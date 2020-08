DGAP-News: Frankfurt am Main, Zürich, Wien: 'Denken und investieren wie ein Unternehmer - Value Investing, Fondsboutiquen & Family Offices' (Prof. Dr. J. Carlos Jarillo, Alex Rauchenstein, Marcon Hernandez, Urs Marti & Markus Hill, 24.9.2020, Frankfurt) /

Frankfurt am Main, Zürich, Wien: 'Denken und investieren wie ein Unternehmer - Value Investing, Fondsboutiquen & Family Offices' (Prof. Dr. J. Carlos Jarillo, Alex Rauchenstein, Marcon Hernandez, Urs Marti & Markus Hill, 24.9.2020, Frankfurt) / Natural Resources Day (SIA Funds AG, 17.9.2020, Zürich) SAVE THE DATE - Martin Friedrich, Lansdowne Partners Austria Gmbh (15.10.2020, Wien)

Frankfurt am Main, Zürich, Wien: 'Denken und investieren wie ein Unternehmer

- Value Investing, Fondsboutiquen & Family Offices' (Prof. Dr. J. Carlos

Jarillo, Alex Rauchenstein, Marcon Hernandez, Urs Marti & Markus Hill,

24.9.2020, Frankfurt) / Natural Resources Day (SIA Funds AG, 17.9.2020,

Zürich) SAVE THE DATE - Martin Friedrich, Lansdowne Partners Austria Gmbh

(15.10.2020, Wien) (News mit Zusatzmaterial)

1. "Denken und investieren wie ein Unternehmer - Value Investing,

Fondsboutiquen & Family Offices"

"Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen

- das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit" (John F. Kennedy).

Seit 18 Jahren managen der ehemalige Strategie-Professor Dr. J. Carlos

Jarillo (ehemals Doktorand von Michael Porter und Harvard Research

Associate) und sein Team Aktienfonds bei der Strategic Investment Advisors

Group (SIA). Sein letztes Buch "Strategische Logik - Die Quellen der

langfristigen Unternehmensrentabilität" gilt für viele Führungskräfte als

praxisorientiertes Nachfolgewerk von Michael Porters Klassiker "Competitive

Strategy".

"Strategic Investing" steht thematisch eng im Zusammenhang mit der Denkweise

von unabhängigen Unternehmern (Ownership Approach). Markus Hill wird deshalb

einleitend über "Value Investing, Fondsboutiquen und Unabhängigkeit"

(USA-Formel) sowie über erste Feedbacks des MH-Survey 2020 "Family Offices &

Value Investing" sprechen. Seit Jahren beobachtet und kommentiert er die

Entwicklung im Bereich eigentümergeführter, unabhängiger Vermögensverwalter

/ Family Offices und den Langfristhorizont bei Investments.

In diesem Jahr wird das ganze Investmentkomitee und die Partner der SIA vor

Ort sein: Prof. J. Carlos Jarillo, Alex Rauchenstein (CEO), Marcos Hernandez

(CIO) und Urs Marti, Moderation: Markus Hill.

"Denken und investieren wie ein Unternehmer" (Themen)

- Denken und handeln wie ein Unternehmer

- Was ist eine gute Unternehmung

- Wie bewerten wir ein Unternehmen

- Portfoliokonstruktion und Lehren aus 2008

- Rohstoffaktien, ein noch immer klar unterbewertetes Anlagethema

- Value Investing mit Values ("Nachhaltigkeit")

Veranstaltungstermin / Veranstaltungsort:

Donnerstag, 24. September 2020, in der Zeit von 11.30 bis 14.00 Uhr,

MainNizza ( www.mainnizza.de), Untermainkai 17, Frankfurt

Die Strategic Investment Advisors Group (SIA, www.s-i-a.ch) ist eine

Value-Boutique aus der Schweiz, die seit Jahren erfolgreich Investoren in

Europa betreut. Die SIA pflegt einen intensiven Dialog mit ihren Investoren

und Value Investment-affinen Anlegern. Seit 2015 wurde der fachliche

Gedankenaustausch bereits intensiv in Frankfurt, Köln, München und Hamburg

geführt. Ein interessanter Aspekt dieser Treffen in den Vorjahren war die

Diskussion über die Konzepte von Publikumsfonds und Private Equity-Fonds im

Value Investing-Segment und die Einordnung von Rohstoffen als Teil der Asset

Allocation. Diese und andere Punkte werden auch in diesem Jahr wieder

aufgegriffen ("Investmenthorizont", Warren Buffett etc.). Ein weiterer

Aspekt: Family Offices und unabhängige Vermögensverwalter schienen beim

damaligen Gedankenaustausch insbesondere daran interessiert, mehr über das

Angebot an unabhängigen Adressen im Bereich Value Investing zu erfahren

("Diversifikation mit Köpfen", MH-Survey 2020).

RÜCKFRAGEN ZUR ZIELGRUPPE DER VERANSTALTUNG - Investoren-Veranstaltung

("invitation only"), Anmeldung, Vortragsunterlagen und Inhalten: Markus Hill

redaktion@fondsboutiquen.de 0049 (0) 163 4616 179

Family Offices, Unternehmer und vermögende Private beschäftigen sich derzeit

intensiver mit dem Thema Rohstoffe als Investment. Markus Hill sprach für

FONDSBOUTIQUEN.DE mit Urs Marti, Partner bei SIA Funds AG, über die

Einschätzung des Marktzyklus in diesem Real Asset-Segment und über das

Investitionsverhalten verschiedener Investorengruppen im Markt. Zusätzliche

Themen in dem Gespräch waren die Zusammenhänge von Value Investing und

Investment in Rohstoffen sowie die aktuelle Bedeutung von Sport und Hugo

Stinnes ("Industrieller & Politiker").

http://fondsboutiquen.de/fondsboutiquen-private-label-fonds-rohstoffe-value-investing-family-offices-und-hugo-stinnes-interview-urs-marti

2. NATURAL RESOURCES DAY - The Presentation will take place in Zurich on

Thursday, September 17 from 9.00 to 13.00. Venue: Hotel Savoy Baur en Ville.

A buffet lunch will be offered after the presentations.

AGENDA

09.00 Welcome by Alex Rauchenstein, CEO and Partner SIA, followed by some

macro consideration and Covid-19 impacts on commodities by Urs Marti,

Partner SIA

09.30 Commodities and the development of India by Chrys Kamber, Head of

Indian Investments Picard Angst

10.10 Consideration on the gold market by Bernhard Graf, Fund Manager AMG

Gold

10.50 Coffee break

11.00 Consideration on the oil market with a deep dive into Covid-19 and its

investment implications by Marcos Hernandez, Partner & CIO SIA

11.30 Why are natural resources companies attractive to invest from a

strategic point of view? - Consideration by Prof. J. Carlos Jarillo,

Founding Partner SIA

12.00 Company presentation EOG Resources Inc. by video call with Sandeep

Bhakhri, SVP & Chief Information and Technology Officer, Houston Texas

12.45 A short technical analysis on this segment by Dr. Laszlo Gömöri,

Spectralwaves, followed by some closing remarks by Alex Rauchenstein

13.00 Lunch

Please confirm your attendance by clicking here or sending an e-mail to Mrs

Karin Ruettimann:

k.ruettimann@s-i-a.ch

3. SAVE THE DATE - Martin Friedrich, Landsdowne Partners Austria GmbH, 15.

Oktober 2020, Wien, Zusatzinformationen folgen.

Family Offices und institutionelle Investoren denken im Investmentbereich in

langen Zeiträumen. Markus Hill sprach für FONDSBOUTIQUEN.DE mit Martin

Friedrich, Lansdowne Partners Austria GmbH, über Themen wie Strategische

Asset Allocation und die Auswahl von Asset Managern. Im Gespräch wurden auch

die Ähnlichkeiten und Unterschiede von Tätigkeitsfeldern bei Family Offices

und Fondsboutiquen thematisiert, die bisherigen Erfahrungen als Portfolio

Manager und nicht zuletzt der Hinweis auf ein interessantes Buch.

http://fondsboutiquen.de/als-profis-im-anlagebereich-sind-zum-beispiel-hier-viele-pensionsfonds-oder-family-offices-klar-im-vorteil-interview-martin-friedrich

Unabhängige Asset Manager (Fondsboutiquen) erfreuen sich einer großen

Beliebtheit bei privaten und institutionellen Investoren. Unabhängig von der

jeweiligen Asset-Klasse (Aktien, Renten, Immobilien etc.) und von der

Produktverpackung (Publikumsfonds, Spezialfonds, AIF) punkten die stark

unternehmerisch geprägten Asset Manager durch Unabhängigkeit (U),

Spezialisierung (S) und Authenzität (A). Zumeist liegt keine Konzernbindung

vor, man konzentriert sich auf eine beziehungsweise wenige Asset-Klassen,

man hat Skin-in-the-Game: Authenzität bedeutet hier, dass viele dieser

eigentümergeführten Häuser die Fonds (Private Label Fonds) mit eigenem Geld

starten und dass die Unternehmer (Fondsinitiatoren) für Ihre Sache

"brennen". Die unabhängige Seite www.fonsboutiquen.de diskutiert mit Freude

die oben genannten Themenfelder und ist für Input, Ideen und Anregungen in

diesem Marktsegment dankbar. ( redaktion@fondsboutiquen.de)

www.fondsboutiquen.de

°