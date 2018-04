DGAP-News: Fresenius Medical Care veräußert Sound Inpatient Physicians für 2,15 Milliarden US-Dollar - wichtiger Schritt zur strategischen Weiterentwicklung des Bereichs Versorgungsmanagement in den USA (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Fresenius Medical Care veräußert Sound Inpatient Physicians für 2,15 Milliarden US-Dollar - wichtiger Schritt zur strategischen Weiterentwicklung des Bereichs Versorgungsmanagement in den USA

21. April 2018

Fresenius Medical Care veräußert Sound Inpatient Physicians für 2,15

Milliarden US-Dollar - wichtiger Schritt zur strategischen Weiterentwicklung

des Bereichs Versorgungsmanagement in den USA

Fresenius Medical Care, der weltweit führende Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, hat heute eine

bindende Vereinbarung über den Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an Sound

Inpatient Physicians Holdings, LLC (Sound) an ein Konsortium unter der

Leitung von Summit Partners (Summit) getroffen. Die Entscheidung ist ein

wichtiger Schritt für Fresenius Medical Care zur strategischen

Weiterentwicklung des eigenen Angebots im Bereich Versorgungsmanagement in

den USA. Der Transaktionserlös beträgt 2,15 Milliarden US-Dollar (1,76

Milliarden Euro [1]). Aus der Veräußerung erwartet Fresenius Medical Care

einen Buchgewinn von etwa 800 Millionen Euro1, [2] vor Steuern.

Sound ist ein Netzwerk aus Ärzten, das medizinische Dienstleistungen in der

gesamten Akutversorgung anbietet - von Notfallmedizin, Intensivmedizin,

Krankenhausmedizin bis hin zur medizinischen Nachbetreuung. Im Jahr 2017

erwirtschaftete Sound mit 3.500 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 1,25

Milliarden Euro und ein EBIT von rund 90 Millionen Euro.

Fresenius Medical Care wurde im Jahr 2014 Mehrheitsgesellschafter von Sound,

das wiederum anschließend Cogent Healthcare, Inc. erwarb. Das Ziel der

Akquisition war es, ein tieferes Verständnis davon zu gewinnen, wie die

gesamte medizinische Versorgung der Patienten effizient koordiniert werden

kann. Damit wollte Fresenius Medical Care zusätzliche Erfahrung sammeln, wie

Behandlungsergebnisse verbessert werden können, bei gleichzeitiger Senkung

der Kosten für das Gesundheitssystem. Durch die Teilnahme an einem großen

wertorientierten Versorgungsprogramm für Krankenhäuser der staatlichen

Gesundheitsfürsorge in den USA (BPCI-Programm) konnte Fresenius Medical Care

sein Wissen über wertorientierte Versorgung weiter ausbauen.

Rice Powell, Vorstandsvorsitzender von Fresenius Medical Care, sagte: "Der

Trend im U.S.-amerikanischen Gesundheitssystem geht klar in Richtung

wertorientierte Versorgung. Wir haben in den vergangenen Jahren viel

Erfahrung in der ganzheitlichen Therapie und der effizienten Koordination

von Patienten gesammelt. Dieses Wissen haben wir in unserer Einheit

Fresenius Health Partners angewendet, die verschiedene Initiativen zur

wertorientierten Versorgung umsetzt. Hier sind insbesondere das

ESCO-Programm oder der Medicare Advantage Plan hervorzuheben. Das war ein

essentieller Meilenstein in der Weiterentwicklung unserer Strategie im

Versorgungsmanagement. Dank dieses Wissenstransfers sind wir besser denn je

positioniert, unsere Patienten umfassend und hochwertig zu versorgen und dem

Gesundheitssystem gleichzeitig Kosten zu sparen. Auf dieser sehr guten

Grundlage ist es jetzt der richtige Schritt, Sound zu verkaufen und den

Erlös gezielt in andere Wachstumsinitiativen zu stecken. Damit schaffen wir

Mehrwert für unsere Aktionäre."

"Die Übernahme durch Summit bietet Sound die Möglichkeit, bestehende

medizinische Angebote in dem sich schnell verändernden Umfeld der

stationären Versorgung auszubauen und neue Geschäftsfelder zu erschließen.

Die Mitarbeiter von Sound können an diesem nächsten Entwicklungsschritt

partizipieren", sagte Bill Valle, Vorstandsvorsitzender von Fresenius

Medical Care Nordamerika.

Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen

Ende dieses Jahres erwartet.

Die finanziellen Ziele für 2018 und 2020 beinhalten weder diesen Verkauf

noch die geplante Akquisition von NxStage Medical, Inc.

[1] EUR/USD 1,22

[2] Basierend auf der aktuellsten dem Unternehmen zur Verfügung stehenden

Bewertung des Geschäftssegments Nordamerika

Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich

weltweit etwa 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung

unterziehen. In einem Netz aus 3.752 Dialysezentren betreut das Unternehmen

weltweit 320.960 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der

führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und

Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein

Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus.

Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New

York (FMS) notiert.

Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de.

Rechtliche Hinweise:

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und

Unsicherheiten unterliegen.

Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten

Ergebnissen abweichen, und

zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie z.B.

Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts-, und Wettbewerbssituation,

Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen,

Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren

und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Fresenius Medical Care übernimmt

keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

