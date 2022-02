DGAP-News: Fondsgesellschaft Erste Asset Management 2021 mit Rekordergebnis (deutsch)

Fondsgesellschaft Erste Asset Management 2021 mit Rekordergebnis

^

DGAP-News: Erste Asset Management GmbH / Schlagwort(e): Fonds

Fondsgesellschaft Erste Asset Management 2021 mit Rekordergebnis

04.02.2022 / 11:23

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

04. Februar 2022

- Erste Asset Management GmbH (Erste AM) steigerte im Vorjahr das

Fondsvolumen in Österreich um 16,6% auf 47,7 Mrd. Euro und baut

Marktführerschaft leicht aus (21,8% Marktanteil)

- Volumen nachhaltiger Fonds überschreitet mit Jahresende 2021 erstmals 15

Mrd. Euro und ist das schnellst wachsende Segment

- Erste AM-Gruppe verantwortet insgesamt per Jahresultimo 2021 Gelder in

Höhe von 76,8 Mrd. Euro, ein Plus von 12,7%

Die Erste Asset Management, Tochter der Erste Group Bank AG, belegte auch im

vergangenen Jahr wieder den ersten Platz unter den österreichischen

Fondsgesellschaften. Das Fondsvolumen in Österreich stieg auf 47,7 Mrd. Euro

und lag damit um 16,6% über dem Rekordwert des Vorjahres (40,9 Mrd. Euro).

Die Volumina verteilen sich auf verschiedenen Anlage-Kategorien: Aktienfonds

(31,5%), Anleihen- und Geldmarktfonds (33,4%), sowie Gemischte Fonds und

sonstige Fonds (35,1%). Die Erste Asset Management baute ihre

Marktführerschaft mit einem Marktanteil von 21,8% leicht aus (Quelle: VÖIG

Statistik) und ist stärker gewachsen als der Gesamtmarkt (218,8 Mrd. Euro,

plus 14%, Quelle: VÖIG)

Nachhaltige Fonds legen auf über 15,5 Mrd. Euro zu

Zu den Zugpferden im Fondsabsatz zählten abermals Fonds, die nach den

Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) verwaltet werden.

Mit einem nachhaltig veranlagten Volumen von über 15,5 Mrd. Euro (per

31.12.2021), in insgesamt 50 nachhaltigen Publikumsfonds und mehreren

Spezialfonds ist die Erste AM im Nachhaltigkeitsbereich Pionierin in

Österreich: bereits im Jahr 2001 hatte die Gesellschaft den ersten

Umweltaktienfonds aufgelegt, der seit 2006 in Kooperation mit dem WWF

Österreich gemanagt wird. 2009 unterzeichnete die Erste AM als erste

Fondsgesellschaft Österreichs die Prinzipien für verantwortliches

Investieren der Vereinten Nationen (UN PRI).

Anstieg der verwalteten Vermögen in der Erste AM Gruppe um 12,7%

Die Erste AM Gruppe blickt in Summe auf ein sehr gutes Jahr zurück. Die

Erste AM koordiniert und verantwortet die Asset Management Aktivitäten

(Vermögensverwaltung mit Investmentfonds und individuelle

Portfolio-Lösungen) innerhalb der Erste Group Bank AG. An ihren Standorten

in Österreich sowie Deutschland, Kroatien, Rumänien, der Slowakei,

Tschechien und Ungarn verwaltet sie ein Vermögen von 76,8 Mrd. Euro (per

31.12.2021), das entspricht einem Plus von 12,7%. Besonders erfreulich war

die Entwicklung in der Slowakei, in Österreich und in Tschechien, wo die

Erste Asset Management deutlich zulegen konnte.

"Die globalen Finanzmärkte hatten im zweiten Jahr der COVID-Pandemie eine

ähnliche Entwicklung wie im Jahr zuvor. Steigende Kurse an den Aktienbörsen

und bei Rohstoffen prägten das Geschehen. Zum Beispiel legte der

MSCI-Weltindex, der 23 Länder umfasst, dank der COVID-Erholungsanzeichen und

der anhaltenden Stimulierungsmaßnahmen der Zentralbanken um mehr als 10

Billionen Euro bzw. 20,1% an Marktkapitalisierung zu. Unsere

Fondsmanger:innen konnten dieses Umfeld sehr gut nutzen und für unsere

Kund:innen hervorragende Erträge erzielen," zieht Heinz Bednar, Vorsitzender

der Geschäftsführung der Erste Asset Management, Bilanz.

Ausblick 2022: Schutz vor Inflation rückt Aktien abermals in den Mittelpunkt

Der Ausblick auf die Konjunktur bleibt für 2022 moderat freundlich. Die

Erholung sollte sich fortsetzen, wobei die Dynamik abnimmt und man mit

regionalen und sektoralen Unterschieden rechnen muss. Der Inflationsanstieg

fällt stärker aus als erwartet. Es ist davon auszugehen, dass mehrere

Notenbanken im Jahresverlauf auf diese Entwicklung mit geldpolitischen

Maßnahmen reagieren werden. In den USA wird mit mehreren Zinserhöhungen bis

Jahresende gerechnet. Auch wenn sich die Notenbanken langsam von der sehr

expansiven Geldpolitik verabschieden und die Renditen bereits leicht

angestiegen sind, wird das Zins- und Renditeniveau weiterhin niedrig

bleiben. Für Anleger:innen bedeutet dieses Umfeld, dass die Suche nach

Rendite weiter dominieren wird. Möchte man das Geldvermögen gegenüber dem zu

erwartenden Inflationsanstieg schützen, macht es Sinn Gelder zu Gunsten von

risikobehafteten Wertpapieren wie Aktien oder Unternehmensanleihen zu

diversifizieren.

Trend zu nachhaltigen Fonds wird immer stärker

In den letzten beiden Jahren konnte Erste AM zwei nachhaltige Impact-Fonds

erfolgreich im Publikum platzieren. Der Trend in Richtung Nachhaltigkeit

wird immer stärker und die Mittelzuflüsse steigen in einem rasanten Tempo.

Das Anlagesegment der Erste AM im Bereich nachhaltiger Investmentprodukte

bietet Anleger:innen ein breites Spektrum: Neben den Themen Umwelt und

Soziales rückt verstärkt das Thema Unternehmensführung in den Fokus. "Wir

planen 2022 die Palette unserer mittlerweile mehr als 50 ESG-Fonds

auszuweiten und dabei ESG in bestehende Fonds noch stärker zu integrieren.",

gibt Heinz Bednar einen Ausblick auf die kommenden Monate.

Das nachhaltige Engagement der Erste AM ist glaubwürdig und konsequent: Seit

2012 verzichtet die Fondsgesellschaft in Publikumsfonds auf Investitionen in

geächtete Waffen, schloss 2013 Nahrungsmittelspekulationen in allen

Publikumsfonds aus und minimiert seit 2016 Investitionen im Bereich

Kohleabbau. Im Juni 2021 wurde der Geltungsbereich der Kohlepolitik nochmals

deutlich verschärft, indem nun auch die Kohleverstromung ausgeschlossen ist.

Seit dem Geschäftsjahr 2019 kompensiert die Erste AM ihre CO2 Emissionen und

agiert damit als Unternehmen klimaneutral.

"Der Druck auf Unternehmen nachhaltige Kriterien in ihrer Ausrichtung zu

berücksichtigen steigt mit jedem Jahr . Wir haben für unsere Investor:innen

bereits bewiesen, dass wir das Thema erfolgreich vorleben und werden ESG

auch in Zukunft in unseren Investmententscheidungen einbeziehen", betont

Bednar. "Wer beispielsweise im Aktienbereich auf ein nachhaltiges, aktiv

gemanagtes Anlageprodukt setzen möchte, findet mit dem ERSTE RESPONSIBLE

STOCK GLOBAL einen breit diversifizierten Aktienfonds, der weltweit in

sorgfältig ausgewählte Einzelunternehmen veranlagt. Auch Impact-Fonds wie

der ERSTE FAIR INVEST

sind in ihrer Ausrichtung sehr interessant."

Rückfragen: Erste AM Communications & Digital Marketing

Armand Feka

Tel. +43 (0)50100 12341

E-Mail: armand.feka@erste-am.com

Paul Severin

Tel. +43 (0)50100 19982

E-Mail: paul.severin@erste-am.com

Erste Asset Management GmbH

Am Belvedere 1, A-1100 Wien

www.erste-am.at

Sitz Wien, FN 102018b,

Handelsgericht Wien, DVR 0468703

Warnhinweise:

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der ERSTE FAIR INVEST kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine

erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb

kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt

sein.

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL kann aufgrund der Zusammensetzung des

Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können

auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten

ausgesetzt sein.

Bildlink:

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=d75f47f3e7dd6c9246c288b857bf3b20

Bildlink:

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=b40cdf384ae2b98f845090d3c0f240ba

Disclaimer:

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders

angegeben, Datenquelle Erste Asset Management GmbH. Unsere

Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.

Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird

entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im "Amtsblatt

zur Wiener Zeitung" veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management

GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den

Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 "Informationen für Anleger gemäß § 21

AIFMG" erstellt.

Der Prospekt, die "Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG" sowie die

Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen

Fassung auf der Homepage www.erste-am.com jeweils in der Rubrik

Pflichtveröffentlichungen abrufbar und stehen dem/der interessierten

AnlegerIn kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am

Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils

letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die

Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist, sowie allfällige weitere

Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage www.erste-am.com

ersichtlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und

englischer Sprache auf der Homepage www.erste-am.com/investor-rights

abrufbar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für

den Vertrieb von Anteilscheinen im Ausland getroffen hat, unter

Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben wieder aufzuheben.

Umfassende Informationen zu den, mit der Veranlagung möglicherweise

verbundenen Risiken sind dem Prospekt bzw. "Informationen für Anleger gemäß

§ 21 AIFMG" des jeweiligen Fonds zu entnehmen. Ist die Fondswährung eine

andere Währung als die Heimatwährung des Anlegers, so können Änderungen des

entsprechenden Wechselkurses den Wert seiner Anlage sowie die Höhe der im

Fonds anfallenden Kosten - umgerechnet in seine Heimatwährung - positiv oder

negativ beeinflussen.

Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere AnlegerInnen

und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen

zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind

genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse

unserer AnlegerInnen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder

Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine

verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Der öffentliche Vertrieb von Anteilen der genannten Fonds in Deutschland

wurde gemäß Deutsches Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn, angezeigt. Zahl- und Informationsstelle

in Deutschland ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21 - 23, D -

40212 Düsseldorf. Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle können

Rücknahmeanträge für Anteile am/an den Fonds eingereicht und die

Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen sowie sonstige Zahlungen durch die

deutsche Zahlstelle an die AnteilinhaberInnen auf deren Wunsch in bar in der

Landeswährung ausgezahlt werden. Alle erforderlichen Informationen für die

AnlegerInnen vor und auch nach Vertragsabschluss - die Fondsbestimmungen,

der Prospekt, die "Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG" bzw. die

Wesentliche Anlegerinformation/KID, die Jahres- und Halbjahresberichte -

sind ebenfalls bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos

erhältlich. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden in

Deutschland in elektronischer Form auf der Internetseite unter

www.erste-am.com (sowie zusätzlich unter www.fundinfo.com) veröffentlicht.

Etwaige sonstige Informationen an die AnteilinhaberInnen werden im

"Bundesanzeiger", Köln, veröffentlicht.

---------------------------------------------------------------------------

04.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1276876 04.02.2022

°