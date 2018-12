DGAP-News: Fresenius Medical Care gibt vorläufigen Ausblick für 2019 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Fresenius Medical Care gibt vorläufigen Ausblick für 2019

Fresenius Medical Care gibt vorläufigen Ausblick für 2019

06.12.2018

6. Dezember 2018

Fresenius Medical Care gibt vorläufigen Ausblick für 2019

- Indikativer vorläufiger Ausblick für 2019:

* solides Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis [1]

* Konzernergebnis [2] auf vergleichbarer Basis1 in etwa auf Niveau des

Geschäftsjahres 2018

- Verwendung der vorhandenen Barmittel derzeit in Prüfung

Fresenius Medical Care, der weltweit führende Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, hat beschlossen, den

Kapitalmarkt vorzeitig über seine indikativen vorläufigen Annahmen für die

Geschäftsentwicklung im Jahr 2019 zu informieren.

Rice Powell, Vorstandsvorsitzender von Fresenius Medical Care, sagte: "Mit

der anstehenden Übernahme von NxStage Medical Inc., dem entsprechenden

Ausbau der Infrastruktur für die Heimdialyse in den USA sowie Investitionen

in zukünftige Wachstumsmärkte im Produkt- wie Servicegeschäft,

beispielsweise in China, liegt ein Jahr der Investitionen vor uns. 2019

werden wir uns darauf konzentrieren, unser Unternehmen auf weiteres

nachhaltiges, profitables Wachstum vorzubereiten. Für das kommende

Geschäftsjahr gehen wir derzeit von einem soliden Umsatzwachstum auf

vergleichbarer Basis1 und einem vergleichbaren1 Konzernergebnis in etwa auf

dem Niveau des Geschäftsjahres 2018 aus."

Fresenius Medical Care ist bestrebt, das Geschäftsportfolio kontinuierlich

weiterzuentwickeln und zu verbessern und, unter Abwägung der Chancen und

Risiken, in nachhaltige profitable Wachstumsmöglichkeiten zu investieren.

Dazu gehören neue Produkte und Wachstumsmärkte wie China, die weltweite

Marktdurchdringung der Heimdialyse und Innovations-Partnerschaften wie mit

Humacyte Inc., um unerfüllte medizinische Bedarfe zu decken.

Fresenius Medical Care prüft im Rahmen des Budgetprozesses alle

Einflussfaktoren und plant, den Ausblick für 2019 in der gewohnten

Ausführlichkeit zusammen mit den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2018 am 20.

Februar 2019 zu veröffentlichen.

Ziele für 2020

Fresenius Medical Care beabsichtigt, die währungsbereinigten Ziele für das

Jahr 2020 zu aktualisieren, um auch die bereits im Rahmen der

Berichterstattung für das dritte Quartal 2018 erläuterten Effekte aus den

IFRS-Rechnungslegungsänderungen, dem Verkauf von Sound Inpatient Physicians

Holdings und der anstehenden Übernahme von NxStage Medical Inc. zu

berücksichtigen. Fresenius Medical Care plant, die aktualisierten Ziele

zusammen mit den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2018 am 20. Februar 2019 zu

veröffentlichen.

Telefonkonferenz

Fresenius Medical Care wird am 7. Dezember 2018 um 09:00 MEZ / 03:00 EST

eine kurze Telefonkonferenz durchführen. Die Telefonkonferenz können Sie

live auf der Website von Fresenius Medical Care verfolgen. Nach der

Telefonkonferenz steht Ihnen die Aufzeichnung dort zur Verfügung.

[1] "vergleichbar" ist um Währungsschwankungen sowie diejenigen Effekte

bereinigt, die nach Ansicht des Unternehmens nicht mit der operativen

Geschäftsentwicklung zusammenhängen, wie z.B. Bilanzierungsänderungen wie

IFRS 16, erhebliche Portfolioveränderungen wie die Veräußerung von Sound

Inpatient Physicians Holdings oder die anstehende Übernahme von NxStage

Medical Inc. oder andere einmalige Effekte wie FCPA-bezogene Kosten oder

Aufwendungen für Informationskampagnen zu Referenden in den USA in 2018. Für

den indikativen vorläufigen Ausblick für 2019 beruht die "vergleichbare"

Basis 2018 in etwa auf Umsätzen zu Ist-Kursen in einer Bandbreite von 15.850

- 16.050 EUR Mio. und für das Konzernergebnis in einer Bandbreite von 1.350

- 1.365 EUR Mio., vorbehaltlich weiterer Wechselkursschwankungen im vierten

Quartal 2018.

[2] Konzernergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG

& Co. KGaA entfällt.

Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich

weltweit etwa 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung

unterziehen. In einem Netz aus 3.872 Dialysezentren betreut das Unternehmen

weltweit 329.085 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der

führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und

Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse

bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical

Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS)

notiert.

Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de.

Rechtliche Hinweise:

Die für den 20. Februar 2019 geplante Bekanntgabe des Ausblicks für die

Jahre 2019 und 2020 steht unter dem Vorbehalt der Einhaltung der anwendbaren

Gesetze, d.h. wenn geltende gesetzliche Regelungen dies erfordern, kann die

Veröffentlichung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgen. Diese Mitteilung

enthält zudem zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und

Unsicherheiten unterliegen.

Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten

Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und

Ungewissheiten wie z.B. Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und

Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien,

Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder

Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Fresenius

Medical Care übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung

enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt:

Dr. Dominik Heger

SVP & Head of Investor Relations & Corporate Communications

06.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

°