DGAP-News: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA bestätigt robustes Geschäftsmodell mit guten Ergebnissen im ersten Quartal (deutsch)

Fresenius Medical Care AG & Co.



KGaA bestätigt robustes Geschäftsmodell mit guten Ergebnissen im ersten Quartal

DGAP-News: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA / Schlagwort(e):

Quartalsergebnis

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA bestätigt robustes Geschäftsmodell mit

guten Ergebnissen im ersten Quartal

06.05.2020 / 07:01

- Umsatzwachstum von 9 %, getragen von allen Regionen

- Ergebniswachstum trotz negativer Auswirkungen der Covid-19-Pandemie

- Gute Cashflow-Entwicklung

- Finanzielle Ziele für Geschäftsjahr 2020 bestätigt

"In dieser außergewöhnlichen Zeit ist es unsere höchste Priorität, die

medizinische Versorgung in hoher Qualität aufrechtzuerhalten. Seit Monaten

setzen sich unsere Beschäftigten unermüdlich dafür ein, dass unsere

Patientinnen und Patienten ihre lebensrettenden Dialysebehandlungen

erhalten. Dafür kann ich ihnen gar nicht genug danken", sagte Rice Powell,

Vorstandsvorsitzender von Fresenius Medical Care. "Wir begrüßen die im April

von der US-Regierung zugesagte Unterstützung für den Gesundheitssektor. Im

starken Umsatzwachstum des ersten Quartals spiegeln sich eine intakte

Geschäftsentwicklung und die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells

wider. Während einer globalen Pandemie, in der in anderen Bereichen des

Gesundheitssystems Prioritäten neu definiert werden, bleibt Dialyse für

Millionen von Patientinnen und Patienten weltweit unverzichtbar."

Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie

Um die Versorgung von Dialysepatienten und die Qualität der Behandlungen

während der Covid-19-Pandemie zu gewährleisten und die Beschäftigten

weltweit zu unterstützen, hat Fresenius Medical Care bereits früh

umfangreiche Maßnahmen ergriffen. Der Fokus liegt dabei auf der Verringerung

des Infektionsrisikos in Dialysezentren.

Fresenius Medical Care konnte die Herstellung von Dialyseprodukten trotz der

Einschränkungen des öffentlichen Lebens weltweit ohne größere

Unterbrechungen aufrechterhalten. Bis heute sind alle Produktionsstätten in

Betrieb und auch die Lieferketten sind intakt.

Durch die Covid-19-Pandemie sind bei Fresenius Medical Care im ersten

Quartal Kosten für zusätzliche Maßnahmen entstanden. Dazu gehören

persönliche Schutzausrüstungen, vorgehaltene Kapazitäten für isolierte

Behandlungen, zusätzliche Personalkosten, Patiententransporte und Kosten in

der Vertriebslogistik.

Die US-Regierung hat mit dem CARES-Gesetz (Coronavirus Aid, Relief, and

Economic Security Act) ein wichtiges Unterstützungspaket für den

Gesundheitssektor auf den Weg gebracht. Damit sollen bei

Gesundheitsdienstleistern unter anderem die gestiegenen Kosten für

Schutzmaßnahmen vor Covid-19 kompensiert werden. Während Fresenius Medical

Care bereits im ersten Quartal einem signifikanten negativen Einfluss

ausgesetzt war, sind in den heute berichteten Ergebnissen indes noch keine

Kompensationen aus dem CARES-Gesetz enthalten.

In den USA arbeitet Fresenius Medical Care mit anderen Dialyseanbietern

zusammen, um Isolationszentren und gesonderte Schichten für Patientinnen und

Patienten einzurichten, die mit Covid-19 infiziert sind oder infiziert sein

könnten. Ein wichtiges Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, zu vermeiden, dass

Dialysepatienten in Krankenhäuser eingewiesen werden müssen. Dies würde die

begrenzten Kapazitäten zusätzlich belasten. Damit nimmt Fresenius Medical

Care nicht nur die Verantwortung gegenüber Patientinnen und Patienten,

Beschäftigten und deren Familien wahr, sondern leistet auch einen wichtigen

Beitrag für das Gesundheitssystem und die Gesellschaft insgesamt.

Kennzahlen (IFRS)

Q1 2020 Q1 2019 Wachstum Wachstum,

Mio. EUR Mio. EUR wb

Umsatz 4.488 4.133 9 % 7 %

Operatives Ergebnis 555 537 3 % 1 %

Konzernergebnis1 283 271 4 % 2 %

Konzernergebnis, 283 286 -1 % -3 %

bereinigt1,2

Ergebnis je Aktie (EUR) 0,95 0,88 8 % 5 %

wb = währungsbereinigt

Ziele für 2020 bestätigt: Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen

Prozentbereich

Auf der Grundlage der im Februar gesetzten Ziele, die die Auswirkungen der

Covid-19-Pandemie ausschließen, rechnet Fresenius Medical Care für das

Geschäftsjahr 2020 mit einem Wachstum von Umsatz und Konzernergebnis im

mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Diese Ziele sind

währungsbereinigt und berücksichtigen keine Sondereffekte3. Sie basieren auf

den bereinigten Ergebnissen für 2019 und enthalten die operativen Beiträge

im Zusammenhang mit der NxStage-Akquisition sowie Effekte aus der Einführung

von IFRS 16.

Patienten, Dialysezentren und Beschäftigte

Zum 31. März 2020 behandelte Fresenius Medical Care weltweit 348.703

Patientinnen und Patienten in 4.002 Dialysezentren. Zum Ende des ersten

Quartals beschäftigte das Unternehmen weltweit 121.403 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter (ermittelt auf Vollzeitbeschäftigtenbasis), gegenüber 118.308

Beschäftigten zum 31. März 2019.

Starkes Umsatzwachstum im ersten Quartal

Der Umsatz stieg um 9 % auf 4.488 Mio EUR (+7 % währungsbereinigt), mit einem

organischen Umsatzwachstum von 4 %. Der Umsatz mit

Gesundheitsdienstleistungen erhöhte sich um 8 % auf 3.595 Mio EUR (+7 %

währungsbereinigt) durch organisches Behandlungswachstum, Beiträge aus

Akquisitionen und eine höhere Anzahl an Behandlungstagen. Der Umsatz mit

Gesundheitsprodukten wuchs um 10 % auf 893 Mio EUR (+9 % währungsbereinigt),

hauptsächlich aufgrund höherer Umsätze mit Produkten für Akutbehandlungen,

Dialysemedikamenten und Blutschlauchsystemen. Teilweise gegenläufig wirkten

geringere Umsätze mit Dialysegeräten.

Das operative Ergebnis stieg um 3 % auf 555 Mio EUR (+1 % währungsbereinigt),

hauptsächlich aufgrund von Behandlungswachstum und geringerer Kosten für

Medikamente. Die operative Marge betrug 12,4 % (Q1 2019: 13,0 %). Ihr

Rückgang ist hauptsächlich zurückzuführen auf die negativen Auswirkungen der

Covid-19-Pandemie und auf die Verringerung einer ausstehenden variablen

Kaufpreisverbindlichkeit im Zusammenhang mit

Xenios im Vorjahr.

Trotz der negativen Auswirkungen durch die Covid-19-Pandemie stieg das

Konzernergebnis1 um 4 % auf 283 Mio EUR (+2 % währungsbereinigt) und sank auf

bereinigter2 Basis nur um 1% (-3 % währungsbereinigt). Auf der Basis der

definierten Finanzziele für 2020, das heißt ohne die Effekte der

Covid-19-Pandemie, liegt das Konzernergebnis am oberen Ende des

Zielkorridors.

Das Ergebnis je Aktie (EPS, "Earnings Per Share") erhöhte sich um 8 % auf

0,95 EUR (+5 % währungsbereinigt) aufgrund der oben beschriebenen

Ergebnisentwicklung und einem Rückgang der durchschnittlich gewichteten

ausstehenden Aktien.

Gute Cashflow-Entwicklung

Fresenius Medical Care erzielte einen operativen Cashflow von 584 Mio EUR (Q1

2019: 76 Mio EUR). Dies entspricht einer Marge von 13,0 % (Q1 2019: 1,8 %).

Der Anstieg ist im Wesentlichen auf eine Verbesserung des Umlaufvermögens -

durch Zahlungseingänge, das Timing von Zahlungen und eine Veränderung der

Lagerbestände gegenüber dem Vorjahreszeitraum - zurückzuführen.

Der Free Cashflow (Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit, nach

Investitionen in Sachanlagen, vor Akquisitionen und Beteiligungen) betrug

304 Mio EUR (Q1 2019: -123 Mio EUR). Dies entspricht einer Marge von 6,8 % (Q1

2019: -3,0 %).

Regionale Entwicklungen

In Nordamerika stieg der Umsatz um 10 % auf 3.186 Mio EUR (+7 %

währungsbereinigt, +3 % organisch). Das operative Ergebnis erhöhte sich um

24 % auf 463 Mio EUR (+21 % währungsbereinigt). Dies entspricht einer

operativen Marge von 14,5 % (Q1 2019: 12,9 %). Trotz der negativen

Auswirkungen der Covid-19-Pandemie stieg die Marge - hauptsächlich aufgrund

von geringeren Kosten für Medikamente und Erträgen aus Veräußerungen.

Der Umsatz in der Region Europa, Naher Osten, Afrika (EMEA) wuchs um 4 % auf

679 Mio EUR (+4 % währungsbereinigt, +3 % organisch). Das operative Ergebnis

sank um 27 % auf 101 Mio EUR (-27 % währungsbereinigt). Dies entspricht einer

Marge von 14,9 % (Q1 2019: 21,1 %). Der Margenrückgang ist im Wesentlichen

auf die Verringerung einer ausstehenden variablen Kaufpreisverbindlichkeit

im Zusammenhang mit Xenios im Vorjahr zurückzuführen.

In der Region Asien-Pazifik stieg der Umsatz um 4 % auf 443 Mio EUR (+3 %

währungsbereinigt, +2 % organisch). Das operative Ergebnis sank um 19 % auf

77 Mio EUR (-20 % währungsbereinigt). Die operative Marge lag bei 17,3 % (Q1

2019: 22,1 %). Der Margenrückgang ist hauptsächlich auf nachteilige

Wechselkurseffekte, geringere Umsätze mit Produkten und die Expansion in

Dienstleistungen der Zentrumsdialyse zurückzuführen.

Der Umsatz in Lateinamerika stieg um 4 % auf 168 Mio EUR (+24 %

währungsbereinigt, +17 % organisch). Das operative Ergebnis sank um 40 % auf

7 Mio EUR (-40 % währungsbereinigt), die operative Marge betrug 4,1 % (Q1

2019: 7,1 %). Der Margenrückgang ist hauptsächlich auf ungünstige

Wechselkurseffekte zurückzuführen.

Telefonkonferenz

Anlässlich der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals 2020

findet am heutigen Mittwoch, 6. Mai 2020, um 15:30 Uhr eine Telefonkonferenz

für Investoren und Analysten statt. Weitere Informationen finden Sie in der

Sektion "Investoren" der Website von Fresenius Medical Care unter

www.freseniusmedicalcare.com/de. Nach der Veranstaltung steht Ihnen die

Aufzeichnung dort zur Verfügung.

Einen vollständigen Überblick über die Ergebnisse für das erste Quartal 2020

finden Sie im Anhang dieser Presseinformation und in den beiliegenden

PDF-Dateien. Unser 6-K-Bericht enthält weitere Einzelheiten.

Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich

weltweit etwa 3,5 Millionen regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen.

In einem Netz aus 4.002 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit

348.703 Dialysepatientinnen und -patienten. Fresenius Medical Care ist zudem

der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und

Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse

bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical

Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS)

notiert.

Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de.

Rechtliche Hinweise:

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen

Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können

erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar

aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie z.B.

Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,

Gesetzesänderungen, behördlichen Genehmigungen, Ergebnissen klinischer

Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich

Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit

finanzieller Mittel. Diese und weitere Risiken und Unsicherheiten sind im

Detail in den Berichten der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

beschrieben, die bei der U.S.-amerikanischen Börsenaufsicht (U.S. Securities

and Exchange Commission) eingereicht werden. Fresenius Medical Care

übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

1 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG & Co.

KGaA entfällt

2 Eine Überleitung der Anpassungen finden Sie am Ende der Pressemitteilung.

3 Sondereffekte sind Effekte, die in ihrer Art ungewöhnlich sind und die zum

Zeitpunkt der Erstellung des Ausblicks nicht vorhersehbar waren bzw. deren

Umfang oder Auswirkungen nicht vorhersehbar waren.

Kontakt:

Dr. Dominik Heger

EVP I Head of Investor Relations, Strategic Development & Communications

dominik.heger@fmc-ag.com

Tel. +49 6172 609 2525

