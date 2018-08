DGAP-News: GBC AG: 8. ZKK - Zürcher Kapitalmarkt Konferenz / neue Gesellschaften / NanoRepro AG & windeln.de SE (deutsch)

GBC AG: 8. ZKK - Zürcher Kapitalmarkt Konferenz / neue Gesellschaften / NanoRepro AG & windeln.



de SE

^

DGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz

GBC AG: 8. ZKK - Zürcher Kapitalmarkt Konferenz / neue Gesellschaften /

NanoRepro AG & windeln.de SE

09.08.2018 / 16:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Mit der NanoRepro AG und windeln.de SE haben sich zwei weitere

Gesellschaften zur 8. ZKK - Zürcher Kapitalmarkt Konferenz am 5. September

2018 angemeldet. Insgesamt präsentieren sich 18 Gesellschaften vor

eidgenössischen Investoren.

Konferenzort: Park Hyatt Zürich / Beethoven-Strasse 21, 8002 Zürich

Für: Institutionelle Investoren & Pressevertreter

Kosten: Presse und Institutionelle Investoren kostenfrei, ansonsten 300,-

EUR (zzgl. MwSt)

Themen: Es präsentieren sich interessante Aktiengesellschaften den

anwesenden Investoren und Kapitalmarktteilnehmern. Parallel zu den

Unternehmenspräsentationen ist die Möglichkeit für 1-on-1-Meetings mit den

teilnehmenden Vorständen gegeben.

Das Programm sowie die Anmeldung zur Konferenz und 1-to-1-Meetings finden

Sie HIER

Präsentierende Gesellschaften:

[1]Aves One AG 1.

https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/ueber

sicht.html?ID_NOTATION=175900279

[1]bet-at-home.com AG 1.

https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/ueber

sicht.html?SEARCH_REDIRECT=true&REFERER=search.gene-

ral&REDIRECT_TYPE=FULL_MATCH&ID_NOTATION=10995164&SEARCH_VALUE=BET-AT-HO-

ME.COM+AG

[1]BIG Blockchain Intelligence Group Inc. 1.

https://www.finanzen.net/aktien/BIG_Blockchain_Intelligence_Group-Aktie

[1]CLIQ Digital AG 1.

https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/ueber

sicht.html?SEARCH_REDIRECT=true&REFERER=search.gene-

ral&REDIRECT_TYPE=ONLYONE&ID_NOTATION=13431419&SEARCH_VALUE=CLIQ+DIGITAL-

+AG

[1]CO.DON AG 1. https://www.finanzen.net/aktien/codon-Aktie

[1]GK Software SE 1.

https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/ueber

sicht.html?ID_NOTATION=23242899

[1]INDUS Holding AG 1.

https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/ueber

sicht.html?SEARCH_REDIRECT=true&REFERER=search.gene-

ral&REDIRECT_TYPE=FULL_MATCH&ID_NOTATION=154919&SEARCH_VALUE=INDUS+HOLDI-

NG+AG

[1]JDC Group AG 1.

https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/ueber

sicht.html?SEARCH_REDIRECT=true&REFERER=search.gene-

ral&REDIRECT_TYPE=ONLYONE&ID_NOTATION=13431284&SEARCH_VALUE=JDC+GROUP+AG

[1]Manz AG 1.

https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/ueber

sicht.html?SEARCH_REDIRECT=true&REFERER=search.gene-

ral&REDIRECT_TYPE=FULL_MATCH&ID_NOTATION=15706328&SEARCH_VALUE=MANZ+AG

[1]Mountain Alliance AG 1.

https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/ueber

sicht.html?SEARCH_REDIRECT=true&REFERER=search.gene-

ral&REDIRECT_TYPE=ONLYONE&ID_NOTATION=109930752&SEARCH_VALUE=MOUNTAIN+AL-

LIANCE+AG

[1]MS Industrie AG 1.

https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/ueber

sicht.html?SEARCH_REDIRECT=true&REFERER=search.gene-

ral&REDIRECT_TYPE=FULL_MATCH&ID_NOTATION=3094830&SEARCH_VALUE=MS+INDUSTR-

IE+AG

[1]NanoRepro AG 1.

https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/ueber

sicht.html?SEARCH_REDIRECT=true&REFERER=search.gene-

ral&REDIRECT_TYPE=ONLYONE&ID_NOTATION=19838977&SEARCH_VALUE=NANOREPRO+AG

[1]PNE AG 1. https://www.finanzen.net/aktien/PNE-Aktie

[1]SNP Schneider-Neureither & Partner SE 1.

https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/ueber

sicht.html?ID_NOTATION=1541164

[1]STS Group AG 1.

https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/ueber

sicht.html?SEARCH_REDIRECT=true&REFERER=search.gene-

ral&REDIRECT_TYPE=ONLYONE&ID_NOTATION=219341222&SEARCH_VALUE=STS+GROUP+A-

G

[1]TAKKT AG 1.

https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/ueber

sicht.html?SEARCH_REDIRECT=true&REFERER=search.gene-

ral&REDIRECT_TYPE=FULL_MATCH&ID_NOTATION=166702&SEARCH_VALUE=TAKKT+AG

[1]Vectron Systems AG 1.

https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/ueber

sicht.html?SEARCH_REDIRECT=true&REFERER=search.gene-

ral&REDIRECT_TYPE=FULL_MATCH&ID_NOTATION=17278007&SEARCH_VALUE=VECTRON+S-

YSTEMS+AG

[1]windeln.de SE 1.

https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/ueber

sicht.html?SEARCH_REDIRECT=true&REFERER=search.gene-

ral&REDIRECT_TYPE=ONLYONE&ID_NOTATION=132139239&SEARCH_VALUE=WINDELN.DE+-

SE

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Herzliche Grüße aus Augsburg

Kristina Bauer & Marita Conzelmann

Eventmanagement

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

Tel.: +49 821 241133-44/49

Fax: +49 821 241133-30

Mail: konferenz@gbc-ag.de

www.gbc-ag.de

------------------------------------------------------------

Weitere wichtige Angaben gemäß EHUG

Amtsgericht Augsburg, HRB 23084; USt-ID-Nr.: DE223166143

Vorstand: Manuel Hölzle (Vorsitz), Jörg Grunwald

Aufsichtsrat: Carsten Stern (Vorsitz), Berth Hausmann (stellv. Vorsitz),

Christian Schmidt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer

Die in dieser E-Mail und den dazugehoerigen Anhaengen (zusammen die

"Nachricht") enthaltenen Informationen sind nur fuer den Adressaten bestimmt

und koennen vertrauliche und/oder rechtlich geschuetzte Informationen

enthalten. Sollten Sie die Nachricht irrtuemlich erhalten haben, loeschen

Sie die Nachricht bitte und benachrichtigen Sie den Absender, ohne die

Nachricht zu kopieren oder zu verteilen oder ihren Inhalt an andere Personen

weiterzugeben.

Ausser bei Vorsatz oder grober Fahrlaessigkeit schliessen wir jegliche

Haftung fuer Verluste oder Schaeden aus, die durch virenbefallene Software

oder E-Mails verursacht werden.

The information contained in this e-mail and any attachments (together the

"message") is intended for the addressee only and may contain confidential

and/or privileged information. If you have received the message by mistake

please delete it and notify the sender and do not copy or distribute it or

disclose its contents to anyone.

Except in case of gross negligence or wilful misconduct we accept no

liability for any loss or damage caused by software or e-mail viruses.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

09.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

712751 09.08.2018

°