DGAP-News: Fresenius Medical Care veröffentlicht Geschäftszahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2018 (deutsch)

Fresenius Medical Care veröffentlicht Geschäftszahlen für das dritte Quartal

und die ersten neun Monate 2018

- Patientenzahlen in allen Regionen gestiegen

- Operative Marge in Nordamerika im dritten Quartal auf 18,5 % gesteigert

- Umsatz mit Dialysedienstleistungen in Nordamerika um 6 % gestiegen

(+5 % währungsbereinigt)

- Umsatz im Bereich Versorgungsmanagement durch Verkauf von Sound

zurückgegangen

- Ausblick für 2018 spiegelt die unter den Erwartungen liegende

Wachstumsbeschleunigung im dritten Quartal und die erwartete schwächere

Geschäftsentwicklung im vierten Quartal wider

Kennzahlen für das dritte Quartal 2018

in Mio EUR Q3 Q3 Wachs- Wachs-

2018 2017 tum tum, wb

Umsatz Umsatz (vergl. Basis)1 4.058 4.336 -6 % 2 -6 % 3

4.058 3.966 % %

Operatives Ergebnis (EBIT) EBIT (vergl. 527 609 -13 % -20 % 4

Basis)1 615 589 5 % %

Konzernergebnis1 Konzernergebnis 285364 309 -8 % -17 %

(vergl. Basis)1,2] Konzernergebnis 310 304 20 % 19 % -2

(bereinigt)1,2 314 -1 % %

Ergebnis je Aktie (EUR) 0,93 1,01 -8 % -17 %

Ergebnis je Aktie (vergl. Basis)1 1,19 0,99 20 % 19 %

Kennzahlen für die ersten neun Monate 2018

in Mio EUR Q1-3 Q1-3 Wachs- Wachs-

2018 2017 tum tum,

wb

Umsatz Umsatz (vergl. Basis)3 12.247 13.355 -8 % -2 % 3

12.247 12.715 -4 % %

Operatives Ergebnis (EBIT) EBIT (vergl. 2.425 1.843 32 % 39 %

Basis)1 1.698 1.823 -7 % -2 %

Konzernergebnis4 Konzernergebnis 1.557 886 76 % 86 %

(vergl. Basis)1,2 Konzernergebnis 969 881 10 % 16 % 4

(bereinigt)1,2 832 837 -1 % %

Ergebnis je Aktie (EUR) 5,08 2,89 76 % 86 %

Ergebnis je Aktie (vergl. Basis)1 3,16 2,87 10 % 16 %

wb = währungsbereinigt

Rice Powell, Vorstandsvorsitzender von Fresenius Medical Care, sagte: "Unser

drittes Quartal war von mehreren Entwicklungen beeinflusst, die sich

insgesamt stärker als erwartet in unseren Geschäftsergebnissen

niedergeschlagen haben. Deshalb sind wir weniger stark gewachsen als

zunächst angenommen. Wir gehen davon aus, dass sich das derzeitige

Behandlungswachstum und das unter Plan liegende Akquisitionsvolumen auch auf

die Ergebnisse des vierten Quartals auswirken werden. Wir haben bereits

geeignete Maßnahmen identifiziert und mit der Umsetzung begonnen. Fresenius

Medical Care bleibt auf Wachstumskurs."

Umsatz mit Dialysedienstleistungen gewachsen

Der Umsatz von Fresenius Medical Care ging im dritten Quartal um 6 % auf

4,058 Mrd EUR zurück (-6 % währungsbereinigt), was vor allem auf die höhere

Vergleichsbasis zurückzuführen ist, die den Umsatzbeitrag von Sound

Inpatient Physicians ("Sound") im dritten Quartal 2017 von 253 Mio EUR sowie

den Effekt aus der Einführung von IFRS 15 ("IFRS 15") von 117 Mio EUR

enthielt. Ohne diese beiden Effekte erhöhte sich der Umsatz auf

vergleichbarer Basis um 2 % (3 % währungsbereinigt). Grund für die

Verbesserung ist hauptsächlich ein Anstieg der Behandlungszahlen in

Nordamerika um 3 %.

Der Umsatz mit Gesundheitsdienstleistungen sank um 8 % auf 3,258 Mrd EUR (-8

% währungsbereinigt), was hauptsächlich auf die beiden oben genannten Gründe

zurückzuführen ist (Sound und IFRS 15). Auf vergleichbarer Basis stieg der

Umsatz mit Gesundheitsdienstleistungen um 3 %, hauptsächlich aufgrund eines

organischen Umsatzwachstums mit Dialysedienstleistungen durch gestiegene

Behandlungszahlen. Ein erwarteter Umsatzrückgang im Bereich

Versorgungsmanagement glich diesen Effekt teilweise aus. Der Rückgang um 53

% (-56 % währungsbereinigt) auf 354 Mio EUR ist begründet durch den Verkauf

von Sound und die Einführung von IFRS 15. Auf vergleichbarer Basis sank der

Umsatz im Bereich Versorgungsmanagement um 22 %

(-27 % währungsbereinigt), was zurückzuführen ist auf den

Kalzimimetika-Wechsel vom Apotheken- in das Dialysedienstleistungsgeschäft

und einen höheren Umsatz mit End Stage Renal Disease Seamless Care

Organizations ("ESCOs") im Vorjahr aufgrund der erstmaligen Erfassung der

neuen 2017er ESCOs. Der Umsatz mit Dialyseprodukten lag mit 800 Mio EUR (+1

% währungsbereinigt) etwa auf dem Niveau des Vorjahresquartals. Dies ist

begründet durch ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld in einigen

Schwellenländern in den Regionen EMEA und LA. Währungsbereinigt stieg der

Umsatz mit Dialyseprodukten um 2 % aufgrund von höheren Umsätzen mit

Dialysemedikamenten und Produkten für die Akutdialyse. Geringere Umsätze mit

Produkten für die chronische Hämodialyse wirkten gegenläufig.

In den ersten neun Monaten 2018 ging der Umsatz von Fresenius Medical Care

aufgrund der Effekte von Sound und IFRS 15 um 8 % (-2 % währungsbereinigt)

auf 12,274 Mrd EUR zurück. Auf vergleichbarer Basis sank der Umsatz um 4 %,

was auf negative Fremdwährungseffekte zurückzuführen ist. Währungsbereinigt

stieg der Umsatz um 3 %.

Operatives Ergebnis von Einmaleffekten beeinflusst

Das operative Ergebnis (EBIT) belief sich im dritten Quartal 2018 auf 527

Mio EUR. Der Rückgang von 13 % (-20 % währungsbereinigt) ist begründet durch

die höhere Vergleichsbasis durch den EBIT-Beitrag von Sound in Höhe von 20

Mio EUR im dritten Quartal 2017. Darüber hinaus wirkte sich eine Erhöhung

der Rückstellungen für die FCPA-Vergleichsverhandlungen um 75 Mio EUR,

Aufwendungen für Informationskampagnen zu Referenden zur Dialyse in den USA

in Höhe von 23 Mio EUR (steuerlich nicht abzugsfähig) sowie ein positiver

Währungseffekt in Höhe von 10 Mio EUR im Zusammenhang mit Veräußerungen im

Versorgungsmanagement im dritten Quartal auf die Entwicklung des operativen

Ergebnisses aus. Die Erhöhung der Rückstellungen für die

FCPA-Vergleichsverhandlungen berücksichtigt eine mit der U.S.-amerikanischen

Regierung erzielte Verständigung über die finanziellen Aspekte einer

möglichen Einigung und eine Aktualisierung der laufenden Rechtskosten zur

Fortführung der Vergleichsverhandlungen. Wesentliche nicht-finanzielle

Punkte sind noch in der Diskussion und bedürfen einer Klärung zur

Zufriedenheit des Unternehmens, bevor eine Einigung erfolgen kann. Außerdem

war das EBIT-Wachstum negativ beeinflusst durch die schwierige

wirtschaftliche Situation in einigen Schwellenländern einschließlich der

Hyperinflation in Argentinien. Auf vergleichbarer Basis erhöhte sich das

EBIT um 5 % (4 % währungsbereinigt).

In den ersten neun Monaten steigerte Fresenius Medical Care das EBIT um 32 %

(+39 % währungsbereinigt). Dies ist in erster Linie auf den positiven Effekt

aus den Veräußerungen im Versorgungsmanagement zurückzuführen. Auf

vergleichbarer Basis sank das operative Ergebnis um 7 % (-2 %

währungsbereinigt).

Das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

entfallende Konzernergebnis ging im dritten Quartal 2018 um 8 % (-17 %

währungsbereinigt) auf 285 Mio EUR zurück. Auf vergleichbarer Basis stieg

das Konzernergebnis um 20 % (+19 % währungsbereinigt) auf 364 Mio EUR.

Basierend auf einer durchschnittlich gewichteten Zahl ausstehender Aktien

von 306,5 Millionen verringerte sich das Ergebnis je Aktie (EPS) auf 0,93

EUR (-8 %). Auf vergleichbarer Basis erhöhte sich das EPS um 20 % (+19 %

währungsbereinigt) auf 1,19 EUR.

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018 wuchs das auf die

Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA entfallende

Konzernergebnis um 76 % (+86 % währungsbereinigt) auf 1,577 Mrd EUR. Grund

hierfür sind vor allem die Veräußerungen im Versorgungsmanagement. Auf

vergleichbarer Basis stieg das Konzernergebnis um 10 % (+ 16 %

währungsbereinigt) auf 969 Mio EUR.

Weiterer Anstieg der Patientenzahlen in allen Regionen

Der Umsatz in Nordamerika, der 70 % des Gesamtumsatzes im dritten Quartal

2018 ausmacht, sank um 9 % auf 2,843 Mrd EUR (-11 % währungsbereinigt) und

stieg auf vergleichbarer Basis um 4 % (+1 % währungsbereinigt). Das

organische Wachstum in Nordamerika betrug 2%.

Der Umsatz mit Dialysedienstleistungen stieg um 6 % auf 2,328 Mrd EUR

(währungsbereinigt +5%). Hauptgründe für das Wachstum waren eine höhere

durchschnittliche Vergütung je Behandlung, ein organisches

Behandlungswachstum von 3 % in den USA sowie Akquisitionen. Gegenläufig

wirkten Effekte aus der Einführung von IFRS 15 und einem Dialysetag weniger.

Positiv wirkte sich im dritten Quartal auch eine starke Zunahme bei der

Heimdialyse aus, die inzwischen von 12,4 % der Patienten in den USA genutzt

wird. Auf vergleichbarer Basis stieg der Umsatz mit Dialysedienstleistungen

um 9 %, teilweise negativ beeinflusst durch einen Rückgang im Bereich der

Akutdialyse infolge der Beendigung unrentabler Verträge sowie durch

Verzögerungen bei Neueröffnungen von Dialysezentren. Der Umsatz im Bereich

Versorgungsmanagement sank um 57 % auf 300 Mio EUR (-61 %

währungsbereinigt), was vor allem auf den Umsatzbeitrag von Sound im Vorjahr

sowie die Einführung von IFRS 15 zurückzuführen ist. Auf vergleichbarer

Basis sank der Umsatz um 25 % (währungsbereinigt -32 %). Dieser Rückgang ist

vor allem auf den Kalzimimetika-Wechsel vom Apotheken- in das

Dialysedienstleistungsgeschäft sowie einen höheren Umsatz mit ESCOs im

Vorjahr durch die erstmalige Erfassung der neuen 2017er ESCOs

zurückzuführen.

In den USA stieg die durchschnittliche Vergütung pro Behandlung bereinigt um

die Einführung von IFRS 15 und den Effekt der KV-Einigung um 15 US-Dollar

von 341 US-Dollar auf 356 US-Dollar. Der hauptsächliche Grund hierfür war

der Kalzimimetika-Wechsel ins Dialysedienstleistungsgeschäft. Diese

Steigerung wurde teilweise ausgeglichen durch einen niedrigeren Umsatz mit

privat versicherten Patienten.

Die Kosten pro Behandlung in den USA erhöhten sich bereinigt um die

Einführung von IFRS 15 und Vorjahreskosten für Naturkatastrophen um 19

US-Dollar von 271 US-Dollar auf 290 US-Dollar. Dieser Anstieg ist im

Wesentlichen auf den Kalzimimetika-Wechsel vom Apotheken- in das

Dialysedienstleistungsgeschäft, höhere Liegenschafts- und Gebäudekosten

sowie die Auswirkungen eines Dialysetags weniger zurückzuführen.

Der Umsatz im Produktgeschäft in Nordamerika stieg um 2 % auf 215 Mio EUR

(+1 % währungsbereinigt) aufgrund von höheren Umsätzen mit

Dialysemedikamenten und Produkten für die Peritonealdialyse. Geringere

Umsätze mit Produkten für die chronische Hämodialyse wirkten gegenläufig.

Das operative Ergebnis in Nordamerika lag im dritten Quartal bei 525 Mio

EUR, was einem Anstieg von 9 % (währungsbereinigt +2 %) entspricht. Auf

vergleichbarer Basis betrug das EBIT 538 Mio EUR, was einer Steigerung von

16 % entspricht. Die operative Marge stieg auf 18,5 % (18,9 % auf

vergleichbarer Basis). Der Anstieg der operativen Marge auf vergleichbarer

Basis ist im Wesentlichen auf geringere Personalkosten sowie die positiven

Ergebniseffekte aus einer Vereinbarung für bestimmte Medikamente in den USA

zurückzuführen.

In den ersten neun Monaten 2018 sank der Umsatz in Nordamerika um 12 % auf

8,589 Mrd EUR (-5 % währungsbereinigt). Auf vergleichbarer Basis sank der

Umsatz um 5 % (+1 % währungsbereinigt). Vor allem durch den Gewinn aus den

Veräußerungen im Versorgungsmanagement stieg das operative Ergebnis in den

ersten neun Monaten 2018 um 47 % (währungsbereinigt +57 %) auf 2,173 Mrd

EUR.

Fresenius Medical Care behandelt in Nordamerika 201.220 Patienten in 2.486

Kliniken (Stand Ende September 2018). Dies entspricht einem Anstieg der

Anzahl der Patienten um 3 % und einem Anstieg der Anzahl der Kliniken um 5

%. Die Anzahl der Dialysebehandlungen stieg um 3 %.

Der Umsatz in der Region Europa, Naher Osten, Afrika (EMEA) sank im dritten

Quartal 2018 um 2 % (+1 % währungsbereinigt) auf 620 Mio EUR, was vor allem

auf das Wachstum des Umsatzes mit Gesundheitsdienstleistungen um

währungsbereinigt 4 % zurückzuführen ist. Das Wachstum bei

Gesundheitsdienstleistungen ist hauptsächlich begründet durch organisches

Behandlungswachstum (+3 %) und Akquisitionen. Es wurde teilweise durch den

Effekt von verkauften oder geschlossenen Kliniken sowie einem Dialysetag

weniger ausgeglichen. Der Umsatz mit Gesundheitsprodukten sank um 5 %

(-3 % währungsbereinigt) auf 306 Mio EUR. Der Umsatz mit Dialyseprodukten

sank um 5 % (-2 % währungsbereinigt), was hauptsächlich auf niedrigere

Umsätze mit Dialysatoren zurückzuführen ist. Dieser Effekt wurde teilweise

durch höhere Umsätze mit Dialysegeräten ausgeglichen.

Das operative Ergebnis lag im dritten Quartal 2018 bei 88 Mio EUR, was einem

Rückgang von 18 % (währungsbereinigt -16 %) entspricht. Die EBIT-Marge sank

von 16,8 % auf 14,1 %, was hauptsächlich auf die positiven Effekte im

Vorjahr aus einer gerichtlichen Einigung, höhere Personalkosten in einigen

Ländern, einen Dialysetag weniger und ungünstige Wechselkurseffekte

zurückzuführen ist.

In den ersten neun Monaten 2018 stieg der Umsatz in der Region EMEA um 1 %

auf 1,908 Mrd EUR (+4 % währungsbereinigt). Das operative Ergebnis sank im

gleichen Zeitraum um 10 % auf 302 Mio EUR (-9 % währungsbereinigt).

Fresenius Medical Care behandelt in der Region EMEA 64.539 Patienten in 769

Kliniken (Stand Ende September 2018). Dies entspricht einem Anstieg der

Anzahl der Patienten um 4 % und einem Anstieg der Anzahl der Kliniken um 5

%. Die Anzahl der Dialysebehandlungen stieg um 4 %.

Der Umsatz in der Region Asien-Pazifik stieg im dritten Quartal 2018 um 3 %

auf 421 Mio EUR (+4 % währungsbereinigt). Das Produktgeschäft entwickelte

sich erneut solide mit einem Umsatzwachstum von 4 % auf 227 Mio EUR

(währungsbereinigt +6 %). Dies ist vor allem auf einen gestiegenen Absatz

von Hämodialyse-Produkten und Produkten für die Akutdialyse insbesondere in

China und Indonesien zurückzuführen. Der Umsatz mit

Gesundheitsdienstleistungen erhöhte sich um 1 % auf 194 Mio EUR (+1 %

währungsbereinigt). Der Umsatz im Versorgungsmanagement stieg um 4 % auf 54

Mio EUR (währungsbereinigt +7 %), hauptsächlich aufgrund eines starken

organischen Umsatzwachstums und Akquisitionen. Das operative Ergebnis sank

um 14 % auf 66 Mio EUR (-14 % währungsbereinigt). Die EBIT-Marge sank auf

15,7 %. Gründe hierfür waren ungünstige Währungseffekte und höhere Kosten im

Zusammenhang mit dem Geschäftswachstum.

In den ersten neun Monaten 2018 stieg der Umsatz in der Region Asien-Pazifik

um 2 % auf 1,235 Mrd EUR (währungsbereinigt +8 %). Das operative Ergebnis

sank um 8 % auf 218 Mio EUR (-5 % währungsbereinigt).

Fresenius Medical Care behandelte in der Region Asien-Pazifik 31.152

Patienten in 390 Kliniken (Stand Ende September 2018). Dies entspricht einem

Anstieg der Anzahl der Patienten um 3 %. Die Anzahl der Kliniken blieb

nahezu gleich. Die Anzahl der Dialysebehandlungen stieg um 2 %.

In Lateinamerika lag der Umsatz im dritten Quartal 2018 bei 171 Mio EUR, was

einem Rückgang von 2 %, aber einem währungsbereinigten Anstieg von 27 %

entspricht. Das währungsbereinigte Wachstum ist hauptsächlich auf ein

starkes Wachstum des Geschäfts mit Gesundheitsdienstleistungen (+34 %

währungsbereinigt) zurückzuführen. Gründe hierfür waren höhere Umsätze je

Behandlung - in erster Linie durch Hyperinflation in Argentinien -,

Akquisitionen und organisches Behandlungswachstum (+1 %). Der Umsatz im

Produktgeschäft sank um 5 % auf 49 Mio EUR, stieg aber währungsbereinigt um

9 %, hauptsächlich aufgrund von gestiegenen Absätzen von Geräten und

Produkten für die Akutdialyse. Das operative Ergebnis lag im dritten Quartal

bei -1 Mio EUR. Gründe hierfür sind die Hyperinflation in Argentinien,

negative Wechselkurseffekte und höhere Wertberichtigungen auf Forderungen.

Die EBIT-Marge war daher ebenfalls negativ (-1 %).

In den ersten neun Monaten 2018 sank der Umsatz in Lateinamerika um 6 % auf

505 Mio EUR, stieg aber währungsbereinigt um 18 %. Das operative Ergebnis

betrug 24 Mio EUR, ein Rückgang von 47 % (währungsbereinigt -56 %).

Fresenius Medical Care behandelt in Lateinamerika 32.174 Patienten in 227

Kliniken (Stand Ende September 2018). Dies entspricht einem Anstieg der

Anzahl der Patienten um 5 %. Die Anzahl der Kliniken sank um 1 %. Die Anzahl

der Dialysebehandlungen stieg um 4 %.

Die Kosten der Zentralbereiche beliefen sich auf vergleichbarer Basis auf 76

Mio EUR (währungsbereinigt unverändert). Unter Berücksichtigung der Erhöhung

der Rückstellungen für laufende FCPA-Vergleichsverhandlungen um 75 Mio EUR

stiegen die Kosten der Zentralbereiche auf insgesamt 151 Mio EUR.

Die Nettozinsaufwendungen beliefen sich auf 74 Mio EUR gegenüber 86 Mio EUR

im dritten Quartal 2017. Der Rückgang um 14 % (-14 % währungsbereinigt)

resultiert aus einem gesunkenen Schuldenstand und Zinserträgen aus der

Anlage der Sound-Erlöse. Die Ertragsteuern beliefen sich im dritten Quartal

2018 auf 104 Mio EUR. Dies entspricht einer effektiven Steuerquote von 22,9

% nach 29,0 % im Vorjahresquartal. Dieser starke Rückgang erklärt sich

hauptsächlich durch die Steuerreform in den USA und den Gewinn im

Zusammenhang mit Veräußerungen im Versorgungsmanagement. Gegenläufig wirkten

sich steuerlich nicht abzugsfähige Aufwendungen aus (hauptsächlich

Rückstellungen für die laufenden FCPA-Vergleichsverhandlungen und

Aufwendungen für Informationskampagnen zu Referenden zur Dialyse in den

USA).

Cash-Flow-Entwicklung

Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit (operativer Cash Flow)

lag im dritten Quartal 2018 bei 609 Mio EUR nach 612 Mio EUR im

Vorjahresquartal. Der leichte Rückgang ist vor allem auf höhere

Steuerzahlungen und freiwillige Zuzahlungen zum Pensionsplanvermögen in den

USA zurückzuführen. Rückgänge bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

wirkten gegenläufig. Der operative Cash Flow entsprach 15 % des Umsatzes.

Die Forderungslaufzeiten gingen im dritten Quartal 2018 im Vergleich zum

Vorquartal um 5 Tage auf 77 Tage zurück. Im dritten Quartal lag der Free

Cash Flow (Cash Flow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit nach Investitionen

in Sachanlagen, vor Akquisitionen und Beteiligungen) bei 352 Mio EUR nach

386 Mio EUR im Vorjahreszeitraum. Dies entspricht 8,7 % des Umsatzes im

aktuellen Geschäftsjahr und 8,9 % des Umsatzes im Vorjahreszeitraum.

Ausblick

Fresenius Medical Care erwartet ein Umsatzwachstum5 von währungsbereinigt 2

bis 3 %. Der währungsbereinigte Anstieg des Konzernergebnisses auf

vergleichbarer Basis6 wird bei 11 bis 12 % erwartet und bereinigt2,7 bei 2

bis 3 %.

Der Ausblick für 2018 schließt Effekte aus dem geplanten Erwerb von NxStage

Medical aus.

Weitere aktuelle Themen

Im Hinblick auf die Akquisition von NxStage Medical, Inc. haben die

Vertragsparteien vereinbart, die Abschlussfrist bis zum 5. Februar 2019 zu

verlängern, rechnen jedoch weiterhin mit dem Abschluss der Transaktion noch

im Jahr 2018.

Zum 30. September 2018 beschäftigte Fresenius Medical Care 112.134

Mitarbeiter (ermittelt auf Vollzeitbeschäftigungsbasis) gegenüber 113.648

Mitarbeitern Ende September 2017. Grund für den Rückgang ist in erster Linie

der Verkauf von Sound.

In der Zusammensetzung des Aufsichtsrats wird es eine Änderung geben.

Deborah Doyle McWhinney wird aus privaten Gründen mit Wirkung zum 1.

November 2018 ausscheiden. Ein Nachfolgeprozess ist eingeleitet worden.

Telefonkonferenz

Anlässlich der Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals und der

ersten neun Monate 2018 findet am Dienstag, den 30. Oktober um 15.30 Uhr MEZ

eine Telefonkonferenz für Investoren und Analysten statt. Die

Telefonkonferenz können Sie live auf der Website von Fresenius Medical Care

verfolgen. Nach der Telefonkonferenz steht Ihnen die Aufzeichnung dort zur

Verfügung.

Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich

weltweit etwa 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung

unterziehen. In einem Netz aus 3.872 Dialysezentren betreut das Unternehmen

weltweit 329.085 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der

führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und

Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse

bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical

Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS)

notiert.

Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de.

Rechtliche Hinweise:

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und

Unsicherheiten unterliegen.

Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten

Ergebnissen abweichen, und

zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie z.B.

Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,

Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen,

Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren

und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Fresenius Medical Care übernimmt

keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

[1] Eine detaillierte Überleitungsrechnung finden Sie in der Tabelle im

Anhang

[2] Konzernergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG

& Co. KGaA entfällt

[3] Eine detaillierte Überleitungsrechnung finden Sie in der Tabelle im

Anhang

[4] Konzernergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG

& Co. KGaA entfällt

[5] 2017 bereinigt um IFRS 15 und die Beiträge von Sound Physicians im

zweiten Halbjahr 2017

[6] Konzernergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG

& Co. KGaA entfällt; bereinigt um die Beiträge von Sound Physicians im

zweiten Halbjahr 2017 und den Effekt aus den Veräußerungen im

Versorgungsmanagement; 2018 bereinigt um Kosten im Zusammenhang mit FCPA

Untersuchungen und Kosten für Informationskampagnen zu Referenden in den USA

[7] KV-Einigung, Kosten durch Naturkatastrophen, 2017 FCPA-bezogene Kosten,

US-Steuerreform

