 821 241133 0 FAX: ++49 821 241133 30 E-Mail: research@gbc-ag.de Web: www.gbc-ag.de

