DGAP-News: Fresenius Medical Care weiter auf Wachstumskurs - Hauptversammlung beschließt 21. Dividendenerhöhung in Folge (deutsch)

Fresenius Medical Care, der weltweit führende Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, rechnet auch künftig

mit kräftigem Wachstum. Auf der heutigen Hauptversammlung erläuterte der

Vorstandsvorsitzende Rice Powell die Wachstumsstrategie des Unternehmens für

die kommenden Jahre: "Wir werden auch in Zukunft unser Geschäft mit

Dienstleistungen und Produkten für die Dialyse ausbauen und weiter wachsen",

so Powell in seiner Rede vor den Aktionären. "Grundlage dafür sind unser

internationales Netz aus Dialysezentren, unser umfassendes Wissen rund um

die Dialyse und die Fokussierung unseres Portfolios im

Versorgungsmanagement. Damit können wir aktuellen und zukünftigen

Veränderungen in Gesundheitssystemen Rechnung tragen. Mehr noch: Wir können

Gesundheitssysteme aktiv mitgestalten! Das hilft unseren Patienten, weil wir

sie ganzheitlich versorgen können. Das Wohl unserer Patienten wiederum ist

die Grundlage unseres wirtschaftlichen Erfolgs."

Mit einer großen Mehrheit von 88,27 Prozent stimmten die Aktionäre der 21.

Dividendenerhöhung in Folge zu. Die Dividende steigt damit um 10 Prozent von

0,96 Euro auf 1,06 Euro je Aktie. Vorstand und Aufsichtsrat wurden mit

Mehrheiten von 99,23 bzw. 95,46 Prozent entlastet.

Auf der Hauptversammlung waren 80,46 Prozent des Grundkapitals vertreten.

Dr. Gerd Krick, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Fresenius Medical Care AG

& Co. KGaA, teilte mit, dass er sein Mandat als Aufsichtsratsmitglied mit

dem Ende der diesjährigen Hauptversammlung niederlegt. Dem Aufsichtsrat der

persönlich haftenden Gesellschafterin, der Fresenius Medical Care Management

AG, wird Dr. Gerd Krick weiterhin angehören.

Dr. Gerd Krick war nach Gründung des Unternehmens im Jahr 1996 zunächst

Vorstandsvorsitzender von Fresenius Medical Care und legte in dieser

Funktion den Grundstein für den weltweiten Erfolg des Unternehmens. Zwei

Jahre später, im Jahr 1998, übernahm er den Vorsitz des Aufsichtsrats von

Fresenius Medical Care. Aufsichtsrat und Vorstand danken Dr. Gerd Krick für

seine bisher geleistete wertvolle Arbeit und seinen unermüdlichen Einsatz

zum Wohle des Unternehmens.

Der Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA hat Dr. Dieter

Schenk, bisher stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, zum neuen

Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Ein neues Mitglied des Aufsichtsrats

wird bestellt und der nächsten ordentlichen Hautversammlung, die

voraussichtlich am 16. Mai 2019 stattfindet, zur Wahl vorgeschlagen.

Hinweis für die Medien: Fotos von der Hauptversammlung zur redaktionellen

Verwendung finden Sie im Internet unter https://tinyurl.com/FME-HV-2018.

Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich

weltweit etwa 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung

unterziehen. In einem Netz aus 3.790 Dialysezentren betreut das Unternehmen

weltweit 322.253 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der

führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und

Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse

bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical

Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS)

notiert.

Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de.

Rechtliche Hinweise:

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und

Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von

den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund

verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie z.B. Veränderungen der

Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen,

Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten

bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die

Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Fresenius Medical Care übernimmt

keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

