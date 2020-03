DGAP-News: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA verschiebt Hauptversammlung 2020 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Fresenius Medical Care, der weltweit führende Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, verschiebt die für den

19. Mai 2020 geplante Hauptversammlung wegen der Coronavirus-Pandemie auf

einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr. Der Beschluss über die Verwendung

des Bilanzgewinns und die Auszahlung der Dividende werden sich dadurch

ebenfalls verschieben.

Sobald die Voraussetzungen für eine verlässliche Planung und sichere

Durchführung der Hauptversammlung wieder gegeben sind, wird Fresenius

Medical Care einen neuen Termin bekanntgeben.

Rice Powell, Vorstandsvorsitzender von Fresenius Medical Care, sagte: "Die

Entscheidung zur Verschiebung unserer Hauptversammlung ist uns nicht

leichtgefallen. Der Schutz und die Gesundheit unserer Aktionärinnen und

Aktionäre sowie unserer Belegschaft liegen uns aber sehr am Herzen. Deswegen

ist eine Verschiebung in dieser Ausnahmesituation die einzige aus unserer

Sicht sinnvolle Option."

Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich

weltweit etwa 3,5 Millionen regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen.

In einem Netz aus 3.994 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit

345.096 Dialysepatientinnen und -patienten. Fresenius Medical Care ist zudem

der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und

Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse

bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical

Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS)

notiert.

Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de.

Rechtliche Hinweise:

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und

Unsicherheiten unterliegen.

Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten

Ergebnissen abweichen, und

zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie z.B.

Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,

Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen,

Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren

und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Fresenius Medical Care übernimmt

keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt:

Dr. Dominik Heger

Head of Investor Relations, Strategic Development & Communications I EVP

dominik.heger@fmc-ag.com

Tel. +49 6172 609 2525

