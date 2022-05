DGAP-News: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Dr. Carla Kriwet folgt Rice Powell als Vorstandsvorsitzende von Fresenius Medical Care (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Dr. Carla Kriwet folgt Rice Powell als Vorstandsvorsitzende von Fresenius Medical Care

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Dr. Carla Kriwet folgt Rice Powell als

Vorstandsvorsitzende von Fresenius Medical Care

03.05.2022

Dr. Carla Kriwet (51) wird zum 1. Januar 2023 neue Vorstandsvorsitzende von

Fresenius Medical Care, dem weltweit führenden Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen. Sie wurde einstimmig

vom Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care Management AG berufen. Dr. Carla

Kriwet folgt auf Rice Powell (66), der die Funktion nach zehn Jahren an der

Spitze des Unternehmens aufgrund der für den Vorstand geltenden

Altersgrenzen zum Ende seines bis 31. Dezember 2022 laufenden Vertrages

abgibt. Wie Rice Powell wird Dr. Carla Kriwet auch Mitglied des Vorstands

der Fresenius Management SE werden. Helen Giza, Finanzvorständin von

Fresenius Medical Care, wird ihren Vertrag um weitere fünf Jahre verlängern

und zusätzlich zu ihren Funktionen als CFO und CTO die Rolle der

stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden übernehmen.

Dr. Carla Kriwet war zuletzt Vorsitzende der Geschäftsführung der BSH

Hausgeräte GmbH mit einem Umsatz von 15,6 Milliarden Euro, 62.000

Beschäftigten und 40 Fertigungsstätten weltweit. Von 2013 bis 2020 war sie

für den Gesundheitskonzern Royal Philips N.V. im US-amerikanischen Andover

tätig, ab 2017 als Mitglied des Vorstands. Dort verantwortete sie den

Geschäftsbereich Connected Care, zu dem u.a. auch Patient Care und

Monitoring Solutions sowie Healthcare Informatics gehören. Davor war sie

Vorstandsmitglied für Vertrieb und Marketing beim Medizintechnikanbieter

Drägerwerk in Lübeck und Vorstand der Kinderhilfsorganisation "Save the

Children" in Berlin. In den Jahren 2003 bis 2010 hatte sie mehrere

Führungspositionen in der Strategieabteilung und im Bereich Healthcare bei

der Linde AG, zuletzt als Chefin von Linde Healthcare Europe. Zuvor war sie

sechs Jahre für die Boston Consulting Group tätig, wo sie u.a.

Beratungsprojekte im Gesundheitsbereich leitete. Ihre berufliche Laufbahn

startete Dr. Kriwet nach einem ehrenamtlichen Engagement für ein

SOS-Kinderdorf im afrikanischen Burundi und ihrem Wirtschaftsstudium und

ihrer Promotion an der Universität St. Gallen 1995 im Projektmanagement bei

ABB Daimler-Benz Transportation.

Rice Powell begann im Jahr 1997 seine Tätigkeit bei Fresenius Medical Care.

Bereits im Januar 2004 wurde er als CEO von Fresenius Medical Care North

America in den Vorstand von Fresenius Medical Care berufen. Er ist seit 1.

Januar 2013 Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. Unter seiner Führung

konnte Fresenius Medical Care seine globale Marktführerschaft deutlich

ausbauen und strategische Geschäftsfelder wie die wertbasierte

Gesundheitsversorgung und die Heimdialyse frühzeitig und erfolgreich

erschließen.

Rice Powell, CEO von Fresenius Medical Care, sagte: "Nach 25 Jahren in

diesem Unternehmen, eine ganze Dekade davon als CEO, blicke ich mit viel

Dankbarkeit und Stolz auf das, was wir in dieser Zeitspanne erreicht haben.

Für unsere Patientinnen und Patienten sind unsere Produkte und

Dienstleistungen wichtiger denn je und ein elementarer Bestandteil ihres

Lebens. Als weltweit einziger Komplettanbieter innovativer Therapien und

Produkte für nierenkranke Menschen verfügen wir über beste Voraussetzungen

für unseren weiteren Erfolg. Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen im

Vorstand, im Führungsteam und in allen unseren Einrichtungen weltweit für

ihren Einsatz und ihre unermüdliche Unterstützung in den vergangenen Jahren.

Ich freue mich sehr, unser Unternehmen auch künftig in besten Händen zu

wissen."

Stephan Sturm, Aufsichtsratsvorsitzender der Fresenius Medical Care

Management AG und Vorstandsvorsitzender von Fresenius, sagte: "Rice Powell

gilt mein großer Dank für seinen sehr engagierten langjährigen Einsatz und

für seine wichtigen Beiträge zu unserem Erfolg. Er hat Fresenius Medical

Care maßgeblich mitgeprägt, zukunftsweisende Entwicklungen angestoßen und

die notwendige Transformation des Unternehmens auf den Weg gebracht. Ich

wünsche Rice im Namen des gesamten Aufsichtsrats und Fresenius-Vorstands

alles erdenklich Gute für seinen neuen Lebensabschnitt mit mehr Zeit für

seine Familie und seine Hobbys. Gleichzeitig freue ich mich sehr auf die

künftige Zusammenarbeit mit Dr. Carla Kriwet. Ich habe sie als eine im

Gesundheitsbereich sehr erfahrene, mutige Managerin mit klaren Vorstellungen

und viel Empathie kennengelernt. Die Gesundheit und das Wohl der Menschen

ist ihr ein Herzensanliegen, für das sie sich über die Jahre in

verschiedensten Organisationen und Konstellationen eingesetzt hat. Ich bin

davon überzeugt, dass sie zusammen mit Helen Giza und gemeinsam mit dem

ganzen Führungsteam die begonnene Transformation erfolgreich gestalten, die

nicht zuletzt durch die Covid-Pandemie verursachten Herausforderungen

meistern, die zahlreichen vor uns liegenden Wachstumschancen beherzt

ergreifen und Fresenius Medical Care in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft

führen wird.

Dr. Carla Kriwet sagte: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die

Zusammenarbeit mit meinen neuen Kolleginnen und Kollegen. Mit der Vision,

das Leben der uns anvertrauten Patientinnen und Patienten jeden Tag ein

Stückchen lebenswerter zu machen, kann ich mich voll und ganz

identifizieren. Und ich bin davon überzeugt, dass der Zugang von immer mehr

Menschen zu immer besserer Medizin und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand

gehen. So habe ich früh in meiner beruflichen Entwicklung den Weg in die

Gesundheitswirtschaft gefunden und bin der Branche immer eng verbunden

geblieben. Fresenius Medical Care ist ein weltweit tätiges, in seinem

Segment führendes und einzigartiges Unternehmen, in dem noch sehr viel

Potenzial steckt. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dieses Potenzial

zum Wohle der Patientinnen und Patienten und der Beschäftigten zu heben und

so Mehrwert auch für die Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen."

Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen für

Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,8 Mio

Patienten regelmäßig

einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netzwerk aus 4.171

Dialysezentren betreut das

Unternehmen weltweit rund 345.000 Dialysepatientinnen und -patienten.

Fresenius Medical Care

ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und

Dialysefiltern.

Neben seinem Kerngeschäft in der ganzheitlichen Nierentherapie konzentriert

sich das

Unternehmen auf die Expansion in den Bereichen Unterstützende

Geschäftsaktivitäten und

Intensivmedizinische Lösungsansätze. Fresenius Medical Care ist an der Börse

Frankfurt (FME) und

an der Börse New York (FMS) notiert.

Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de.

Rechtliche Hinweise:

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen

Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können

erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar

aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie z.B.

Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,

Gesetzesänderungen, behördlichen Genehmigungen, Auswirkungen der

Covid-19-Pandemie, Ergebnissen klinischer Studien, Wechselkursschwankungen,

Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren

und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Diese und weitere Risiken und

Unsicherheiten sind im Detail in den Berichten der Fresenius Medical Care AG

& Co. KGaA beschrieben, die bei der U.S.-amerikanischen Börsenaufsicht (U.S.

Securities and Exchange Commission) eingereicht werden. Fresenius Medical

Care übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

°