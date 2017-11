DGAP-News: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA erreicht in Pilotprojekt in den USA bessere Behandlungsergebnisse und Kosteneinsparungen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Fresenius Medical Care, der weltweit führende Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, hat heute die

Ergebnisse des ersten Betriebsjahres seiner End Stage Renal Disease Seamless

Care Organizations (ESCOs) in den USA veröffentlicht. Im untersuchten

Zeitraum von Oktober 2015 bis Dezember 2016 erreichten die ESCOs durch eine

umfassende Versorgung der betreuten Dialysepatienten verbesserte

Behandlungsergebnisse. Dies bestätigt ein Bericht der unabhängigen Lewin

Group, wonach die Zahl der Krankenhaustage der Patienten in diesem Zeitraum

um fast neun Prozent zurückging. Daraus erzielten die ESCOs von Fresenius

Medical Care Einsparungen von insgesamt mehr als 43 Mio US-Dollar. Damit

sanken die Behandlungskosten pro Patient um durchschnittlich 5,47 Prozent.

Alle sechs ESCOs von Fresenius Medical Care übertrafen damit die zuvor

gesetzten Ziele für Kosteneinsparungen.

Die ESCO-Programme von Fresenius Medical Care wurden nach Vereinbarung mit

der US-Gesundheitsbehörde Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS)

aufgesetzt. Sie sind Teil des Comprehensive End Stage Renal Disease (ESRD)

Care (CEC) Demonstration Program der CMS. Gestartet wurde es im Jahr 2015

als erstes speziell auf bestimmte Erkrankungen ausgerichtetes Programm der

USA, in dem Kosteneinsparungen zwischen Leistungserbringer und

Krankenversicherung geteilt werden. Mit dem Programm sollen neue Ansätze

entwickelt, getestet und evaluiert werden, um die Versorgung nierenkranker

Patienten in den USA zu verbessern und Behandlungskosten zu sparen.

Der Bericht über das erste Jahr betrachtet die Ergebnisse der ersten sechs

ESCOs von Fresenius Medical Care in Charlotte, Chicago, Columbia, Dallas,

Philadelphia und San Diego mit insgesamt 176 Dialysezentren und 386

Partnerärzten. Fresenius Medical Care hat im Januar 2017 seine ESCOs um

weitere 18 ergänzt. Mit nunmehr insgesamt 24 ESCOs und knapp 800

Partnerärzten verfügt das Unternehmen über die größte ESCO-Präsenz aller

Dialyseanbieter in den USA.

"Mit unserem Engagement im ESCO-Programm intensivieren wir die

Zusammenarbeit mit Ärzten und dem Gesundheitswesen, um die Versorgung zu

verbessern und Kosten zu senken", sagte Rice Powell, Vorstandsvorsitzender

von Fresenius Medical Care. "Wir freuen uns über die positiven Ergebnisse

und darüber, dass uns die CMS die Möglichkeit bietet, künftig noch mehr

Patienten in ESCOs zu behandeln."

Für die Auswahl der ersten ESCO-Betreiber führte die CMS ein

Bewerbungsverfahren durch. Die ESCO-Patienten bleiben über Medicare

krankenversichert und haben die freie Anbieterwahl. Basis für die Vergütung

der ESCO-Betreiber bilden die Gesundheitsausgaben für die teilnehmenden

Patienten in den drei Jahren vor Start des Programms. Die erreichten

Kosteneinsparungen werden zwischen Medicare und dem ESCO-Betreiber geteilt.

Im ersten Jahr nahmen 13 ESCOs mit insgesamt 16.085 Patienten am Programm

teil.

Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich

weltweit etwa 3 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung

unterziehen. In einem Netz aus 3.714 Dialysezentren betreut das Unternehmen

weltweit 317.792 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der

führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und

Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein

Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus.

Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New

York (FMS) notiert.

Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de.

Rechtliche Hinweise:

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und

Unsicherheiten unterliegen.

Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten

Ergebnissen abweichen, und

zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie z.B.

Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts-, und Wettbewerbssituation,

Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen,

Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren

und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Fresenius Medical Care übernimmt

keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

