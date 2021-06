DGAP-News: Franklin Mining Verwendet Umweltfreundlichen Gold-Verarbeitungsdienst Und-Gewinnung (deutsch)

Franklin Mining Verwendet Umweltfreundlichen Gold-Verarbeitungsdienst Und-Gewinnung

Carson City, Nevada--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 9. Juni 2021) - Giovanni

Viscarra, ein bei Franklin Mining (OTC Pink: FMNJ) unter Vertrag genommener

Geologe, hat seine Forschungsergebnisse CEO William Petty vorgelegt, und das

Minenunternehmen plant, mit zukünftigen Förderungs- und

Verarbeitungsbemühungen fortzufahren. Herr Petty hat seit 2013 Kooperations-

und private Maßnahmen erforscht und Beziehungen mit den

Förderungskooperativen Boliviens gepflegt, die sich in den Gegenden von La

Paz, Tipuani, Mapiri und Guanay befinden. Diese Gegenden befinden sich dort,

wo anfängliche Tests mittels der Verarbeitung von Abfallerz durchgeführt

wurden, bei der kleinere forschungsorientierte Maschinen verwendet wurden,

denen dieselben technischen Prinzipien zugrunde lagen wie bei den neuen,

größeren Maschinen, die später dieses Jahr gebaut und nach Bolivien

versendet werden.

Typische metallurgische Gold-Ausbeuten, die von Boliviens

Kleinbergbau-Minenarbeitern erzielt werden, liegen bei 40-50 %, was durch

die Verwendung von altmodischen Schwerkraftabscheidungen erreicht wird.

Trotzdem gibt es hunderte profitabler Betriebe in der Region, was zu der

hohen Anwesenheit von goldreichen Abfallerzen führt. Franklin Mining wird

Zugriff auf moderne Verarbeitungstechnologien haben, mittels derer

geschätzte Ausbeuten von bis zu 90 % erzielt werden können. Die

vorgeschlagene Arbeitsmethode verwendet nur Schwerkraft und beinhaltet kein

Auswaschen, was die Kosten sowie den negativen Einfluss auf die Umwelt

reduziert. Alluvial-Ablagerungen in der Gegend haben traditionell eine hohen

Tonanteil, der zu den dürftigen metallurgischen Ausbeuten beiträgt, die

Minenarbeiter der Kooperativen derzeit erzielen. Franklin Mining plant, eine

Anlage für die Verarbeitung zu verwenden, die gemäß Spezifikationen gebaut

ist, um jene Probleme zu vermeiden, die man 2015 während des Pilotprogramms

hatte.

Die ausgewählte Gegend hat seit 1920 eine lange Geschichte von profitabler

alluvialer Gewinnung mit modernen Betrieben. Jedoch wird die Gegend seit

vorkolumbischen Zeiten gefördert. Statistiken vom SENARECOM (Servicio

Nacional de Registro y Control de Comercializacion de Metales y

Minerales/National Service of Registration and Control of Marketing of

Metals and Minerals) geben eine wöchentliche Produktion von 300 kg Gold von

der Tipuani- und Guanay-Gegend an. Seit Beginn der Aufzeichnungen hat sie

geschätzte 35 Millionen Unzen Gold produziert.

Nach dem neuesten Bericht des Geologen ist die Gegend äußerst prospektiv,

mit Kooperativen, die kontinuierlich zu neuen Gewinnungsaussichten

expandieren. Ein amerikanisches Minenunternehmen, Golden Eagle, hat die

Gegend zuvor gefördert und 1998 eine bewiesene Reserve von 6,4 Millionen

Unzen mit einem durchschnittlichen Qualitätsgrad von 5,4 g/t erklärt.

Als die Zukunft von Franklin Mining besprochen wurde, sagte CEO William

Petty: "Bei FMNJ haben wir ein Team versammelt, das alle nötigen Fähigkeiten

und die nötige Erfahrung hat, um unseren Geschäftsplan erfolgreich

umzusetzen. Unser Modell ist sicher und wahrt strenge

Risikomanagement-Richtlinien, da es den Erwerb und das Verwalten von mobilen

Einheiten in produzierenden Minen umfasst, mit denen wir eine bereits

bestehende Beziehung haben."

Franklin Mining will seine Produktionsbemühungen auf Gegenden von hoher

Qualität fokussieren, in denen das Unternehmen starke Beziehungen mit den

Kooperativen hat, die den Bergbaupachtvertrag haben, wie FERRECO, dem

größten der beiden Verbände der Goldminenarbeiter der Kooperativen in La

Paz. Es gibt auch bereits bestehende Verträge mit produzierenden Minen, die

sich im Tipuani-Fluss befinden, die eine Geschichte der Produktion und eine

Tradition von Fair Play haben.

Das Vertragsformat, das verwendet wird, um mit den lokalen Kooperativen zu

arbeiten, ist eins, in dem Franklin Mining, assistiert von einem lokalen

Partnerunternehmen, den Kooperativ-Partnern für einen prozentualen Anteil

der Bruttoproduktion, die durch die Verarbeitung der vorher genannten

Abfallerze erzielt wird, Abfallerz-Verarbeitungsdienste (einschließlich

aller Investitions- und Betriebskosten) zur Verfügung stellen wird.

Herr Petty fasste seine zukünftigen Pläne wie folgt zusammen: "Ich hoffe,

dass die Verarbeitung im September 2021 beginnen wird. Nachdem der Betrieb

initiiert wurde, wird eine weitere Verarbeitungseinheit gekauft und entweder

derselben Gegend oder einem sehr attraktiven Gebiet im präkambrischen Schild

zugewiesen, in dem Teil des Landes, der sich in der Nähe von Santa Cruz

befindet."

"Safe Harbor Act": Diese Veröffentlichung enthält möglicherweise

"zukunftsorientierte Aussagen" innerhalb der Bedeutung von Absatz 27A des

"Securities Act" von 1933, wie abgeändert, und Absatz 21E des "Securities

Exchange Act" von 1934, wie abgeändert, und solche zukunftsorientierten

Aussagen werden in Anwendung der "Safe Harbor"-Vorschriften des "Private

Securities Litigation Reform Act" von 1995 gemacht. "Zukunftsorientierte

Aussagen" beschreiben zukünftige Erwartungen, Pläne, Ergebnisse oder

Strategien und ihnen stehen allgemein Wörter wie "möglicherweise",

"zukünftig", "planen" oder "geplant", "wird" oder "sollte", "erwartet",

"voraussehen", "Entwurf", "eventuell" oder "prognostiziert" voran. Sie

werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen einer Vielzahl von Risiken

und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass zukünftige

Umstände, Ereignisse oder Ergebnisse sich erheblich von jenen unterscheiden,

die in den zukunftsorientierten Aussagen als Ergebnis verschiedener Faktoren

und anderer Risiken prognostiziert wurden, die im Jahresbericht eines

Unternehmens identifiziert werden.

Besuchen Sie für weitere Informationen unsere Website,

www.FranklinMining.com,

Telefon: 830-331-0031, E-Mail: FranklinMining.CEO@gmail.com

oder folgen Sie uns auf Twitter @FMNJ1864

