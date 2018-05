DGAP-News: Fresenius Medical Care hält nach solidem ersten Quartal Kurs auf weiteres Rekordjahr (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Fresenius Medical Care hält nach solidem ersten Quartal Kurs auf weiteres Rekordjahr

DGAP-News: Fresenius Medical Care AG & Co.



KGaA / Schlagwort(e):

Quartalsergebnis

Fresenius Medical Care hält nach solidem ersten Quartal Kurs auf weiteres

Rekordjahr

03.05.2018 / 07:00

- Umsatz und Konzernergebnis im ersten Quartal 2018 durch erhebliche

negative Währungseffekte beeinflusst

- Wachstum getrieben von Produktgeschäft und internationalen Segmenten

- Wachstumsziel für das Konzernergebnis bestätigt

- Erwartungen für Umsatzwachstum leicht abgesenkt wegen geringerer Dosierung

von Kalzimimetika in den USA

- Verkauf von Sound Inpatient Physicians zur Fokussierung des Portfolios im

Bereich Versorgungsmanagement in den USA

Kennzahlen (nach IFRS) [1]

In Mio. EUR Q1 Q1 Wachs- Wachs-

2018 2017 tum tum wb

Umsatz Umsatz bereinigt Umsatz bereinigt 3.976 4.548 (13 %) (1 %)

und vor Sondereinflüssen 3.976 4.409 (10 %) 2 % 4%

3.976 4.309 (8 %)

Operatives Ergebnis (EBIT) Operatives 497 651 (24 %) (15 %)

Ergebnis bereinigt Operatives Ergebnis 510 651 (22 %) (13 %)

(EBIT bereinigt und vor Sondereinflüssen 510 552 (8 %) 3 %

Konzernergebnis[1][2] Konzernergebnis 279 308 (10 %) 0 % 5

bereinigt Konzernergebnis bereinigt und 292 308 (5 %) % 8 %

vor Sondereinflüssen 1. #footnote_2 244 249 (2 %)

Gewinn je Aktie (in EUR) 0,91 1,01 (10 %) 0 %

Rice Powell, Vorstandsvorsitzender von Fresenius Medical Care: "Nach einem

soliden ersten Quartal mit gesundem organischen Wachstum sind wir auf dem

Weg zu einem weiteren Rekordjahr. Obwohl wir uns in den USA mit der

Umstellung bei den Kalzimimetika beschäftigen mussten, konnten wir unser

Geschäft mit Dialysedienstleistungen und Dialyseprodukten weiter

voranbringen. Das ist eine starke Ausgangsbasis, um unsere Wachstumsziele

für dieses Jahr zu erreichen. Mit dem geplanten Verkauf von Sound Inpatient

Physicians haben wir den Fokus unserer Strategie im Bereich

Versorgungsmanagement auf Bereiche gelegt, die den höchsten Beitrag und die

besten Ergebnisse für unsere Patienten erzielen. Stolz bin ich auf eine ganz

aktuelle Auszeichnung der US-Gesundheitsbehörde CMS, von der wir die höchste

Qualitätsbewertung der Branche erhalten haben."

Umsatz und Ergebnis beeinflusst von Währungseffekten, weiterhin gesundes

organisches Wachstum

Der Umsatz im ersten Quartal 2018 verringerte sich währungsbereinigt

gegenüber dem Vorjahresquartal um 1 % auf 3.976 Mio EUR. Wechselkurseffekte

hatten einen negativen Einfluss in Höhe von 12 %. Bereinigt um den

Vorjahreseffekt aus der Vergütungsnachzahlung für Behandlungen von

US-Kriegsveteranen (KV-Einigung) und die Einführung von IFRS 15 lag der

Umsatzzuwachs im ersten Quartal 2018 währungsbereinigt bei 4 %. Der Umsatz

mit Gesundheitsdienstleistungen verringerte sich währungsbereinigt um 3 %

auf 3.209 Mio EUR. Der Grund hierfür ist die Einführung von IFRS 15. Der

Umsatz im Produktgeschäft steigerte sich währungsbereinigt um 6 % auf 767

Mio EUR. Das organische Umsatzwachstum betrug 2 % bei

Gesundheitsdienstleistungen und 6 % im Produktgeschäft. Die Anzahl der

Dialysebehandlungen stieg um 3 %, wovon 2 % aus organischem

Behandlungswachstum und 1 % aus Akquisitionen stammten.

Das operative Ergebnis (EBIT) betrug 497 Mio EUR, dies entspricht einem

Rückgang der Marge gegenüber dem Vorjahresquartal um 180 Basispunkte auf

12,5 %. Diese Entwicklung ist hauptsächlich zurückzuführen auf den

Vorjahreseffekt der KV-Einigung und die initiale Höherbewertung der

aktienbasierten Vergütung bei Sound durch den Verkauf von Sound (initiale

Sound-Bewertung) und. Das um diese Effekte und die Einführung von IFRS 15

bereinigte operative Ergebnis stieg währungsbereinigt um 3 %. Die EBIT-Marge

blieb unverändert bei 12,8 %.

Das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

entfallende Konzernergebnis erreichte mit 279 Mio EUR erneut ein hohes

Niveau. Dies entspricht währungsbereinigt dem Vorjahresniveau. Bereinigt um

den negativen Effekt der initialen Sound-Bewertung stieg das Konzernergebnis

währungsbereinigt um 5 % auf 292 Mio EUR. Zusätzlich bereinigt um die

KV-Einigung in Q1 2017 und den positiven Effekt der US-Steuerreform in Q1

2018 stieg das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG & Co.

KGaA entfallende Konzernergebnis um währungsbereinigt 8 %.

Basierend auf einer durchschnittlich gewichteten Zahl ausstehender Aktien

von 306,5 Millionen lag der Gewinn je Aktie (EPS) bei 0,91 EUR gegenüber

1,01 EUR im Vorjahresquartal.

Entwicklung der Segmente

In Nordamerika verringerte sich der Umsatz, der einen Anteil von 70 % am

Gesamtumsatz ausmacht, im ersten Quartal 2018 währungsbereinigt um 5 % auf

2,774 Mrd EUR.

Der Umsatz im Dialysedienstleistungsgeschäft verringerte sich um 16 % auf

2,075 Mrd EUR. Dies beinhaltet negative Wechselkurseffekte in Höhe von 13 %.

Währungsbereinigt verringerte sich der Umsatz im

Dialysedienstleistungsgeschäft um 3 %, hauptsächlich aufgrund der Einführung

von IFRS 15 (88 Mio EUR) und des Effekts im Vorjahr aus der KV-Einigung (100

Mio EUR). Bereinigt um die KV-Einigung und um die Einführung von IFRS 15

stieg der Umsatz im Dialysedienstleistungsgeschäft währungsbereinigt um 5 %.

Die Anzahl an Behandlungen sowie der Umsatz je Behandlung stiegen organisch

um jeweils

2 %. Zusätzlich stieg der Umsatz um 1 % durch Akquisitionen. Der Umsatz im

Bereich Versorgungsmanagement verringerte sich währungsbereinigt um 14 %.

Gründe hierfür sind der Kalzimimetika-Wechsel vom Apotheken- in das

Dialysedienstleistungsgeschäft, die Einführung von IFRS 15 und der Verkauf

von Shiel Laboratories im vierten Quartal 2017.

Kennzahlen Nordamerika (IFRS)

In Mio. EUR Q1 Q1 Wachs- Wachs-

2018 2017 tum tum

wb

Umsatz Umsatz bereinigt Umsatz bereinigt 2.774 3.375 (18%) (5%)

und vor Sondereinflüssen 2.774 3.236 (14%) (1%)

2.774 3.136 (12%) 2%

Operatives Ergebnis (EBIT) Operatives 362 526 (31%) (21%)

Ergebnis bereinigt Operatives Ergebnis 375 526 (29%) (19%)

(EBIT bereinigt und vor Sondereinflüssen 375 427 (12%) 0%

Fresenius Medical Care behandelt in Nordamerika 197.339 Patienten in 2.419

Kliniken (Stand Ende März 2018). Dies einspricht einem Anstieg beider Zahlen

um 4 %. Die Anzahl der Dialysebehandlungen stieg um 3 %.

In den USA stieg die durchschnittliche Vergütung pro Behandlung bereinigt um

die Einführung von IFRS 15 und den Effekt der KV-Einigung um 6 US-Dollar von

342 US-Dollar auf 348 US-Dollar. Diese Steigerung ist hauptsächlich auf den

bereits kommunizierten erstmaligen Kalzimimetika-Wechsel ins

Dialysedienstleistungsgeschäft zurückzuführen, der sich in einer frühen

Umstellungsphase befindet. Implizite Preiszugeständnisse (IFRS 15) und ein

bereits erwarteter niedrigerer Anteil privat versicherter Patienten glichen

diesen Effekt teilweise aus.

Die Behandlungskosten in den USA erhöhten sich bereinigt um die Einführung

von IFRS 15 auf 288 US-Dollar im Vergleich zu 276 US-Dollar im

Vorjahreszeitraum. Die hauptsächlichen Gründe hierfür waren der bereits

kommunizierte erstmalige Kalzimimetika-Wechsel ins

Dialysedienstleistungsgeschäft, der sich in einer frühen Umstellungsphase

befindet, höhere Personalkosten, höhere Liegenschafts- und Gebäudekosten

sowie gestiegene Kosten für bestimmte medizinische Verbrauchsmaterialien.

Geringere Kosten für andere Verbrauchsmaterialien glichen letzteren Effekt

teilweise aus.

Der Umsatz im Produktgeschäft stieg währungsbereinigt um 1 % basierend auf

verbesserten Verkäufen von Dialysemedikamenten, Produkten für die

Peritonealdialyse sowie Konzentraten für die Hemodialyse. Geringere Umsätze

mit Maschinen und Filtern glichen diese Entwicklung teilweise aus.

Das operative Ergebnis (EBIT) in Nordamerika verringerte sich im Vergleich

zum Vorjahresquartal um 31 % auf 362 Mio EUR (währungsbereinigt -21 %). Dies

entspricht einer operativen Marge von 13,1 %. Bereinigt um die initiale

Sound-Bewertung und die KV-Einigung betrug das operative Ergebnis 375 Mio

EUR nach 427 Mio EUR im Vorjahresquartal. Die entsprechende EBIT-Marge

betrug im ersten Quartal 2018 13,5 % nach 13,6 % im Vorjahresquartal.

In der Region Europa, Naher Osten, Afrika (EMEA) steigerte Fresenius Medical

Care den Umsatz währungsbereinigt um 6 % auf 636 Mio EUR. Dies ist

hauptsächlich auf das Wachstum des Umsatzes mit Gesundheitsdienstleistungen

und Produkten zurückzuführen. Beide Bereiche wuchsen währungsbereinigt um 6

%. Das Wachstum bei Gesundheitsdienstleistungen ist hauptsächlich begründet

durch Akquisitionen, organisches Behandlungswachstum und mehr

Dialyse-Behandlungstage. Der Umsatz im Geschäft mit Dialyseprodukten stieg

währungsbereinigt um 7 % auf 302 Mio EUR. Dies ist auf einen gestiegenen

Absatz von Produkten für die Akutdialyse, Dialysegeräten, Produkten für die

Peritonealdialyse und Dialysemedikamenten zurückzuführen. Der Umsatz mit

nichtdialysebezogenen Produkten verringerte sich um 6 % auf 20 Mio EUR,

hauptsächlich aufgrund eines geringeren Absatzes von Produkten zur

Behandlung von Herz-Lungen-Versagen. Währungseffekte hatten hier so gut wie

keinen Einfluss. Das operative Ergebnis lag im ersten Quartal 2018 bei 109

Mio EUR. Die operative Marge sank von 18,7 % im Vorjahresquartal auf 17,1 %.

Dies resultierte hauptsächlich aus Währungseffekten, die teilweise durch

einen zusätzlichen Dialysetag ausgeglichen wurden.

Fresenius Medical Care behandelte mit Stand Ende März 2018 in der Region

EMEA 63.114 Patienten (+5 %) in 754 Kliniken (+4 %). Die Anzahl der

Dialysebehandlungen stieg um 5 %.

In der Region Asien-Pazifik erhöhte sich der Umsatz im ersten Quartal 2018

um währungsbereinigt 14 % auf 392 Mio EUR. Der Umsatz mit

Gesundheitsdienstleistungen belief sich auf 184 Mio EUR. Im Vergleich zum

Vorjahresquartal entspricht dies einem Wachstum von 9 % (währungsbereinigt

20 %). Der Umsatz im Bereich Versorgungsmanagement trug 46 Mio EUR zum

Geschäft mit Gesundheitsdienstleistungen bei. Der Umsatz im Produktgeschäft

stieg um währungsbereinigt 8 % auf 208 Mio EUR. Dies ist auf einen

gestiegenen Absatz von Produkten für chronische und akute

Dialysebehandlungen zurückzuführen. Das operative Ergebnis betrug 74 Mio EUR

nach 82 Mio EUR im Vorjahresquartal. Die EBIT-Marge verringerte sich auf

19,0 % im ersten Quartal 2018 nach 21,7 % im Vorjahresquartal. Gründe

hierfür waren hauptsächlich Währungseffekte und Verzögerungen im

Produktgeschäft.

Fresenius Medical Care behandelt in der Region Asien-Pazifik 30.194

Patienten in 385 Kliniken (Stand Ende März 2018). Dies einspricht einem

Anstieg der Patienten-Anzahl um 2 %. Die Anzahl der Dialysebehandlungen

stieg um 2 %. Das organische Wachstum von Behandlungen in Höhe von 4 % wurde

teilweise ausgeglichen durch Verkauf oder Schließung von Kliniken.

In Lateinamerika wuchs der Umsatz währungsbereinigt um 17 % auf 170 Mio EUR.

Das Geschäft in der Region profitierte im ersten Quartal von organischem

Wachstum der Vergütung pro Behandlung. Der Umsatz im Produktgeschäft erhöhte

sich währungsbereinigt um 25 % aufgrund gestiegener Absätze von

Dialysatoren, Dialysegeräten und Produkten für Akut- und Peritonealdialyse.

Das operative Ergebnis belief sich wie im Vorjahresquartal auf 14 Mio EUR.

Die operative Marge steigerte sich auf 8,3 % im ersten Quartal 2018 im

Vergleich zu 8,1 % im ersten Quartal 2017.

Fresenius Medical Care behandelt in der Region Lateinamerika 31.606

Patienten in 232 Kliniken (Stand Ende März 2018). Dies einspricht einem

Anstieg der Patientenzahl um 5 %. Die Anzahl der Dialysebehandlungen stieg

um 4 %.

Die Nettozinsaufwendungen beliefen sich im ersten Quartal 2018 auf 80 Mio

EUR gegenüber 92 Mio EUR im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang um 14 % (5 %

währungsbereinigt) basiert auf einem niedrigeren Verschuldungsgrad und der

Rückzahlung einer hochverzinslichen Anleihe. Die Ertragssteuern beliefen

sich im ersten Quartal 2018 auf 87 Mio EUR. Dies entspricht einer effektiven

Steuerquote von 20,9 % nach 32,5 % im Vorjahresquartal. Dieser Rückgang

erklärt sich hauptsächlich durch die Steuerreform in den USA.

Cash Flow normalisiert sich

Der Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit lag im ersten Quartal

2018 bei 45 Mio EUR (Vorjahresquartal Mittelzufluss in Höhe von 170 Mio

EUR). Die Gründe hierfür sind hauptsächlich der positive Effekt im Vorjahr

aus der KV-Einigung, ein stärkerer Einfluss von saisonalen Schwankungen in

der Rechnungsstellung und erhöhter Vorratsbestände. Teilweise ausgeglichen

wurden diese Effekte durch niedrigere Ertragssteuerzahlungen. Die

Forderungslaufzeiten haben sich gegenüber dem vierten Quartal 2017 um 10

Tage auf 85 Tage verlängert. Der Grund hierfür sind die genannten saisonalen

Schwankungen in der Rechnungsstellung. Der Free Cash Flow betrug -263 Mio

EUR im ersten Quartal 2018 nach -25 Mio EUR im Vorjahresquartal. Das

entspricht (6,6 %) des Umsatzes nach (0,6 %) im ersten Quartal 2017.

Fokussierung im Bereich Versorgungsmanagement in den USA

Am 21. April 2018 hat Fresenius Medical Care den Verkauf von Sound Inpatient

Physicians für 1,76 Mrd EUR (2,15 Mrd US-Dollar [3]) an ein

Investment-Konsortium bekannt gegeben. Aus der Veräußerung erwartet

Fresenius Medical Care einen Buchgewinn von etwa 800 Millionen Euro [4] vor

Steuern. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich behördlicher

Genehmigungen Ende dieses Jahres erwartet.

Mitarbeiter

Zum 31. März 2018 beschäftigte Fresenius Medical Care 114.831 Mitarbeiter

(ermittelt auf Vollzeitbeschäftigungsbasis) gegenüber 110.530 Mitarbeitern

Ende März 2017. Die Zunahme resultiert hauptsächlich aus dem anhaltenden

organischen Wachstum des Unternehmens sowie Akquisitionen.

Ausblick 2018

Fresenius Medical Care erwartet ein Umsatzwachstum [5] von währungsbereinigt

5 % bis 7 %. Das Unternehmen erwartet einen währungsbereinigten Anstieg des

bereinigten Konzernergebnisses [6] von 13 bis 15 % und vor Sondereffekten

von 7 bis 9 % [7].

Der Ausblick für 2018 schließt Effekte aus größeren Transaktionen wie dem

geplanten Erwerb von NxStage und dem Verkauf von Sound Inpatient Physicians

aus.

Telefonkonferenz

Anlässlich der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals 2018

findet am heutigen Donnerstag, 3. Mai 2018, um 15.30 Uhr MESZ eine

Telefonkonferenz für Investoren und Analysten statt. Die Telefonkonferenz

können Sie live auf der Website von Fresenius Medical Care verfolgen. Nach

der Veranstaltung steht Ihnen die Aufzeichnung dort zur Verfügung.

Eine Übersicht über die Ergebnisse des ersten Quartals 2018 finden Sie im

Anhang.

[1] Details zu den Sondereinflüssen finden Sie in der Überleitungsrechnung

im Anhang

[2] Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG & Co.

KGaA entfällt

[3] Euro/US-Dollar 1,22

[4] Basierend auf der aktuellsten dem Unternehmen zur Verfügung stehenden

Bewertung des Geschäftssegments Nordamerika

[5] 2017 bereinigt um IFRS 15

[6] Konzernergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG

& Co. KGaA entfällt; bereinigt um Effekte aus der Sound Bewertung

[7] KV-Einigung, Kosten für Naturkatastrophen, FCPA bezogene Kosten, U.S.

Steuerreform

Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich

weltweit etwa 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung

unterziehen. In einem Netz aus 3.790 Dialysezentren betreut das Unternehmen

weltweit 322.253 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der

führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und

Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse

bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical

Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS)

notiert. Weitere Informationen im Internet unter

www.freseniusmedicalcare.com/de.

Rechtliche Hinweise:

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und

Unsicherheiten unterliegen.

Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten

Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und

Ungewissheiten wie z.B. Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts-, und

Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien,

Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder

Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Fresenius

Medical Care übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung

enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Überleitung der Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen zu den am

direktesten vergleichbaren IFRS-Finanzkennzahlen

in MIO Euro, ungeprüft 1.

Quar-

tal

2018 2017

Operative Performance vor Sondereinflüssen

Umsatz 3,976 4,548

Effekt aus der Einführung von IFRS 15 (139)

Umsatz bereinigt 3,976 4,409

KV-Einingung1 (100)

Umsatz bereinigt und vor Sondereinflüssen 3,976 4,309

Operatives Ergebnis (EBIT) 497 651

Initiale Sound-Bewertung 2 13

Operatives Ergebnis (EBIT) bereinigt 510 651

KV-Einigung1 (99)

Operatives Ergebnis (EBIT) bereinigt und vor 510 552

Sondereinflüssen

Konzernergebnis3 279 308

Initiale Sound-Bewertung 2 13

Konzernergebnis1 bereinigt 292 308

KV-Einigung1 (59)

U.S. Steuerreform4 (48)

Konzernergebnis bereinigt und vor Sondereinflüssen3 244 249

1 KV-Einigung: Vergütungsnachzahlung für Behandlungen

von US-Kriegsveteranen

2 Initiale Höherbewertung der aktienbasierten

Vergütung bei Sound im Zuges des Verkaufs von Sound

Physicians

3 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius

Medical Care AG & Co. KGaA entfällt

4 U.S. Steuerreform: Effekte aus der Steuerreform in

den USA

Fresenius Medical Care -

Konzern Gewinnund

Verlustrechnung

in MIO Euro, mit Ausnahme der 1. Quartal

Angaben zur Aktie, ungeprüft

2018 2017 Verä- Verän-

nde-- de-run-

rung g wb

Gesundheitsdienstleistungen 3,209 3,769 -14.- -2.8%

9%

Produktgeschäft 767 779 -1.5- 6.4%

%

Umsatz 3,976 4,548 -12.- -1.2%

6%

Umsatz bereinigt 3,976 4,409 -9.8- 1.9%

%

Umsatz bereinigt und vor 3,976 4,309 -7.7- 4.3%

Sondereinflüssen %

Umsatzkosten 2,773 2,956 -6.2- 6.6%

%

Bruttoergebnis vom Umsatz 1,203 1,592 -24.- -15.7%

4%

Vertriebsund allgemeine 692 924 -25.- -16.2%

Verwaltungskosten 1%

Forschungsund 32 32 -0.7- 5.0%

Entwicklungsaufwendungen %

Ergebnis assoziierter (18) (15) 20.3- 21.7%

Unternehmen %

Operatives Ergebnis (EBIT) 497 651 -23.- -15.2%

7%

Operatives Ergebnis (EBIT) 510 651 -21.- -12.9%

bereinigt 7%

Operatives Ergebnis (EBIT) 510 552 -7.6- 2.8%

bereinigt und vor %

Sondereinflüssen

Nettozinsergebnis 80 92 -13.- -4.8%

8%

Ergebnis vor Ertragsteuern 417 559 -25.- -16.9%

4%

Ertragsteuern 87 182 -52.- -47.1%

0%

Ergebnis nach Ertragsteuern 330 377 -12.- -2.4%

5%

Auf nicht beherrschende Anteile 51 69 -25.- -14.4%

entfallendes Ergebnis 7%

Konzernergebnis1 279 308 -9.6- 0.3%

%

Konzernergebnis1 bereinigt 292 308 -5.4- 5.2%

%

Konzernergebnis1 bereinigt und 244 249 -2.2- 8.4%

vor Sondereinflüssen %

Operatives Ergebnis (EBIT) 497 651 -23.- -15.2%

7%

Abschreibungen 175 190 -7.9- 2.1%

%

EBITDA 672 841 -20.- -11.3%

1%

EBITDA Marge 16.9% 18.5%

Durchschnittlich ausstehende 306,453,070 306,241,321

Aktien

Ergebnis je Aktie EUR0.91 EUR1.01 -9.7- 0.2%

%

Ergebnis je ADS EUR0.45 EUR0.50 -9.7- 0.2%

%

In Prozent vom Umsatz

Umsatzkosten 69.7% 65.0%

Bruttoergebnis vom Umsatz 30.3% 35.0%

Operatives Ergebnis (EBIT) 12.5% 14.3%

Konzernergebnis1 7.0% 6.8%

1 Ergebnis, das auf die

Anteilseigner der Fresenius

Medical Care AG & Co. KGaA

entfällt wb = währungsbereinigt

