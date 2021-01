DGAP-News: Franklin Mining Erhält Den Bericht Des Geologen ÜBer Zukünftige Mining-Standorte (deutsch)

Franklin Mining Erhält Den Bericht Des Geologen ÜBer Zukünftige Mining-Standorte

Franklin Mining Erhält Den Bericht Des Geologen ÜBer Zukünftige

Mining-Standorte

07.01.2021 / 15:10

Carson City, Nevada--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 7. Januar 2021) - Im

November 2020 bestellte Franklin Mining Inc. (OTC Pink: FMNJ) die Dienste

von Herrn Giovanni Viscarra Ruiz, einem geologischen Berater, um über den

geplanten Standort für den Goldabbau in Bolivien, Luz de America, zu

berichten.

Nach Durchsicht des Berichts geht William Petty, CEO von Franklin Mining,

davon aus, dass der beste Betriebsplan darin besteht, mit der Rückgewinnung

und der Gewinnung von Alluvium zu beginnen, um den Cashflow in das

Unternehmen zu erleichtern. In einer zweiten Phase des Bergbaus wird die

Terrassenentwicklung am selben Standort durchgeführt.

Unter der Leitung von Herrn Ruiz, Professor und Forscher für Geologische

Wissenschaften an der Universität Mayor de San Andrés, plant Herr Petty den

Betrieb später auf andere Bergbaustandorte in der Region auszudehnen. Dies

ist dieselbe Region, in der die Pilotprogramme 2015 stattfanden und

Fischschuppen Gold entdeckt wurde.

Weitere Informationen zu den bevorstehenden Bergbauarbeiten finden Sie auf

der beigefügten Karte der Region.

Cannot view this image? Visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/6923/71533_ca58e9234494c846_002.jpg

Karte der Region zum besseren Verständnis der bevorstehenden Bergbaubetriebe

To view an enhanced version of this map, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/6923/71533_ca58e9234494c846_002full.jpg

Safe Harbor Act: Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen"

im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils

gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in

der geänderten Fassung enthalten, und solche zukunftsgerichteten Aussagen

werden gemacht gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities

Litigation Reform Act von 1995. "Zukunftsgerichtete Aussagen" beschreiben

zukünftige Erwartungen, Pläne, Ergebnisse oder Strategien und werden im

Allgemeinen mit Worten wie "Vielleicht", "Zukunft", "Plan" vorangestellt

"oder" geplant "," wird "oder" sollte "," erwartet "," antizipiert ","

Entwurf "," schließlich "oder" projiziert ". Sie werden darauf hingewiesen,

dass solche Aussagen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten

unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Umstände, Ereignisse

oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

prognostizierten abweichen, einschließlich der Risiken, dass die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen in

den zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund verschiedener Faktoren und anderer

Risiken, die im Geschäftsbericht eines Unternehmens identifiziert wurden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter

www.FranklinMining.com, Telefon: +1 (830) -331-0031, E-Mail:

FranklinMining.CEO@gmail.com oder folgen Sie uns auf Twitter @ FMNJ1864.

°