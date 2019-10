DGAP-News: Fresenius Medical Care erzielt auch im dritten Quartal starkes organisches Wachstum (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Fresenius Medical Care erzielt auch im dritten Quartal starkes organisches Wachstum

^

DGAP-News: Fresenius Medical Care AG & Co.



KGaA / Schlagwort(e):

Quartalsergebnis

Fresenius Medical Care erzielt auch im dritten Quartal starkes organisches

Wachstum

29.10.2019 / 07:04

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

- Anhaltend starkes organisches Umsatzwachstum in allen Regionen

- Rekordwachstum in der Heimdialyse in Nordamerika

- Verbessertes Ergebniswachstum trotz negativer ESCO-Effekte

- Initiativen zur Kostenoptimierung auf Kurs

- Ausblick 2019 bestätigt

Rice Powell, Vorstandsvorsitzender von Fresenius Medical Care, sagte:

"Fresenius Medical Care ist auch im dritten Quartal stabil gewachsen. Unser

operatives Geschäft entwickelt sich weiter wie geplant. Wir arbeiten

erfolgreich daran, noch mehr Patientinnen und Patienten noch bessere und

individuellere Behandlungsmöglichkeiten zu bieten. In Nordamerika konnten

wir dank der erfolgreichen Einführung und Vermarktung der

NxStage-Produktpalette ein Rekordwachstum bei der Zahl der

Heimdialysepatienten verzeichnen. Unser speziell für Schwellenmärkte

entwickeltes Dialysegerät 4008A haben wir erfolgreich im wichtigen

Wachstumsmarkt China eingeführt. Auf Basis unseres anhaltenden organischen

Umsatzwachstums und eines weiter beschleunigten Ergebniswachstums bestätigen

wir trotz der Anfang des Jahres nicht absehbaren negativen ESCO-Effekte

unseren Ausblick für das laufende Jahr."

Kennzahlen (IFRS)

In Mio EUR Q3 Q3 Wac- Wach- Q1-3 Q1-3 Wac- Wach-

2019 2018 hs-- s-tu- 2019 2018 hs-- s-tu-

tum m, tum m,

wb wb

Umsatz Umsatz 4.419 4.058 9 % 6 % 12.897 12.24- 5 % 1 %

bereinigt[1][1] 1. 4.375 4.051 8 % 5 % 12.784 7 9 % 5 %

#footnote_1 11.73-

1

Operatives Ergebnis 595 527 13 9 % 1.653 2.425 -32 -35

(EBIT) EBIT 599 592 % 1 -3 % 1.641 1.656 % % -5

bereinigt1 % -1 %

%

Konzernergebnis[1][- 333 285 17 12 % 857 1.557 -45 -47

2] Konzernergebnis 363 343 % 6 2 % 961 946 % 2 % -3

bereinigt1,2 1. % % %

#footnote_2

Ergebnis je Aktie 1,10 0,93 19 14 % 2,82 5,08 -44 -47

(EUR) % % %

Ergebnis je Aktie 1,21 1.12 8 % 4 % 3,16 3,09 2 % -2 %

bereinigt1

wb = währungsbereinigt

Rekordwachstum in der Heimdialyse in Nordamerika

In den ersten sieben Monaten nach der Übernahme von NxStage Medical Inc.

verzeichnete Fresenius Medical Care in Nordamerika ein Rekordwachstum in der

Heimdialyse und behandelt mittlerweile rund 25.000 Patienten zu Hause. Von

März bis September 2019 wuchs die Zahl der Dialysebehandlungen im häuslichen

Umfeld neunmal so stark wie die der Behandlungen in Dialysezentren. Im

Rahmen der Initiative von Fresenius Medical Care zur Förderung der

Heimdialyse sind neben der NxStage-Akquisition Trainingseinrichtungen,

Schulungen und Vertrieb wichtige Investitionsbereiche.

Markteinführung in China: Dialysegerät 4008A

Im September 2019 hat Fresenius Medical Care das Dialysegerät 4008A in China

auf den Markt gebracht und damit eine wichtige Grundlage für die weitere

Erschließung des weltweit am schnellsten wachsenden Dialysemarktes gelegt.

Die 4008A ist speziell darauf ausgelegt, hohe Qualitätsstandards zu erfüllen

und gleichzeitig die Kosten für die Gesundheitssysteme zu senken, um den

Bedürfnissen in Schwellenländern gerecht zu werden. Fresenius Medical Care

engagiert sich in der Initiative "Gesundes China 2030" der chinesischen

Regierung, zu der auch die Entwicklung professioneller Dialysezentren

gehört. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Ausbau der

Produktionskapazitäten, der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie

auf das Dienstleistungsgeschäft. Fresenius Medical Care plant, in den

nächsten fünf Jahren ein Netzwerk von rund 100 Standorten in China

aufzubauen.

Anhaltend starkes organisches Umsatzwachstum

Der Umsatz im dritten Quartal 2019 stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal

um 9 % (+6 % währungsbereinigt) und betrug 4.419 Mio EUR. Das organische

Umsatzwachstum war mit 5 % weiterhin stark. Bereinigt um den Effekt der IFRS

16-Einführung und den Beitrag von NxStage stieg der Umsatz um 8 % (+5 %

währungsbereinigt) auf 4.375 Mio EUR.

Der Umsatz mit Gesundheitsdienstleistungen stieg um 7 % auf 3.492 Mio EUR

(+4 % währungsbereinigt), was im Wesentlichen auf organisches

Behandlungswachstum (Volumenwachstum), Akquisitionen und mehr

Behandlungstage zurückzuführen ist. Teilweise kompensiert wurden diese

Entwicklungen durch eine Anpassung der Umsatzrealisierung in Höhe von 84 Mio

EUR [3] für rechtlich strittige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

sowie durch geschlossene oder verkaufte Dialysezentren. Der Umsatz mit

Gesundheitsprodukten stieg um 16 % auf 927 Mio EUR (+13 %

währungsbereinigt), vor allem aufgrund höherer Umsätze mit Produkten für die

Heim-Hämodialyse (unterstützt durch die erfolgreiche Einführung und

Vermarktung der NxStage-Produktpalette), Dialysatoren sowie

Hämodialyselösungen und -konzentraten. Teilweise gegenläufig wirkte sich ein

geringerer Umsatz mit Dialysegeräten aus.

In den ersten neun Monaten 2019 stieg der Umsatz um 5 % auf 12.897 Mio EUR

(+1 % währungsbereinigt). Bereinigt um die Effekte der NxStage-Akquisition,

der Einführung von IFRS 16 und des Beitrags aus dem Verkauf von Sound

Physicians, Inc. im Jahr 2018 stieg der Umsatz um 9 % (+5 %

währungsbereinigt) auf 12.784 Mio EUR. Das organische Gesamtumsatzwachstum

betrug in den ersten neun Monaten 5 %. Der Umsatz mit

Gesundheitsdienstleistungen stieg um 4 % (währungsbereinigt unverändert),

der Umsatz mit Gesundheitsprodukten um 10 % (+8 % währungsbereinigt).

Dynamisches Ergebniswachstum

Im dritten Quartal 2019 stieg das operative Ergebnis (EBIT) um 13 % auf 595

Mio EUR (+9 % währungsbereinigt). Dies entspricht einer operativen Marge von

13,5 % nach 13,0 % im Vorjahresquartal. Die Gründe für die verbesserte

Profitabilität waren hauptsächlich der positive Effekt von im Vorjahr

gebildeten Rückstellungen für Kosten im Zusammenhang mit

FCPA-Untersuchungen, der Effekt aus der Bewertung der Beteiligung an

Humacyte, Inc. zum beizulegenden Zeitwert und gestiegene Verordnungen oral

zu verabreichender Zusatzmedikamente mit höheren Margen. Dies wurde

teilweise kompensiert durch höhere Personalkosten, eine Anpassung der

Umsatzrealisierung für rechtlich strittige Forderungen aus Lieferungen und

Leistungen sowie den Effekt aus einer Reduzierung der dem ESCO-Programm

zugeordneten Patienten und einer sinkenden Kosteneinsparungsrate, basierend

auf in Diskussion befindlichen Berichten zu aktuellen und vorherigen

Programmjahren ("ESCO-Effekt"). Der bereinigte EBIT stieg um 1 % auf 599 Mio

EUR (-3 % währungsbereinigt). Eine detaillierte Überleitungsrechnung finden

Sie in der Tabelle im Anhang. Auf bereinigter Basis sank die operative Marge

von 14,6 % auf 13,7 %.

In den ersten neun Monaten 2019 sank der EBIT um 32 % auf 1.653 Mio EUR (-35

% währungsbereinigt). Der wichtigste Grund für diesen Rückgang war der

positive Beitrag aus dem Verkauf von Sound Physicians, Inc im Vorjahr. Auf

bereinigter Basis sank der EBIT um 1 % (-5 % währungsbereinigt).

Das Konzernergebnis2 stieg im dritten Quartal 2019 um 17 % auf 333 Mio EUR

(+12 % währungsbereinigt). Das bereinigte Konzernergebnis2 stieg um 6 % (+2

% währungsbereinigt), hauptsächlich aufgrund geringerer Finanzierungskosten.

Eine detaillierte Überleitungsrechnung finden Sie in der Tabelle im Anhang.

In den ersten neun Monaten 2019 ging das Konzernergebnis um 45% auf 857 Mio

EUR

(-47 % währungsbereinigt) zurück. Auch hier war der Hauptgrund der positive

Beitrag aus dem Verkauf von Sound Physicians, Inc im Vorjahr. Auf

bereinigter Basis stieg das Konzernergebnis um 2 % an (-3 %

währungsbereinigt).

Basierend auf einer durchschnittlich gewichteten Zahl ausstehender Aktien

von rund 301,4 Mio Aktien stieg das Ergebnis je Aktie (EPS) um 19 % auf 1,10

EUR (+14 % währungsbereinigt). Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 1,21

EUR, was einem Anstieg von 8 % (+4 % währungsbereinigt) entspricht. Das

aktuelle Aktienrückkaufprogramm unterstützte diese Entwicklung.

Negativer Effekt aus ESCOs - Berichte in Diskussion

Der ESCO-Effekt hat sich im dritten Quartal 2019 mit 46 Mio EUR (-44 Mio EUR

währungsbereinigt) negativ auf den Umsatz sowie den EBIT ausgewirkt. Das

Konzernergebnis reduzierte sich aufgrund des Effektes um 33 Mio EUR (-31 Mio

EUR währungsbereinigt).

In den ersten neun Monaten 2019 sank der Umsatz wie auch der EBIT um 87 Mio

EUR

(-82 Mio EUR währungsbereinigt). Der Effekt reduzierte das Konzernergebnis

um 60 Mio EUR (-56 Mio EUR währungsbereinigt) gegenüber dem vergleichbaren

Vorjahreszeitraum.

Gesundes Wachstum der Dialysedienstleistungen in allen Segmenten

Der Umsatz in Nordamerika, der 70 % des Gesamtumsatzes ausmacht, stieg im

dritten Quartal 2019 um 8 % auf 3.073 Mio EUR (+3 % währungsbereinigt). Das

organische Umsatzwachstum betrug 3 %. Der Umsatz mit Dialysedienstleistungen

stieg um 8 % auf 2.522 Mio EUR (+4 % währungsbereinigt), hauptsächlich

aufgrund eines organischen Behandlungswachstums (Volumenwachstum) von 3 %,

eines organischen Umsatzwachstums je Behandlung, von Beiträgen aus

Akquisitionen und mehr Behandlungstagen, teilweise kompensiert durch die

Anpassung der Umsatzrealisierung für rechtlich strittige Forderungen aus

Lieferungen und Leistungen. Gleichzeitig sank der Umsatz im

Versorgungsmanagement um 9 % auf 273 Mio EUR (-13 % währungsbereinigt)

aufgrund geringeren organischen Umsatzwachstums, auch durch den ESCO-Effekt,

sowie aufgrund des Verkaufs von MedSpring-Urgent-Care-Zentren in den USA.

Diese Effekte wurden teilweise kompensiert durch Beiträge aus Akquisitionen.

Daraus resultiert ein Umsatz mit Gesundheitsdienstleistungen von 2.795 Mio

EUR. Dies entspricht einem Anstieg von 6 % (+2 % währungsbereinigt).

Kennzahlen Nordamerika

In Mio EUR Q3 Q3 Wach- Wach- Q1-3 Q1-3 Wach- Wach-

2019 2018 stum stum- 2019 2018 stum stum-

, wb , wb

Umsatz Umsatz 3.073 2.843 8 % 3 % 9.021 8.589 5 % -1 %

bereinigt 3.029 2.836 7 % 2 % 8,908 8.073 10 % 4 %

EBIT 477 525 -9 % -13 1.279 2.173 -41 -44

EBIT-Marge 15,5 18,5 -- % -- 14,2 % 25,3 % % -- % --

EBIT bereinigt % 485 % 515 -6 % -10 1.280 1.329 -4 % -9 %

EBIT-Marge 16,0 18,2 -- % -- 14,4 % 16,5 % -- --

bereinigt % %

Die Zahlen in der Tabelle beinhalten den ESCO-Effekt.

In den USA sank der durchschnittliche Erlös je Behandlung im Vergleich zum

Vorjahresquartal um 9 US-Dollar auf 347 US-Dollar (-3 %). Diese Entwicklung

ist im Wesentlichen auf die Anpassung der Umsatzrealisierung für rechtlich

strittige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen.

Die Kosten je Behandlung stiegen bereinigt um den Effekt der Einführung von

IFRS 16 von 290 US-Dollar im Vorjahresquartal auf 292 US-Dollar (+1 %) im

dritten Quartal 2019. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf höhere

Personalkosten und die Akquisition von NxStage zurückzuführen. Teilweise

gegenläufig wirkten sich niedrigere Kosten bestimmter medizinischer

Verbrauchsmaterialen aus.

Der Umsatz mit Gesundheitsprodukten stieg im dritten Quartal um 30 % auf 278

Mio EUR (+24 % währungsbereinigt, +10 % organisch). Hauptgründe hierfür

waren höhere Umsätze mit Produkten für die Heim-Hämodialyse (unterstützt

durch die erfolgreiche Einführung und Vermarktung der

NxStage-Produktpalette) und mit Dialysemedikamenten und Dialysatoren.

Teilweise gegenläufig wirkten geringere Umsätze mit Dialysegeräten,

hauptsächlich durch Änderungen in der bilanziellen Behandlung von

Sale-and-Lease-Back-Transaktionen aufgrund der Einführung von IFRS 16.

Das operative Ergebnis (EBIT) in Nordamerika sank um 9 % auf 477 Mio EUR

(-13 % währungsbereinigt). Die operative Marge verbesserte sich von 14,0 %

im zweiten Quartal auf 15,5 % im dritten Quartal 2019, lag aber 3,0

Prozentpunkte unter dem Wert des dritten Quartals 2018. Die operative Marge

im Dialysegeschäft sank um 1,3 Prozentpunkte auf 17,9 %. Dies ist im

Wesentlichen auf höhere Personalkosten, eine Anpassung der

Umsatzrealisierung für rechtlich strittige Forderungen aus Lieferungen und

Leistungen, einen negativen Vorjahreseffekt aus einer geschlossenen

Vereinbarung für bestimmte Medikamente, Kosten in Zusammenhang mit dem

Kostenoptimierungsprogramm sowie die Integrations- und Betriebskosten im

Zusammenhang mit NxStage zurückzuführen. Dies wurde teilweise ausgeglichen

durch den Effekt der Bewertung der Beteiligung an Humacyte, Inc. zum

beizulegenden Zeitwert und einen positiven Effekt aus gestiegenen

Verordnungen oral zu verabreichender Zusatzmedikamente mit vorteilhaften

Margen. Die operative Marge im Versorgungsmanagement sank um 20,4

Prozentpunkte, hauptsächlich aufgrund des ESCO-Effekts, geringerer Erträge

aus der Veräußerung von Aktivitäten im Versorgungsmanagement und geringerer

Margen bei oral verabreichten Zusatzmedikamenten. Teilweise ausgeglichen

wurden diese Entwicklungen durch eine größere Anzahl an Dienstleistungen im

Bereich der Gefäßchirurgie.

In den ersten neun Monaten 2019 stieg der Umsatz in Nordamerika um 5 % auf

9.021 Mio EUR (-1 % währungsbereinigt, +4 % organisch). Auf bereinigter

Basis stieg der Umsatz um 10 % (+4 % währungsbereinigt) von 8.073 Mio EUR

auf 8.908 Mio EUR. Die operative Marge sank von 25,3 % in den ersten neun

Monaten des Vorjahres auf 14,2 %. Auf bereinigter Basis sank die operative

Gewinnmarge von 16,5 % auf 14,4 %.

Zum 30. September 2019 behandelte Fresenius Medical Care 209.633

Patientinnen und Patienten (+4 %) in 2.585 Dialysezentren (+4 %) in

Nordamerika. Die Zahl der Dialysebehandlungen stieg in den ersten neun

Monaten um 4 %.

Der Umsatz in der Region Europa, Naher Osten, Afrika (EMEA) stieg im

Vergleich zum Vorjahresquartal um 10 % auf 683 Mio EUR (+9 %

währungsbereinigt, +9 % organisch) aufgrund einer positiven

Geschäftsentwicklung sowohl bei Gesundheitsdienstleistungen als auch bei

Gesundheitsprodukten. Der Umsatz mit Gesundheitsdienstleistungen stieg um 9

% (+8 % währungsbereinigt). Gründe hierfür waren organisches

Behandlungswachstum, organisches Umsatzwachstum je Behandlung, Beiträge aus

Akquisitionen und mehr Behandlungstage. Teilweise kompensiert wurden diese

Entwicklungen durch geschlossene oder verkaufte Dialysezentren. Das

Umsatzwachstum bei Gesundheitsprodukten betrug 11 % (+10 %

währungsbereinigt), hauptsächlich aufgrund höherer Umsätze mit

Dialyseprodukten (Dialysatoren, Blutschlauchsysteme sowie

Hämodialyselösungen und -konzentrate) in Höhe von 11 % (+10 %

währungsbereinigt).

Der Umsatz mit nicht-dialysebezogenen Produkten stieg gegenüber dem

Vorjahresquartal um 14 % (+14 % währungsbereinigt) auf 20 Mio EUR.

Das operative Ergebnis (EBIT) in der Region EMEA stieg im dritten Quartal

2019 um 14 % auf 100 Mio EUR (+14 % währungsbereinigt). Die operative Marge

betrug 14,6 %. Dies entspricht einer Steigerung von 0,5 Prozentpunkten

gegenüber dem Vorjahresquartal. Diese Verbesserung wurde hauptsächlich durch

höhere Produktumsätze und günstige Währungseffekte verursacht, die teilweise

durch höhere Wertberichtigungen auf Forderungen und höhere Personalkosten in

einigen Ländern ausgeglichen wurden.

In den ersten neun Monaten 2019 stieg der Umsatz in der Region EMEA um 4 %

(+4 % währungsbereinigt, +4 % organisch) auf 1.984 Mio EUR. Das operative

Ergebnis stieg um 11% (+11 % währungsbereinigt) auf 334 Mio EUR. Die

verbesserte Profitabilität resultiert hauptsächlich aus einer nun geringeren

ausstehenden variablen Kaufpreisverbindlichkeit im Zusammenhang mit Xenios

im ersten Quartal 2019, einem positiven Effekt aus Akquisitionen und einem

positiven Ausgang eines Rechtsstreits. Teilweise wurden diese Effekte

ausgeglichen durch höhere Wertberichtigungen auf Forderungen sowie erhöhte

Personalkosten in einigen Ländern.

Zum 30. September 2019 behandelte Fresenius Medical Care in 784

Dialysezentren

(+2 %) in der Region EMEA 66.259 Patientinnen und Patienten (+3 %). Die Zahl

der Dialysebehandlungen stieg in den ersten neun Monaten um 3 %.

Der Umsatz in der Region Asien-Pazifik stieg im dritten Quartal um 13 % auf

475 Mio EUR (+9 % währungsbereinigt, +8 % organisch), hauptsächlich aufgrund

einer positiven Geschäftsentwicklung sowohl bei Gesundheitsdienstleistungen

als auch bei Gesundheitsprodukten. Der Umsatz mit Dialysedienstleistungen

stieg um 13 % auf 159 Mio EUR (+7 % währungsbereinigt) aufgrund organischem

Behandlungswachstums, Beiträgen aus Akquisitionen und mehr Behandlungstagen,

gegenläufig wirkten geschlossene oder verkaufte Dialysezentren. Der Umsatz

im Versorgungsmanagement stieg um 20 % auf 64 Mio EUR (+16 %

währungsbereinigt), hauptsächlich aufgrund organischen Umsatzwachstums und

Beiträgen aus Akquisitionen. Insgesamt stieg der Umsatz mit

Gesundheitsdienstleistungen gegenüber dem Vorjahresquartal um 15 % (+9 %

währungsbereinigt) auf 223 Mio EUR. Der Umsatz mit Gesundheitsprodukten

stieg um 11 % (+9 % währungsbereinigt) aufgrund gestiegener Umsätze mit

Dialysatoren, Blutschlauchsystemen sowie Hämodialyselösungen und

-konzentraten. Teilweise ausgeglichen wurden diese Entwicklungen durch

geringere Umsätze mit Dialysegeräten.

Das operative Ergebnis (EBIT) in der Region Asien-Pazifik wuchs deutlich um

36 % (+32 % währungsbereinigt) auf 90 Mio EUR. Dies entspricht einer

operativen Marge von 19,0 %, eine Steigerung um 3,3 Prozentpunkte gegenüber

dem dritten Quartal 2018. Diese verbesserte Profitabilität ist auf

Geschäftswachstum und günstige Fremdwährungseffekte zurückzuführen, die

teilweise durch Akquisitionen mit niedrigeren Margen sowie Anlaufkosten und

betriebliche Aufwendungen im Versorgungsmanagement ausgeglichen wurden.

In den ersten neun Monaten 2019 stieg der Umsatz in der Region Asien-Pazifik

um 10 % auf 1.360 Mio EUR (+7 % währungsbereinigt, +7 % organisch). Das

operative Ergebnis stieg um 17 % auf 254 Mio EUR (+14 % währungsbereinigt).

Zum 30. September 2019 behandelte Fresenius Medical Care in 401

Dialysezentren (+3 %) in der Region Asien-Pazifik 32.239 Patientinnen und

Patienten (+3 %). Die Zahl der Dialysebehandlungen stieg in den ersten neun

Monaten um 5 %.

In der Region Lateinamerika stieg der Umsatz um 7 % auf 182 Mio EUR (+20 %

währungsbereinigt). Das organische Umsatzwachstum betrug 15 %. Der Umsatz

mit Gesundheitsdienstleistungen wuchs um 8 % und betrug 131 Mio EUR (+26 %

währungsbereinigt). Der währungsbereinigte Anstieg resultierte aus

organischem Umsatzwachstum je Behandlung, Beiträgen aus Akquisitionen,

organischem Behandlungswachstum und mehr Behandlungstagen.

Der Umsatz mit Gesundheitsprodukten wuchs um 3 % (+5 % währungsbereinigt),

hauptsächlich aufgrund eines gestiegenen Umsatzes mit Hämodialyselösungen

und

-konzentraten sowie Dialysegeräten, teilweise ausgeglichen durch geringere

Umsätze mit Dialysatoren.

Das operative Ergebnis (EBIT) in der Region Lateinamerika betrug 11 Mio EUR

nach -1 Mio EUR im Vorjahresquartal. Die operative Marge lag bei 5,8 % nach

-0,9 % im Vorjahresquartal. Dies ist vor allem auf eine Erhöhung der

Erstattungssätze zurückzuführen, die inflationsbedingte Kosten abmildern.

In den ersten neun Monaten 2019 stieg der Umsatz in Lateinamerika um 2 % auf

516 Mio EUR (+20 % währungsbereinigt). Das operative Ergebnis stieg um 17 %

(währungsbereinigt unverändert) auf 28 Mio EUR. Dies entspricht einer

operativen Marge von 5,4 % gegenüber 4,7 % in den ersten neun Monaten 2018.

Zum 30. September 2019 behandelte Fresenius Medical Care in 233

Dialysezentren (+3 %) in der Region Lateinamerika 34.357 Patientinnen und

Patienten (+7 %). Die Zahl der Dialysebehandlungen stieg in den ersten neun

Monaten um 6 %.

Die Nettozinsaufwendungen stiegen im dritten Quartal um 38 % auf 105 Mio EUR

(+33 % währungsbereinigt). Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die

Einführung von IFRS 16, einen höheren Verschuldungsgrad und die Zinserträge

aus der Anlage der Erlöse aus dem Verkauf von Sound Physicians, Inc. im

Vorjahresquartal zurückzuführen, teilweise ausgeglichen durch die Ablösung

von im Jahr 2018 zurückgezahlten hochverzinslichen Anleihen durch

Schuldtitel mit niedrigerem Zinssatz.

Die Ertragssteuern sanken im dritten Quartal 2019 um 3 % auf 98 Mio EUR, was

einer effektiven Steuerquote von 20,2 % nach 22,7 % im Vorjahresquartal

entspricht. Diese Verbesserung ist im Wesentlichen auf die Auswirkungen der

steuerlich nicht abzugsfähigen Aufwendungen des Vorjahres, hauptsächlich im

Zusammenhang mit den FCPA-Untersuchungen sowie auf Informationskampagnen zu

U.S.-Referenden zurückzuführen. Dies wurde teilweise kompensiert durch die

positiven Auswirkungen der US-Steuerreform im Vorjahr.

Starke Cash-Flow-Entwicklung

Im dritten Quartal 2019 erwirtschaftete Fresenius Medical Care einen

operativen Cashflow von 868 Mio EUR nach 753 Mio EUR im Vorjahresquartal.

Dies entspricht 19,7 % des Umsatzes nach 18,6 % im Vorjahresquartal. Der

Anstieg ist im Wesentlichen auf die Einführung von IFRS 16 zurückzuführen,

die zu einer Umgliederung der Tilgungskomponente der Mietzahlungen in die

Finanzierungstätigkeit geführt hat. Die Forderungslaufzeiten verringerten

sich auf 73 Tage nach 77 Tagen zum 30. Juni 2019. Der Free Cash Flow

(Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit, nach Investitionen in

Sachanlagen, vor Akquisitionen und Beteiligungen) betrug 584 Mio EUR nach

496 Mio EUR im Vorjahresquartal. Das entspricht 13,2 % des Umsatzes nach

12,2 % im Vorjahresquartal.

Ausblick [4], [5]

Fresenius Medical Care erwartet für das Geschäftsjahr 2019 ein bereinigtes

Umsatzwachstum zwischen 3 und 7 %. Das bereinigte Konzernergebnis2 soll sich

innerhalb der Bandbreite von -2 bis 2 % entwickeln. Das Unternehmen hatte

bereits darauf hingewiesen, dass das bereinigte Konzernergebnis2

voraussichtlich am unteren Ende des Prognosekorridors liegen wird.

Für 2020 erwartet Fresenius Medical Care, dass sowohl der bereinigte Umsatz

als auch das bereinigte Konzernergebnis mit einer mittleren bis hohen

einstelligen Rate wachsen werden.

Um die geschäftliche Entwicklung in den entsprechenden Zeiträumen

vergleichbar zu machen, wurden und werden die Ziele 2019 und 2020 sowie die

Basis 2018 bereinigt um Effekte wie etwa Kosten im Zusammenhang mit

FCPA-Untersuchungen, die Einführung von IFRS 16, den Beitrag von Sound

Physicians, Inc. im ersten Halbjahr 2018, den Gewinn (Verlust) im

Zusammenhang mit Veräußerungen im Versorgungsmanagement sowie Aufwendungen

für die Umsetzung des Kostenoptimierungsprogramms. Sämtliche Effekte aus der

Übernahme von NxStage Medical Inc. sind in den Zielen für 2019 und 2020

nicht berücksichtigt.

Anzahl der Beschäftigten gestiegen

Zum 30. September 2019 beschäftigte Fresenius Medical Care weltweit 120.734

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vollzeitkräfte), verglichen mit 112.134

Beschäftigten zum 30. September 2018. Dieser Anstieg von 8 % ist

hauptsächlich auf die Akquisition von NxStage zurückzuführen.

Telefonkonferenz

Anlässlich der Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals 2019

findet am heutigen Dienstag, 29. Oktober 2019, um 15.30 Uhr MEZ eine

Telefonkonferenz für Investoren und Analysten statt. Die Telefonkonferenz

können Sie live auf der Website von Fresenius Medical Care

www.freseniusmedicalcare.com/de unter "Investoren" verfolgen. Nach der

Veranstaltung steht Ihnen die Aufzeichnung dort zur Verfügung.

Eine Übersicht über die Ergebnisse des dritten Quartals und der ersten neun

Monate des Jahres 2019 finden Sie im Anhang.

Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich

weltweit etwa 3,4 Millionen regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen.

In einem Netz aus 4.003 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit

342.488 Dialysepatientinnen und -patienten. Fresenius Medical Care ist zudem

der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und

Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse

bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical

Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS)

notiert.

Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de.

Rechtliche Hinweise:

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und

Unsicherheiten unterliegen.

Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten

Ergebnissen abweichen, und

zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie z.B.

Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,

Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen,

Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren

und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Fresenius Medical Care übernimmt

keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

[1] Eine detaillierte Überleitungsrechnung finden Sie in der Tabelle im

Anhang

[2] Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG & Co.

KGaA entfällt

[3] Diese Anpassung resultiert aus einer sogenannten "material weakness" in

unserem rechnungslegungsbezogenem internen Kontrollsystem für Forderungen

sowie Umsatzrealisierung speziell für rechtlich strittige Vergütungen für

Dienstleistungen. Die Gesellschaft erwartet keine Korrektur des bei der

US-Börsenaufsicht (SEC) eingereichten Konzernabschlusses für Vorperioden.

Die Gesellschaft ergreift Maßnahmen um das Kontrollsystem zu verbessern.

[4] währungsbereinigt

[5] Umsatz 2018 in Höhe von 16.547 Mio EUR bereinigt um die Beiträge von

Sound Physicians, Inc. im ersten Halbjahr 2018; Konzernergebnis 2018 in Höhe

von 1.982 Mio EUR bereinigt um Beiträge von Sound Physicians, Inc. im ersten

Halbjahr 2018, den Gewinn (Verlust) im Zusammenhang mit Veräußerungen im

Versorgungsmanagement und den Kosten im Zusammenhang mit FCPA-Untersuchungen

im Jahr 2018.

Kontakt:

Dr. Dominik Heger

SVP & Head of Investor Relations & Corporate Communications

dominik.heger@fmc-ag.com

Tel. +49 6172 609 2601

---------------------------------------------------------------------------

29.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg

Deutschland

Telefon: +49 (0) 6172- 609 2525

Fax: +49 (0) 6172- 609 2301

E-Mail: ir@fmc-ag.com

Internet: www.freseniusmedicalcare.com

ISIN: DE0005785802

WKN: 578580

Indizes: DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; NYSE, Börse

Luxemburg

EQS News ID: 898759

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

898759 29.10.2019

°