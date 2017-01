DGAP-News: Franz Haniel & Cie. GmbH: Moody's verbessert Ausblick des Ratings der Franz Haniel & Cie. GmbH auf 'positiv' (deutsch)

Franz Haniel & Cie. GmbH: Moody's verbessert Ausblick des Ratings der Franz Haniel & Cie. GmbH auf 'positiv'

DGAP-News: Franz Haniel & Cie. GmbH / Schlagwort(e): Rating Franz Haniel & Cie. GmbH: Moody's verbessert Ausblick des Ratings der Franz Haniel & Cie. GmbH auf 'positiv'

26.01.2017 / 21:36 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Duisburg, 26. Januar 2017. Moody's Investors Service (Moody's) hat heute den Ausblick des Corporate Family Ratings für die Franz Haniel & Cie. GmbH von "stabil" auf "positiv" angehoben. Das Rating wurde mit Ba1 bestätigt. Der positive Ausblick würdigt die unternommenen Schritte bei BekaertDeslee und CWS-boco im Rahmen der Umsetzung der Investmentstrategie sowie die zu erwartenden positiven Effekte der angekündigten Aufteilung der Metro auf das Haniel Portfolio.

Haniel Die Franz Haniel & Cie. GmbH ist ein deutsches Family-Equity-Unternehmen, das seinen Sitz seit der Gründung im Jahr 1756 in Duisburg-Ruhrort hat. Von dort aus gestaltet die zu 100 Prozent in Familienbesitz befindliche Holding ein diversifiziertes Portfolio und verfolgt dabei als Wertentwickler eine langfristige Investmentstrategie. Derzeit gehören vier Geschäftsbereiche zum Haniel-Portfolio, die das operative Geschäft eigenständig verantworten und in ihren Bereichen marktführende Positionen halten: BekaertDeslee, CWS-boco, ELG (100-Prozent-Beteiligungen) und TAKKT (Mehrheitsbeteiligung). Hinzu kommt die Finanzbeteiligung METRO GROUP.

Mehr Informationen zu Haniel finden Sie auf www.haniel.de und www.enkelfaehig.de.

Ansprechpartner

Presse: Dietmar Bochert, Senior Vice President Corporate Communications +49 203 806-578, E-Mail: dbochert@haniel.de

Creditor Relations: Dr Axel Gros, Senior Vice President Finance, +49 203 806-355, E-Mail: AGros@haniel.de

Christian Rube, Head of Middle Office, +49 203 806-362, E-Mail: CRube@haniel.de

---------------------------------------------------------------------------

26.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Franz Haniel & Cie. GmbH Franz-Haniel-Platz 1 47119 Duisburg Deutschland Telefon: +49 (0)203 806 578 Fax: +49 (0)203 806 80 578 E-Mail: dbochert@haniel.de Internet: www.haniel.de ISIN: XS0482703286, XS0459131636 WKN: 601960, A1A6NE Börsen: Regulierter Markt in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart; Open Market in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

539415 26.01.2017