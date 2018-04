DGAP-News: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA bestätigt das Wachstumsziel für das Konzernergebnis, passt das Wachstumsziel für den Umsatz für 2018 an und veröffentlicht vorläufige Ergebnisse für das 1. Quartal (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

KGaA bestätigt das Wachstumsziel für das Konzernergebnis, passt das Wachstumsziel für den Umsatz für 2018 an und veröffentlicht vorläufige Ergebnisse für das 1. Quartal

DGAP-News: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA / Schlagwort(e):

Prognoseänderung/Quartalsergebnis

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA bestätigt das Wachstumsziel für das

Konzernergebnis, passt das Wachstumsziel für den Umsatz für 2018 an und

veröffentlicht vorläufige Ergebnisse für das 1. Quartal

22.04.2018 / 17:19

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

* Angepasstes Ziel für das währungsbereinigte Umsatzwachstum im Jahr 2018

von 5 bis 7 % (bisher rund 8 %) insbesondere aufgrund von geringerer

Dosierung von Kalzimimetika

* Wachstumsziel für das berichtete währungsbereinigte Konzernergebnis von

13 bis 15 % für 2018 bestätigt

* Vorläufige indikative Ergebnisse des ersten Quartals 2018 durch starke

negative Währungseffekte und Einmaleffekt im Vorjahr beeinflusst

Rice Powell, Vorstandsvorsitzender von Fresenius Medical Care, sagte: "Das

erste Quartal war beeinflusst durch eine Verlagerung von Kalzimimetika von

unserem Apothekengeschäft in das Dialysedienstleistungsgeschäft in den USA.

Eine schneller als erwartete Reduzierung der Dosierung dieser Medikamente in

einem kontrollierten Klinikumfeld wirkt sich negativ auf das Umsatzwachstum

im Geschäftsjahr 2018 aus. Basierend auf unserem soliden Kerngeschäft und

der erwarteten Entwicklung des Ergebniswachstums bestätigt das Unternehmen

sein Wachstumsziel für das Konzernergebnis für 2018."

Klinische Einführung von Kalzimimetika wirkt sich auf Umsatzwachstum 2018

aus

Durch die Einführung von Parsabiv als injizierbares Kalzimimetikum in den

USA hat sich die entsprechende Erstattung für Medicare Patienten von Teil D

auf Teil B verlagert. Dies hat zu einem Umsatzrückgang im Apothekengeschäft

und einem unter den Erwartungen liegenden Umsatzanstieg im

Dialysedienstleistungsgeschäft geführt. Ursächlich dafür ist eine geringer

als erwartete Dosierung der Kalzimimetika. Diese Medikamente verabreicht

Fresenius Medical Care den Patienten in einer effizienten und effektiven Art

und Weise nun in einer kontrollierten Klinikumgebung. Das Unternehmen stellt

dabei über alle Medikamentenklassen hinweg die Behandlungsqualität und die

Gesamtkosten für die Gesundheitssysteme in den Mittelpunkt seiner

Aktivitäten.

Vorläufige indikative Kennzahlen (IFRS) für das erste Quartal 2018, im

Vergleich zum ersten Quartal 2017 bereinigt um IFRS 15

Euro Mio. Q1 Wac- Wachs-tum

2018 hs-- wb[1][1]

tum 1.

#footno-

te_1

Umsatz 3.976 (10 2 %

%)

Umsatz Q1 2017 bereinigt um die 3.976 (8 4 %

"KV-Einigung"[1][2] 1. #footnote_2 %)

Operatives Ergebnis (EBIT) 497 (24 (15 %)

%)

Operatives Ergebnis (EBIT) bereinigt um 510 (22 (13 %) 3 %

Bewertung der aktienbasierten Vergütung bei 510 %)

Sound Physicians[1][3] und bereinigt um die (8

"KV-Einigung" in Q1 2017² 1. #footnote_3 %)

Konzernergebnis[1][4] 1. #footnote_4 279 (10 0 %

%)

Konzernergebnis bereinigt um Bewertung der 292 (5 5 % 8 %

aktienbasierten Vergütung bei Sound Physicians3 244 %)

und vor Sondereinflüssen ("KV-Einigung"², (2

US-Steuerreform) %)

Details zu den Sondereinflüssen finden Sie in der Überleitungsrechnung im

Anhang.

Vorläufige Ergebnisse für das erste Quartal 2018

Der Umsatz im ersten Quartal 2018 wurde stark durch Wechselkurseffekte, den

erwarteten Rückgang im Versorgungsmanagement in Nordamerika und den

positiven Einmaleffekt im ersten Quartal 2017 beeinflusst. Der Umsatz lag

mit 3.976 Mio. Euro unter dem Niveau des Vorjahresquartals. Bereinigt um die

Effekte aus der IFRS15 Implementierung und währungsbereinigt stieg der

Umsatz um 2 %, ohne die "KV-Einigung" im ersten Quartal 2017 betrug das

Wachstum 4 % währungsbereinigt.

Das operative Ergebnis (EBIT) lag im ersten Quartal 2018 bei 497 Millionen

Euro. Bereinigt um den Effekt aus der Höherbewertung des aktienbasierten

Vergütungsprogramms von Sound Physicians im Zusammenhang mit dem Verkauf von

Sound Physicians sowie bereinigt um den positiven Effekt aus der

"KV-Einigung" im ersten Quartal 2017 stieg das operative Ergebnis

währungsbereinigt um 3 %.

Das Konzernergebnis [4] für das erste Quartal 2018 war mit 279 Mio. Euro

währungsbereinigt stabil. Bereinigt um den Effekt aus der Höherbewertung des

aktienbasierten Vergütungsprogramms von Sound Physicians und den Effekt aus

der US-Steuerreform im Jahr 2018 sowie bereinigt um den positiven Effekt der

"KV-Einigung" im ersten Quartal 2017 lag das Konzernergebnis

währungsbereinigt um 8 % über dem Vorjahreswert.

Ausblick 2018

Insbesondere wegen der Änderungen bei den Kalzimimetika erwartet Fresenius

Medical Care im Geschäftsjahr 2018 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum

von 5 bis 7 % (bisher: rund 8 %). Das Unternehmen erwartet weiterhin einen

berichteten währungsbereinigten Anstieg des Konzernergebnisses von 13 bis 15

%.

Der Ausblick für 2018 basiert auf den Geschäftszahlen für 2017, bereinigt um

die Effekte aus der IFRS 15 Implementierung, und schließt Effekte aus

wesentlichen Transaktionen wie dem geplanten Erwerb von NxStage Medical und

dem Verkauf von Sound Physicians aus.

Veröffentlichung und Telefonkonferenz

Fresenius Medical Care wird die detaillierten Ergebnisse des ersten Quartals

2018 wie geplant am 3. Mai um 7 Uhr MESZ veröffentlichen. Am selben Tag

findet um 15.30 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz für Investoren und Analysten

statt. Die Telefonkonferenz können Sie live auf der Website von Fresenius

Medical Care verfolgen. Nach der Veranstaltung steht Ihnen die Aufzeichnung

dort zur Verfügung.

[1] wb = währungsbereinigt

[2] Effekte aus der Vergütungsnachzahlung für Behandlungen von

US-Kriegsveteranen ("KV-Einigung")

[3] Initiale Höherbewertung der aktienbasierten Vergütung bei Sound durch

den Verkauf von Sound

[4] Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG & Co.

KGaA entfällt

Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich

weltweit etwa 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung

unterziehen. In einem Netz aus 3.752 Dialysezentren betreut das Unternehmen

weltweit 320.960 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der

führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und

Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein

Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus.

Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New

York (FMS) notiert.

Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de.

Rechtliche Hinweise:

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und

Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von

den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund

verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie z.B. Veränderungen der

Geschäfts-, Wirtschafts-, und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen,

Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten

bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die

Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Fresenius Medical Care übernimmt

keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Überleitung vorläufiger indikativer Nicht-IFRS

Finanzkennzahlen zu den am direktesten

vergleichbaren IFRS-Finanzkennzahlen

in EUR Mio., ungeprüft 1.

Quar-

tal

2018 2017

Operative Performance vor Sondereinflüssen

Umsatz 3.976 4.548

Effekt aus der IFRS 15 Implementierung - (139)

Umsatz angepasst um Effekt aus der IFRS 15 3.976 4.409

Implementierung

KV-Einigung1 - (100)

Umsatz vor Sondereinflüssen 3.976 4.309

Operatives Ergebnis (EBIT) 497 651

KV-Einigung1 - (99)

Bewertung der aktienbasierten Vergütung bei Sound 13 -

Physicians2

Operatives Ergebnis (EBIT) vor Sondereinflüssen 510 552

Konzernergebnis3 279 308

Bewertung der aktienbasierten Vergütung bei Sound 13 -

Physicians2

Konzernergebnis3 angepasst um Bewertung der 292 308

aktienbasierten Vergütung bei Sound Physicians

KV-Einigung1 - (59)

U.S. Steuerreform4 (48) -

Konzernergebnis3 vor Sondereinflüssen 244 249

1 KV-Einigung: Vergütungsnachzahlung für die

Behandlung von US-Kriegsveteranen

2 Initiale Höherbewertung der aktienbasierten

Vergütung bei Sound Physicians durch den Verkauf von

Sound Physicians

3 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius

Medical Care AG & Co. KGaA entfällt

4 U.S. Steuerreform: Effekt aus der Steuerreform in

den USA

