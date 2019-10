DGAP-News: Fresenius Medical Care erweitert Vorstand mit Berufung von Global Chief Medical Officer Dr. Frank Maddux (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Fresenius Medical Care erweitert Vorstand mit Berufung von Global Chief Medical Officer Dr. Frank Maddux

Fresenius Medical Care, der weltweit führende Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, hat Dr. Frank Maddux

(61) in seiner Funktion als Global Chief Medical Officer mit Wirkung zum 1.

Januar 2020 in den Vorstand berufen.

Dr. Maddux ist seit März dieses Jahres Global Chief Medical Officer des

Unternehmens. Die Position wurde neu geschaffen, um klinische Forschung und

Therapie noch stärker zu verzahnen. Hierzu gehört auch die weitere

Verbesserung der weltweiten Zusammenarbeit und des Wissensaustauschs

innerhalb des Unternehmens mit dem Ziel bestmöglicher Behandlungsergebnisse

für die Patienten. Mit der Aufnahme dieser Position in den Vorstand

unterstreicht Fresenius Medical Care die zunehmende Bedeutung der Verzahnung

von klinischer Wissenschaft und Therapie.

Dr. Frank Maddux verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im

Gesundheitswesen und ist ein anerkannter Experte im Bereich der

qualitätsorientierten Versorgung von Dialysepatienten. Er ist seit 2009 für

Fresenius Medical Care tätig. Vor seiner Ernennung zum Global Chief Medical

Officer war er Executive Vice President Clinical & Scientific Affairs und

Chief Medical Officer bei Fresenius Medical Care Nordamerika. In dieser

Funktion war er für die Bereitstellung einer qualitativ hochwertigen,

wertorientierten Versorgung im größten integrierten Dialysenetz der USA

verantwortlich.

Stephan Sturm, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Fresenius Medical Care

Management AG, sagte: "Dr. Frank Maddux genießt einen exzellenten Ruf

innerhalb und außerhalb unseres Unternehmens. Mit seiner herausragenden

medizinischen Kompetenz und Erfahrung, die er einbringen kann, wird er eine

große Bereicherung für den Vorstand von Fresenius Medical Care sein."

Rice Powell, Vorstandsvorsitzender von Fresenius Medical Care, sagte: "Dr.

Frank Maddux wird entscheidend dazu beitragen, neue medizinische

Möglichkeiten zum Wohl unserer Patientinnen und Patienten zu entwickeln und

nutzbar zu machen, beispielsweise im Bereich der Heimtherapien, in der

regenerativen Medizin und im Versorgungsmanagement weltweit. Ich freue mich

sehr, einen so qualifizierten und erfahrenen Kollegen als neues Mitglied

unseres Vorstands zu begrüßen."

Dr. Frank Maddux sagte: "Wir fühlen uns dem Wohl unserer Patientinnen und

Patienten verpflichtet. Gleichzeitig ist es der Schlüssel unseres Erfolgs.

Unser Ziel ist, das Leben von Menschen zu verbessern. Dafür setzen wir auf

die Kraft guter Ideen, die durch kollektive Intelligenz weiterentwickelt und

von uns gemeinsam umgesetzt werden. Ich bin stolz auf die große Bedeutung,

die medizinische Wissenschaft für Fresenius Medical Care hat."

Hinweis für die Medien: Ein Foto von Dr. Frank Maddux zur redaktionellen

Verwendung finden Sie unter

https://www.freseniusmedicalcare.com/de/news/maddux-vorstand/.

Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich

weltweit etwa 3,4 Millionen regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen.

In einem Netz aus 4.003 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit

342.488 Dialysepatientinnen und -patienten. Fresenius Medical Care ist zudem

der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und

Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse

bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical

Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS)

notiert.

Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de.

