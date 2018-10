DGAP-News: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Prof. Dr. Gregor Zünd in den Aufsichtsrat von Fresenius Medical Care berufen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Fresenius Medical Care AG & Co.



KGaA: Prof. Dr. Gregor Zünd in den Aufsichtsrat von Fresenius Medical Care berufen

^

DGAP-News: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Prof. Dr. Gregor Zünd in den

Aufsichtsrat von Fresenius Medical Care berufen

29.10.2018 / 19:28

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Gregor Zünd ist in den Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care AG

& Co. KGaA, dem weltweit führenden Anbieter von Produkten und

Dienstleitungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, berufen worden. Einem

entsprechenden Antrag auf eine Bestellung bis zur nächsten ordentlichen

Hauptversammlung des Unternehmens im Mai 2019 hat das zuständige Gericht

heute stattgegeben. Der Aufsichtsrat ist der Ansicht, dass Gregor Zünd

aufgrund seiner herausragenden Erfahrungen, Fähigkeiten und Kenntnisse

hervorragend für diese Aufgabe geeignet ist, und wird der Hauptversammlung

vorschlagen, seine Berufung zu bestätigen.

Prof. Dr. Zünd (59) ist seit 2016 Vorsitzender der Spitaldirektion des

Universitätsspitals Zürich. Zuvor war er als Direktor für Forschung und

Lehre bereits Mitglied der Direktion sowie Geschäftsführer des Bereichs

Klinische Forschung und Leiter der Abteilung Forschung Chirurgie. Bis zum

Jahr 2001 war Prof. Dr. Zünd Oberarzt an der Klinik für Herz- und

Gefäßchirurgie des Universitätsspitals Zürich. Er hat außerdem mehrere Jahre

am Texas Medical Center in Houston und an der Harvard Medical School in

Boston verbracht. Er ist Professor an der Universität Zürich.

Die Nachwahl zum Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care & Co. KGaA wird

erforderlich, weil der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrats Dr. Gerd

Krick sein Mandat als Aufsichtsratsmitglied mit dem Ende der diesjährigen

Hauptversammlung niedergelegt hat. Der Aufsichtsrat der Fresenius Medical

Care AG & Co. KGaA hat daraufhin Dr. Dieter Schenk, zuvor stellvertretender

Vorsitzender des Aufsichtsrats, zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats

gewählt.

Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich

weltweit etwa 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung

unterziehen. In einem Netz aus 3.815 Dialysezentren betreut das Unternehmen

weltweit 325.188 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der

führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und

Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse

bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical

Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS)

notiert.

Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de.

Rechtliche Hinweise:

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und

Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von

den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund

verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie z.B. Veränderungen der

Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen,

Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten

bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die

Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Fresenius Medical Care übernimmt

keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

---------------------------------------------------------------------------

29.10.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg

Deutschland

Telefon: +49 (0) 6172- 609 2525

Fax: +49 (0) 6172- 609 2301

E-Mail: ir@fmc-ag.com

Internet: www.freseniusmedicalcare.com

ISIN: DE0005785802

WKN: 578580

Indizes: DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; NYSE, Börse

Luxembourg

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

739137 29.10.2018

°