DGAP-News: Fresenius Medical Care erwirbt Nieren- und Dialysezentren in China (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Fresenius Medical Care erwirbt Nieren- und Dialysezentren in China

^

DGAP-News: Fresenius Medical Care AG & Co.



KGaA / Schlagwort(e): Ankauf

Fresenius Medical Care erwirbt Nieren- und Dialysezentren in China

05.12.2018 / 11:35

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Fresenius Medical Care, der weltweit führende Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, hat mehrere Nieren-

und Dialysezentren in China erworben.

Das Unternehmen hat eine 70-prozentige Beteiligung an Guangzhou KangNiDaiSi

Medical Investment Co. Ltd. (KangNiDaiSi) mit Schwerpunkt Dialyse und damit

verbundene Dienstleistungen für chronische Krankheiten erworben. KangNiDaiSi

errichtet aktuell drei Dialysezentren in den Städten Guangzhou und Zhaoqing

in der Provinz Guangdong im Südosten des Landes bei Hongkong. Ein geplantes

viertes Zentrum in Guangzhou bedarf noch der Zustimmung der Behörden.

Fresenius Medical Care hat auch die Mehrheit (jeweils 55 Prozent) an Henan

Aishen Hospital Management Co. Ltd. (Henan Aishen) und Aishen Beijing

Hospital Management Co. Ltd. (Aishen Beijing) erworben. Henan Aishen und

Aishen Beijing errichten aktuell 13 Dialysezentren und ein Nierenzentrum.

Das Kliniknetz wird dann die Provinzen Hainan, Henan, Guangdong und Shandong

abdecken. Für die Zukunft ist eine Expansion in weitere Provinzen geplant.

Zudem hat Fresenius Medical Care eine Beteiligung von 60 Prozent an Daqing

Kangda Dialysis Center Co. Ltd. in der Provinz Heilongjiang erworben.

Diese Akquisitionen folgen auf die Übernahme des Yunnan Kunming Wuhua

Healthcare Hospital im April 2017 und den Erwerb von jeweils 70-prozentigen

Beteiligungen am Sichuan Hejiang Kangcheng Renal Hospital im Juni 2018 und

am Sichuan Ziyang Zhongxin Hospital.

Rice Powell, Vorstandsvorsitzender von Fresenius Medical Care, sagte: "Unser

Anspruch ist es, den Zugang der mehr als 120 Millionen chronisch

Nierenkranken in China zu weltweit führenden Dialysetechnologien und

Dienstleistungen zu verbessern. Diese Akquisitionen sind wichtige

strategische Schritte in unserer Geschäftsentwicklung in China. Als

zweitgrößter Markt für Dialyseprodukte ist China bereits heute ein wichtiger

Wachstumstreiber für Fresenius Medical Care. Wir haben kontinuierlich in die

Erweiterung unserer lokalen Produktpalette investiert. Außerdem sind wir ins

Dienstleistungsgeschäft eingestiegen, um fortschrittliche

Dialysedienstleistungen nach China zu bringen."

"Als führender Anbieter von Dialyseprodukten und -dienstleistungen in China

sind wir bestrebt, mit anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten, die wie wir

die Behandlung von Nierenkranken in diesem riesigen Land verbessern wollen.

Dies gilt insbesondere für ländliche Gebiete, in denen Patienten bisher nur

eingeschränkte Behandlungsmöglichkeiten hatten", so Harry de Wit,

zuständiges Vorstandsmitglied von Fresenius Medical Care für die Region

Asien-Pazifik. "Wir wollen unsere weltweit führende Expertise bei der

Behandlung chronischer Erkrankungen und qualitativ hochwertiger

Dialysedienstleistungen im ganzen Land einbringen. Und wir werden weiterhin

nach Möglichkeiten suchen, mit Partnern aus dem öffentlichen und privaten

Sektor zusammenzuarbeiten und in neue Dialyse- und Nierenzentren zu

investieren."

10,8 Prozent der erwachsenen Bevölkerung und damit mehr als 120 Millionen

Menschen in China leiden an chronischen Nierenerkrankungen. Nach

Untersuchungen der chinesischen Nephrologie-Gesellschaft sind derzeit eine

Millionen Patienten mit terminalem Nierenversagen in China registriert, aber

nur rund 500.000 erhalten eine Dialysebehandlung.

Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich

weltweit etwa 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung

unterziehen. In einem Netz aus 3.872 Dialysezentren betreut das Unternehmen

weltweit 329.085 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der

führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und

Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse

bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical

Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS)

notiert.

Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de.

Rechtliche Hinweise:

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und

Unsicherheiten unterliegen.

Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten

Ergebnissen abweichen, und

zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie z.B.

Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,

Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen,

Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren

und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Fresenius Medical Care übernimmt

keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Hinweise für die Redaktion

Über Guangzhou KangNiDaiSi Medical Investment Co., Ltd.

Das Geschäft der Guangzhou KangNiDaiSi Medical Investment Co. Ltd. umfasst

das Management von Nierenzentren sowie Anlageberatung. Der aktuelle Fokus

des Unternehmens liegt auf der Hämodialyse und den damit verbundenen

Dienstleistungen im Bereich chronischer Erkrankungen. Neben den drei

Dialysezentren in Guangzhou und Zhaoqing, die sich derzeit im Bau befinden,

steht für ein weiteres in Guangzhou, Guangdong, noch die Genehmigung aus.

Über das Hejiang Kangcheng Nierenzentrum

Das Sichuan Hejiang Kangcheng Nierenzentrum wird die wichtigste Plattform

und der Ausgangspunkt für Fresenius Medical Care sein, um hochwertige

Dialysedienstleistungen und Programme zur Behandlung chronischer Krankheiten

auszubauen. In dem Nierenzentrum werden Patienten mit chronischen

Erkrankungen wie Diabetes und Bluthochdruck behandelt. Zusätzlich übernimmt

das Krankenhaus Aufgaben in der medizinischen Grundversorgung.

Fresenius Medical Care plant, das Krankenhaus im kommenden Jahr um sechs

weitere Behandlungsplätze für 120 Patienten zu erweitern. Das Unternehmen

plant außerdem den Bau eines "Kangcheng Chronic Disease Control Center", um

die Qualität der Dialysedienstleistungen kontinuierlich zu verbessern und

auf benachbarte Gebiete im medizinischen Netzwerk des Bezirks Hejiang

auszudehnen. Außerdem sollen die medizinischen Bedürfnisse von Patienten im

Stadtgebiet erfüllt werden.

Über Henan Aishen Hospital Management Co., Ltd.

Henan Aishen Hospital Management Co. wurde im April 2012 gegründet. Der

Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Vertrieb von Dialyseprodukten und

dem Management von Dialysezentren. Henan Aishen hat Dialysedienstleistungen

in Zusammenarbeit mit zahlreichen öffentlichen Krankenhäusern in der Provinz

Henan entwickelt. Aktuelle Projekte umfassen die Planung, den Bau, die

Personalbeschaffung und die Schulung unabhängiger Dialysezentren. Das

Gemeinschaftsunternehmen wird in den nächsten Monaten voraussichtlich über

mindestens sieben unabhängige Dialysezentren in der Provinz Henan verfügen.

Über Aishen Beijing Hospital Management Co., Ltd.

Die Aishen Beijing Hospital Management Co. wurde im September 2010

gegründet. Ziel des Unternehmens ist es, den Service für Dialysebehandlungen

landesweit auszubauen. Nach Jahren der Zusammenarbeit mit anderen

Unternehmen hat Aishen Beijing Hospital Management Co. Ltd. viel Erfahrung

gesammelt, auf der die Strategie zur Geschäftsentwicklung aufbaut. Zu den

Gemeinschaftsprojekten gehören die Planung, der Bau, die Personalbeschaffung

und die Schulung unabhängiger Dialysezentren. Das Gemeinschaftsunternehmen

wird in den nächsten Monaten voraussichtlich über mindestens sieben

unabhängige Dialysezentren in Shandong, Guangdong und der Provinz Hainan

verfügen.

Über das Daqing Kangda Dialysezentrum

Das Daqing Kangda Dialysezentrum ist ein unabhängiges Dialysezentrum, das

von der Gesundheits- und Familienplanungskommission der Provinz Heilongjiang

genehmigt wurde. Es befindet sich im Datong District von Daqing, ist 1.200

Quadratmeter groß und verfügt über 20 Dialysegeräte. Die Renovierung des

Zentrums wurde im April 2018 abgeschlossen. Das Zentrum wird die Zahl der

Behandlungsplätze schrittweise erhöhen und das Niveau seiner

Dialysedienstleistungen verbessern, indem es die Standards von Fresenius

Medical Care für die Schulung der Mitarbeiter und das medizinische

Management anwendet.

Kontakt:

Dr. Dominik Heger

SVP & Head of Investor Relations & Corporate Communications

dominik.heger@fmc-ag.com

Tel. +49 6172 609 2601

---------------------------------------------------------------------------

05.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg

Deutschland

Telefon: +49 (0) 6172- 609 2525

Fax: +49 (0) 6172- 609 2301

E-Mail: ir@fmc-ag.com

Internet: www.freseniusmedicalcare.com

ISIN: DE0005785802

WKN: 578580

Indizes: DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; NYSE, Börse

Luxemburg

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

754659 05.12.2018

°