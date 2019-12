DGAP-News: GANÉ Aktiengesellschaft: ACATIS GANÉ Value Event Fonds feiert 11-jähriges Bestehen (deutsch)

GANÉ Aktiengesellschaft: ACATIS GANÉ Value Event Fonds feiert 11-jähriges Bestehen

10.12.2019 / 10:00

Pressemitteilung

ACATIS GANÉ Value Event Fonds feiert 11-jähriges Bestehen

- Mehrfach ausgezeichnete Kombination aus Value- und Event-Strategie seit

elf Jahren erfolgreich am Markt

- Seit Auflage am 15.12.2008 eine Rendite von 185 Prozent bei einer

Volatilität von acht Prozent erwirtschaftet; in jedem Kalenderjahr konnte

ein negatives Ergebnis vermieden werden

- Das Fondsvolumen des vermögensverwaltenden Mischfonds beträgt 3.911

Millionen Euro (Stand 30.11.2019)

- Teilnahme am Fondskongress in Mannheim und an der Roadshow "Investment

Summit" zu Beginn des Jahres 2020

Aschaffenburg, 10.12.2019 - Der vermögensverwaltende Mischfonds der GANÉ

Aktiengesellschaft, der im Jahr 2008 in Kooperation mit der ACATIS

Investment KVG mbH und der Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufgelegt

wurde, feiert sein 11-jähriges Bestehen. Seit seiner Auflage konnte der von

Dr. Uwe Rathausky und J. Henrik Muhle konzipierte und verantwortete ACATIS

GANÉ Value Event Fonds ein Plus von 185 Prozent erzielen. Gemessen am

Zeitraum entspricht dies einer durchschnittlichen Rendite von 10 Prozent pro

Jahr. Dabei wies der Fonds eine durchschnittliche Volatilität von acht

Prozent über die gesamte Laufzeit auf. Der Fonds konnte in jedem vollen

Kalenderjahr seit seiner Auflegung ein negatives Ergebnis vermeiden: 2009

(32 Prozent), 2010 (18 Prozent), 2011 (2 Prozent), 2012 (13 Prozent), 2013

(8 Prozent), 2014 (7 Prozent), 2015 (7 Prozent), 2016 (3 Prozent), 2017 (9

Prozent) und 2018 (0 Prozent). Für das Jahr 2019 liegt die Rendite bei 16

Prozent, das Fondsvolumen beträgt 3.911 Millionen Euro (Stand 30.11.2019).

Die Value- und Event-Strategie des globalen Mischfonds stammt von der GANÉ

Aktiengesellschaft um die Gründer Dr. Uwe Rathausky und J. Henrik Muhle. Mit

einer variablen Investitionsquote in Aktien, Anleihen und Liquidität sollen

langfristig aktienähnliche Renditen bei niedrigen Schwankungen erzielt

werden. Dieser Ansatz wurde mit den Bestnoten von Morningstar (5 Sterne),

Euro Fondsnote (1) und Scope (A) ausgezeichnet. Der Fonds ist zweifacher

Lipper Leader (Total Return, Consistent Return) und mehrfach prämiert (z.B.

Scope Award und Lipper Fund Awards). Für seine Stabilität in Phasen

fallender Börsen erhielt er die Auszeichnung "Globe d'argent de la Gestion".

Dr. Uwe Rathausky und J. Henrik Muhle wurden für ihre erfolgreiche Arbeit

und die konsequent vorangetriebene Erfolgsgeschichte des Fonds vom Finanzen

Verlag zu den "Fondsmanagern des Jahres 2019" gekürt.

Dr. Uwe Rathausky, Vorstand und Mitgründer der GANÉ Aktiengesellschaft, zum

Fonds-Jubiläum: "In einem quasi zinslosen Kapitalmarktumfeld, das uns

jederzeit Überraschungen bereithalten kann, ist es von zentraler Bedeutung,

langfristig attraktive Investitionsziele zu finden und gleichzeitig auch

kurzfristige und volatilitätsreduzierende Anlageideen ins Portfolio

aufzunehmen. Diese Kombination ermöglicht uns eine ausreichende Flexibilität

bei der Anlagestrategie, gleichzeitig erlaubt sie es uns, die

Marktpreisrisiken systematisch zu verringern."

Im Januar 2020 wird die GANÉ Aktiengesellschaft für Anleger auf dem

Fondskongress in Mannheim mit einem eigenen Stand und Vortrag präsent sein.

Im Februar und März folgen vier Roadshow-Termine an den Standorten München,

Frankfurt, Hamburg und Köln. Die Roadshow trägt den Namen "Investment

Summit" und wird gemeinsam von der GANÉ Aktiengesellschaft, LOYS AG und

ProfitlichSchmidlin AG unter der organisatorischen Begleitung von Hauck &

Aufhäuser Privatbankiers AG ausgerichtet.

J. Henrik Muhle, Vorstand und Mitgründer der GANÉ Aktiengesellschaft,

ergänzt: "Der Fondskongress in Mannheim ist für uns jedes Jahr ein

Highlight. Wir werden auf Ebene 2 am Standplatz 197 vertreten sein. Darüber

hinaus dürfen sich Anleger auf den Vortrag von Dr. Uwe Rathausky ("Ohne

Ideen stirbt man einen schnellen Tod") am ersten Messetag um 14:55 Uhr in

Saal 10 freuen. Unsere Frühjahrs-Roadshow "Investment Summit" wird das Motto

"Lukrative Anlagechancen im Niedrigzinsumfeld" tragen. Bereits heute können

sich Anleger unter www.investment-summit.de für eine Teilnahme anmelden."

Mit Blick auf das Jahr 2020 erwarten die beiden Vorstände der GANÉ

Aktiengesellschaft ein spannendes Kapitalmarktumfeld: "Der Trumpsche

Zollstreit in Verbindung mit den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen

und das weiterhin extrem niedrige Zinsumfeld nach einem für viele

überraschend starken Börsenjahr 2019 werden als Gemengelage ganz bestimmt

einige Überraschungen für uns bereithalten."

Verwal- ACATIS Investment KVG mbH

tungsge-

sell-

schaft

Bera- GANÉ Aktiengesellschaft (unter dem Haftungsdach von BN &

tungsge- Partners Capital AG)

sell-

schaft

Depot- Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

bank

Outsour- Universal-Investment-Gesellschaft mbH

cing-Di-

enst-

leister

ISIN Anteilklasse A: DE000A0X7541 Anteilklasse B: DE000AIC5DI3

Anteilklasse C: DE000AIT73W9 Anteilklasse D: DE000A2DR2M0

Anteilklasse X: DE000A2H7NC9 Anteilklasse E: DE000A2JQJ20

Anteilklasse Y: DE000A2PB531

Fondsvo- 3.911 Millionen Euro

lumen

Mindest- Anteilklasse A, B, C, X und Y: keine Anteilklasse D und E:

anlage 50 Millionen Euro

Laufen- Anteilklasse A: 1,79 Prozent Anteilklasse B: 1,39 Prozent

de Anteilklasse C: 1,78 Prozent Anteilklasse D: 1,02 Prozent

Kosten Anteilklasse X: 1,44 Prozent Anteilklasse E: 1,10 Prozent

Anteilklasse Y: 1,50 Prozent

Ausgabe- Anteilklasse A und C: bis zu 5 Prozent Anteilklasse B: bis

auf- zu 4 Prozent Anteilklasse D, X, E und Y: 0 Prozent

schlag

Perfor- 20 Prozent der 6 Prozent p.a. übersteigenden

mance Wertentwicklung, wenn neuer Höchststand des Anteilwerts

Fee (Anteilklasse B, D und E: max. 2 Prozent p.a.)

Hinweis: Die Angaben dienen lediglich der Information. Die Angaben richten

sich ausschließlich an professionelle Kunden bzw. geeignete Gegenparteien im

Sinne des WpHG und sind nicht für Privatkunden bestimmt. Die Inhalte stellen

weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung

oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen

Finanzprodukten dar. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind

die Verkaufsunterlagen - der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle

Jahresbericht und der aktuelle Halbjahresbericht. Historische Daten sind

keine Garantie für zukünftige Erträge. Eine Entscheidung über einen Kauf

sollten Sie erst nach Vorlage der vollständigen Unterlagen und

Risikohinweise sowie nach vorheriger Rechts-, Steuer- und Anlageberatung

treffen. Alle Angaben und Einschätzungen sind indikativ und können sich

jederzeit ändern. Alle Angaben ohne Gewähr. Die ausgegebenen Anteile dieses

Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft

werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist.

So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für

Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum

Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Die Dokumente und die

Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und

Veröffentlichung der Dokumente und der Informationen sowie das Angebot oder

ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen

Beschränkungen unterworfen sein. Die GANÉ Aktiengesellschaft lehnt jegliche

Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art aus dem Zugriff auf

diese Pressemitteilung ab. Diese Hinweise unterliegen dem Recht der

Bundesrepublik Deutschland. Die Anlageberatung nach § 1 Abs. 1a Nr. 1 a KWG

und die Anlagevermittlung nach § 1 Abs. 1a Nr. 1 KWG erfolgen im Auftrag, im

Namen, für Rechnung und unter der Haftung des dafür verantwortlichen

Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt,

nach § 2 Abs. 10 KWG. BN & Partners Capital AG besitzt für die vorgenannten

Finanzdienstleistungen eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 32 KWG.

Ausführliche Informationen erhalten sie auf www.gane.de

Kontakt: Pressekontakt:

GANÉ Aktiengesellschaft Dr. Uwe Rathausky J. KERL und CIE Dirk

Henrik Muhle Email: kontakt@gane.de Weißenburger Ulmer Email:

Straße 36 63739 Aschaffenburg Sitz: d.ulmer@kerlundcie.

Aschaffenburg Handelsregistergericht: de Tel.: 069 870021

Aschaffenburg HRB 10188 Vorstand: Dr. Uwe 519 Hamburger Allee

Rathausky, J. Henrik Muhle Vorsitzender des 45 60486 Frankfurt

Aufsichtsrats: Achim Josefy am Main

