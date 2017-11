DGAP-News: Fura Gems Inc.: FURA ERNENNT WICHTIGE FÜHRUNGSKRÄFTE IN DEN BEREICHEN MARKETING UND VERKAUF SOWIE FÜR DIE KOLUMBIANISCHEN BETRIEBE (deutsch)

Fura Gems Inc.: FURA ERNENNT WICHTIGE FÜHRUNGSKRÄFTE IN DEN BEREICHEN MARKETING UND VERKAUF SOWIE FÜR DIE KOLUMBIANISCHEN BETRIEBE

^ DGAP-News: Fura Gems Inc. / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges Fura Gems Inc.: FURA ERNENNT WICHTIGE FÜHRUNGSKRÄFTE IN DEN BEREICHEN MARKETING UND VERKAUF SOWIE FÜR DIE KOLUMBIANISCHEN BETRIEBE

15.11.2017 / 08:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

FURA ERNENNT WICHTIGE FÜHRUNGSKRÄFTE IN DEN BEREICHEN MARKETING UND VERKAUF SOWIE FÜR DIE KOLUMBIANISCHEN BETRIEBE

15. November 2017

TORONTO, ONTARIO - Fura Gems Inc. (TSXV: FUR) gibt die Ernennung von Rupak Sen zum Vice President - Marketing und Verkauf- sowie von Armando Diaz zum Projektleiter - Kolumbien - bekannt.

Herr Sen, Vice President - Marketing und Verkauf, wird seinen Sitz in Furas Hauptverwaltung in Dubai haben. Herr Sen wird dem President u. CEO des Unternehmens direkt unterstellt sein und für das globale Marketing, Kommunikation und den Verkauf ungeschliffener Edelsteine verantwortlich sein.

Vor seinem Eintritt in Fura war Herr Sen der geschäftsführende Direktor des Bereichs Verkauf und Marketing geschliffener Edelsteine bei Gemfield plc sowie Marketing- und Verkaufsleiter für Asien. Während seiner 9jährigen Anstellung bei Gemfields war Herr Sen behilflich bei der Implementierung der "Minen- und Markt"-Strategie in Asien. Herr Sen war für die gesamte Werbung, Public Relations, das Sponsoring, die Recherche, das Co-Branding, Co-Marketing, die Ausbildung und Fortbildung in seinem Gebiet verantwortlich. Vor Gemfields betreute Herr Sen aufgrund seiner strategischen und betrieblichen Fähigkeiten die Markteinführung und das Wachstum verschiedener Marken in Asien. Herr Sen arbeitete für Unternehmen wie De Beers (Diamond Promotion Service), Swatch Group und DTC Sight Holder sowie für einen der größte Kunden Rio Tintos, D. Navinchandra & Co. Herr Sen erhielt seinen Universitätsabschluss in Indien (Bachelor in Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft).

Herr Diaz, Projektleiter - Kolumbien, wird für die Entwicklung der Mine Coscuez, Furas laufende Vorzeige-Smaragdmine in Kolumbien, verantwortlich sein. Herr Diaz wird dem Vice President - Betriebsleitung, direkt unterstellt sein und für die strategische Planung, Gesamtentwicklung der Mine, Implementierung des Nachhaltigkeitsrahmens und der Kommunikation mit der lokalen Gemeinde verantwortlich sein.

Herr Diaz besitzt über 30 Jahre Erfahrung mit Untertagebau- und Übertagebaubetrieben. Vor seinem Eintritt in Fura arbeitete Herr Diaz bei Gemfield plc in Kolumbien als Projektleiter und war für die Bewertung und Akquisition neuer sich in der Betriebs- und Explorationsphase befindlicher Smaragdminen verantwortlich. Herr Diaz hatte mehrere leitende Stellen und entwickelte während seiner Karriere Untertageminen und Übertageminen in Südamerika, Asien und Afrika. Herr Diaz hat als Betriebsleiter in den indischen Untertageminen der Hindustan Zinc Ltd., einer Tochtergesellschaft der Vedanta Resources plc, in der Tagebaumine Kansanshi der First Quantum, der Untertagemine der Mopani, einer Tochtergesellschaft der Glencore plc, sowie in verschiedenen Untertageprojekten in Südamerika gearbeitet, die Kupfer, Blei, Zink und Gold förderten. Herr Diaz ist ein Absolvent der National University of Engineering UNI in Peru (Bergbauingenieur) und der San Ignacio de Loyola University in Peru (Master in Betriebswirtschaft) sowie der University of Pennsylvania (Diplom in Projektmanagement).

Dev Shetty, President u. CEO von Fura, sagte: "Aufgrund der Unternehmensstrategie "Mine und Markt" und nach der Ernennung von Ashim Roy zum Vice President - Geschäftsbetriebe, einem der besten Geologen der Welt für farbige Edelsteine, freuen wir uns jetzt, Rupak Sen zu begrüßen, der zweifellos in der Welt einer der besten und angesehenen Marketingleiter in der Edelsteinbranche ist. Fura hat jetzt zwei erfahrene und sachkundige Führungskräfte, die ihre Schlüsselbereiche leiten; Mine bzw. Markt. Wir sind ebenfalls erfreut, Armando Diaz zu haben, der für die Entwicklung der symbolträchtigen Smaragdmine Coscuez verantwortlich sein wird. Armandos Erfahrung sowohl in Südamerika und dort besonders in Kolumbien als auch mit Untertagebergbaubetrieben, besonders in Bereichen mit geringmächtigen Gangsystemen, wird unserer Ansicht nach eine großartige Bereicherung für das Team sein. Da ich mit beiden in der Vergangenheit gearbeitet habe und ihre Leidenschaft und Engagement sah, bin ich zuversichtlich, dass sie einen immensen Wert in das Geschäft bringen werden. Wir werden das Team weiterhin verstärken, indem wir die besten Talente in das Geschäft einbringen."

Für weitere Informationen über Fura Gems Inc. kontaktieren Sie bitte:

Fura Gems Inc. Dev Shetty - President & Tel: +971 (0) 4 240 8760 Chief Executive Officer dev.shetty@furagems.com Investor Relation Vikram Pathak Tel: 1-647-276-7816 [1]vikram.pathak@furagems.com 1. mailto:vikram.pathak@furagems.com Über Fura Gems Inc.

Fura Gems Inc. befasst sich mit der Exploration und Akquisition von Edelsteinlizenzen. Furas Hauptsitz befindet sich in Toronto, Kanada und der Sitz der Hauptverwaltung ist im Almas Tower in Dubai. Fura wird an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "FUR" gehandelt.

Fura hat mit Emporium HS S.A.S. ein Aktienkaufabkommen zum Erwerb von 76% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Esmeracol S.A. geschlossen, die die Smaragdmine Coscuez in Boyaca, Kolumbien, vollständig besitzt.

Fura hat ebenfalls ein Kaufabkommen geschlossen, um mit der Exploration und dem Abbau von Rubinen in Mosambik zu beginnen mittels der geplanten Akquisition einer 80-%-Effektivbeteiligung an vier Rubinlizenzen (4392, 3868, 3869 und 6811) und der Eingabe eines Antrags für eine weitere Rubinlizenz. Fura beschäftigt sich mit der Exploration von Ressourcenliegenschaften in Kolumbien und besitzt zu 100% die Smaragdliegenschaft ECH-121.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

15.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

629365 15.11.2017

°