DGAP-News: GBC AG: Best of m:access mit +35,3% deutlich besser als der DAX (deutsch)

25.07.2018 / 14:53

- Auch m:access-Index mit +19,1% stärker als DAX mit 11,4%

- Best of m:access mit 4 Neuaufnahmen (Defama, Homes & Holiday,

IT-Competence, Unidevice AG)

- Mit der Homes & Holiday AG erster deutscher börsennotierter

Immobilien-Makler aufgenommen

Augsburg, 25. Juli 2018 - GBC Research erstellt seit dem Jahr 2009

regelmäßig Studien zu den aussichtsreichsten Unternehmen des m:access, dem

Qualitätssegment der Börse München. Diese werden in der Themenstudie "GBC

Best of m:access" zusammengefasst. In der aktuellen Betrachtungsperiode

(01.01.2017 - 31.05.2018) hat sich die Best of m:acces-Auswahl mit einem

Plus von +35,3% erneut deutlich besser entwickelt als der m:access-Index

selber (19,1%) und der deutsche Leitindex DAX (11,4%). Dies spricht für die

Qualität der im m:access gelisteten Unternehmen.

Zum Ende der Betrachtungsperiode am 31. Mai 2018 umfasste der m:access 53

Unternehmen und damit mehr als das vergleichbare Scale-Segment der

Frankfurter Wertpapierbörse. Mit einer kumulierten Marktkapitalisierung von

11,68 Mrd. EUR enthält der m:access dabei eine breite Mischung an

Unternehmen verschiedener Größenordnungen. Zudem bereichert seit dem 6. Juli

2018 mit dem Ferienimmobilien-Spezialisten Homes & Holiday AG der erste

deutsche börsennotierte Immobilien-Makler überhaupt das Qualitätssegment für

mittelständische Aktiengesellschaften.

Im Rahmen der aktuellen Studie haben wir unsere GBC-Best of-Auswahl

überarbeitet. Neu aufgenommen haben wir die jüngsten m:access Mitglieder

Homes & Holiday AG sowie UniDevice AG. Darüber hinaus haben wir mit der IT

Compentence Group SE und der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG weitere

aussichtsreiche Indexmitglieder neu einbezogen.

Derzeit sind im GBC Best of m:access damit folgende Unternehmen enthalten:

artec technologies AG (ISIN: DE0005209589), BHB Brauholding Bayern-Mitte AG

(ISIN: DE000A1CRQD6), Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5), EQS Group

AG (ISIN: DE0005494165), Homes & Holiday AG (ISIN: DE000A2GS5M9), IT

Competence Group SE (ISIN: NL0006129074), Merkur Bank KGaA (ISIN:

DE0008148206), STEICO SE (ISIN: DE000A0LR936), UniDevice AG (ISIN:

DE000A11QLU3), VIB Vermögen AG (ISIN: DE0002457512)

Die aktuelle Einschätzung zu den zehn Titeln und auch weitere Informationen

zur Entwicklung des m:access sind in der vollständigen Studie "GBC Best of

m:access I.2018" enthalten. Diese steht kostenlos zum Download zur

Verfügung: www.more-ir.de/d/16673.pdf

