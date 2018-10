DGAP-News: First Sensor erhöht Produktionskapazitäten für Drucksensoren (deutsch)

First Sensor erhöht Produktionskapazitäten für Drucksensoren

First Sensor erhöht Produktionskapazitäten für Drucksensoren

31.10.2018 / 08:00

- Steigende Nachfrage nach H-Serie für anspruchsvolle Medizin- und

Industrieanwendungen

- Fertigung künftig neben Berlin-Weißensee auch in Puchheim bei München

Die First Sensor AG, Entwickler und Hersteller von Standardprodukten und

kundenspezifischen Sensorlösungen im Wachstumsmarkt Sensorik, reagiert auf

die stark wachsende Nachfrage nach hochwertiger Drucksensorik für Medizin-

und Industrieanwendungen mit einer Erhöhung der Produktionskapazitäten für

ihre Standardsensoren der H-Serie.

Zu den Maßnahmen gehören am Standort Berlin-Weißensee Losgrößen- und

Produktmix-Optimierungen, Verbesserungen der Logistikkette und Angleichungen

der Prüf- und Kalibierhardware. Zudem wurden neue Anlagen installiert und

ein neues Schichtmodell eingeführt. Darüber hinaus wurden zusätzliche

Kalibierkapazitäten am Standort in Puchheim bei München aufgebaut und so für

mehr Flexibilität im Produktionsverbund gesorgt.

"Die eingeleiteten Maßnahmen zeigen, dass wir kurzfristig auf steigende

Kundenbedarfe reagieren können. Bereits jetzt wurde die wöchentliche

Ausbringung um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöht, bis Ende des

laufenden Jahres wollen wir ein Plus von 70 Prozent erreicht haben", erklärt

CEO Dr. Dirk Rothweiler und kündigt gleichzeitig weitere Investitionen für

das kommende Jahr an: "Ein weiterhin wachsender Markt und steigende

Auftragseingänge für unsere H-Serie geben uns hierfür Rückenwind."

Die Drucksensoren der H-Serie messen niedrigste Drücke von trockenen,

nichtkorrosiven Gasen in unterschiedlichen Anwendungen. Mit

Leistungsmerkmalen wie Messgenauigkeit, Offset-Stabilität, einem hohen

Dynamikbereich und interner Signalaufbereitung erfüllen sie die technischen

Anforderungen anspruchsvollster Anwendungen wie Beatmung oder industrielle

Prozesskontrolle in besonderer Weise. Neben der DACH-Region als größter

Absatzmarkt wächst die Nachfrage für die H-Serie vor allem in Asien und

Nordamerika.

Über die First Sensor AG

Im Wachstumsmarkt Sensorik entwickelt und produziert First Sensor

Standardprodukte und kundenspezifische Lösungen für die stetig zunehmende

Zahl von Anwendungen in den Zielmärkten Industrial, Medical und Mobility.

Basierend auf bewährten Technologieplattformen entstehen Produkte vom Chip

bis zum komplexen Sensorsystem. Trends wie Industrie 4.0, autonomes Fahren

oder die Miniaturisierung der Medizintechnik werden das Wachstum zukünftig

überproportional beflügeln. First Sensor wurde 1991 in Berlin gegründet und

ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime Standard

WKN: 720190 ISIN: DE0007201907 SIS]. Weitere Informationen:

www.first-sensor.com.

°