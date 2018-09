DGAP-News: Fresenius Medical Care im zehnten Jahr in Folge im Dow Jones Sustainability Index (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Fresenius Medical Care im zehnten Jahr in Folge im Dow Jones Sustainability Index

DGAP-News: Fresenius Medical Care AG & Co.



KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

Fresenius Medical Care im zehnten Jahr in Folge im Dow Jones Sustainability

Index

20.09.2018 / 09:21

Fresenius Medical Care, der weltweit führende Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, wurde im zehnten Jahr

in Folge in den Nachhaltigkeits-Börsenindex DJSI Europe (Dow Jones

Sustainability Index) aufgenommen. Das Investment-Unternehmen RobecoSAM

analysiert die 600 größten europäischen Unternehmen, die im S&P Global

BMI-Index gelistet sind, nach wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen

Kriterien. Die am besten bewerteten 20 Prozent der Unternehmen bilden den

DJSI Europe.

In diesem Jahr wurde insbesondere die Berichterstattung von Fresenius

Medical Care über ökologische und soziale Kriterien sehr gut bewertet sowie

die Materialitätsanalyse, die wirtschaftliche, ökologische und soziale

Themen näher beleuchtet, die sich erheblich auf die Leistung eines

Unternehmens auswirken könnten. Mit der Veröffentlichung des ersten

nichtfinanziellen Konzernberichts im Jahr 2018 hat Fresenius Medical Care

auch eine globale Nachhaltigkeitsstruktur etabliert, um die Koordination und

das Management von Nachhaltigkeitsthemen des Unternehmens in allen Regionen

weiter zu verbessern.

"Wir haben unser Engagement für mehr Nachhaltigkeit in den vergangenen

Jahren kontinuierlich ausgebaut. Denn wir sind überzeugt, dass sich

verantwortungsbewusstes Handeln und wirtschaftlicher Erfolg gegenseitig

bedingen", sagte Rice Powell, Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender des

Nachhaltigkeitsgremiums von Fresenius Medical Care. "Wir sind stolz darauf,

seit zehn Jahren im renommierten Dow Jones Sustainability Index vertreten zu

sein. Es bestätigt unsere Haltung, stets den Patienten in den Mittelpunkt

unseres Handelns zu stellen."

Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich

weltweit etwa 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung

unterziehen. In einem Netz aus 3.815 Dialysezentren betreut das Unternehmen

weltweit 325.188 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der

führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und

Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse

bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical

Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS)

notiert.

Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de.

Rechtliche Hinweise:

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und

Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von

den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund

verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie z.B. Veränderungen der

Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen,

Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten

bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die

Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Fresenius Medical Care übernimmt

keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

°