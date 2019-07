DGAP-News: First Sensor AG erhält Übernahmeangebot von TE Connectivity (deutsch)

First Sensor AG erhält Übernahmeangebot von TE Connectivity



08.07.2019 / 14:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





First Sensor AG erhält Übernahmeangebot von TE Connectivity

- Angebotspreis in Höhe von 28,25 Euro je Aktie

- Annahmefrist für Aktionäre bis 2. September 2019

- Vorstand und Aufsichtsrat bereiten begründete Stellungnahme vor

Der First Sensor AG, Entwickler und Hersteller von Standardprodukten und

kundenspezifischen Sensorlösungen, wurde heute durch die TE Connectivity

Sensors Germany Holding AG (die "Bieterin"), einer hundertprozentigen

Tochtergesellschaft von TE Connectivity Ltd. ("TE"), ein freiwilliges

öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien von First Sensor

übermittelt. Unmittelbar davor hat die Bieterin das Angebot auf

www.sensor-angebot.de veröffentlicht.

Die Veröffentlichung markiert den Beginn der achtwöchigen Angebotsphase, in

der Aktionäre von First Sensor über den Verkauf ihrer Aktien entscheiden

können. Die Annahmefrist endet planmäßig am 2. September 2019 um 24:00 Uhr

in Frankfurt am Main (GMT +1) bzw. 18:00 Uhr in New York (GMT -4).

Die Bieterin bietet den Aktionären von First Sensor 28,25 Euro je Aktie. Der

Preis entspricht einer Prämie von 31,7 % gegenüber dem volumengewichteten

Durchschnittskurs der drei Monate vor dem 24. Mai 2019, dem letzten

Handelstag bevor First Sensor die Verhandlungen mit TE bestätigt hat Das

Angebot ist das Ergebnis einer Zusammenschlussvereinbarung zwischen First

Sensor, der Bieterin und TE vom 3. Juni 2019, in deren Folge die Bieterin

ein Übernahmeangebot ankündigte.

Die Bieterin hat bereits unwiderrufliche Vereinbarungen mit diversen

Ankeraktionären von First Sensor geschlossen, die zusammen rund 67 % der

Aktien halten. Diese haben sich verpflichtet, das Übernahmeangebot für

sämtliche von ihnen gehaltene Aktien anzunehmen. Das Angebot unterliegt

darüber hinaus keiner Mindestannahmeschwelle, sondern den üblichen

Bedingungen, die die Erteilung der erforderlichen fusionskontrollrechtlichen

und sonstigen behördlichen Freigaben umfassen und in der Angebotsunterlage

umfassend beschrieben werden.

"Das Angebot umfasst die Eckpfeiler, die wir mit TE am 3. Juni vereinbart

haben. Wir sehen den Zusammenschluss daher weiterhin als attraktive

Möglichkeit für ein weiteres Wachstum der First Sensor-Gruppe und der

Belegschaft", so Vorstandsvorsitzender Dr. Dirk Rothweiler. "Vorbehaltlich

der nun beginnenden Prüfung begrüßen und unterstützen Vorstand und

Aufsichtsrat der First Sensor AG daher das Angebot. Eine gemeinsame

Stellungnahme werden wir gemäß den gesetzlichen Regelungen in den kommenden

Wochen veröffentlichen."

Über die First Sensor AG

Gegründet als Technologie-Startup in den frühen 1990er Jahren, ist First

Sensor heute ein weltweit tätiges Sensorikunternehmen. Basierend auf dem

Knowhow in Chip Design und Production sowie Microelectronic Packaging

entstehen Standardsensoren und kundenspezifische Sensorlösungen in den

Bereichen Photonics, Pressure und Advanced Electronics für den stetig

wachsenden Bedarf in Schlüsselanwendungen für die Zielmärkte Industrial,

Medical und Mobility. Die Strategie ist auf profitables Wachstum

ausgerichtet und fokussiert auf Schlüsselkunden und -produkte,

Vorwärtsintegration und die Stärkung der internationalen Präsenz. First

Sensor ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime

Standard WKN: 720190 ISIN: DE0007201907 SIS]. Weitere Informationen:

www.first-sensor.com

Über TE Connectivity

TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) ist ein weltweit führendes

Technologieunternehmen und Hersteller von Verbindungs- und Sensorlösungen

mit einem Umsatz von 14 Milliarden US-Dollar. Wir ermöglichen eine

sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft. Seit über 75

Jahren haben sich unsere Technologien in den anspruchsvollsten Umgebungen

bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle

Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für

das Zuhause ermöglicht. Mit 80.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000

Entwicklungsingenieuren, arbeiten wir mit Kunden aus fast 140 Ländern in

allen führenden Industriebranchen zusammen. Unsere Überzeugung ist auch

unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr unter www.te.com und

auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.

Disclaimer

Die Aussagen in diesem Bericht stellen keine Aufforderung zum Kauf von

Aktien der First Sensor AG dar. Sie dienen vielmehr ausschließlich der

Information über mögliche zukünftige Entwicklungen im Unternehmen.

Alle hierin enthaltenen Informationen wurden von der First Sensor AG

ausschließlich für die Verwendung in diesem Bericht erstellt. Die in diesem

Bericht enthaltenen Informationen wurden nicht unabhängig verifiziert. Es

werden keine Zusicherungen, Garantien oder Verpflichtungen, weder

ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf die Billigkeit, Genauigkeit,

Vollständigkeit oder Richtigkeit der Informationen oder der hierin

enthaltenen Meinungen gemacht, und es sollte auch nicht darauf vertraut

werden. Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen sollten im

Zusammenhang mit den zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden Gegebenheiten

betrachtet werden und wurden und werden nicht aktualisiert, um wesentliche

Entwicklungen widerzuspiegeln, die nach dem Datum des Berichts auftreten

können. First Sensor AG kann den Inhalt dieses Berichts in jeglicher

Hinsicht ändern, modifizieren oder anderweitig ändern, ohne verpflichtet zu

sein, eine Person über eine solche Überarbeitung oder Änderung zu

informieren.

Dieser Bericht kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

enthalten, die sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die

in der Zukunft eintreten werden und die naturgemäß Auswirkungen auf die

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der First Sensor AG haben werden. Die

Begriffe "antizipiert", "geht davon aus", "glaubt", "kann", "könnte",

"schätzt", "erwartet", "prognostiziert", "beabsichtigt", "kann", "könnte",

"plant", "sollte", "Projekte", "wird", "würde" oder jeweils deren

Negativvariationen oder andere Abweichungen oder eine vergleichbare

Terminologie weisen auf zukunftsbezogene Aussagen hin. Es gibt eine Reihe

von Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und

Entwicklungen wesentlich von denjenigen abweichen, die in einer

zukunftsgerichteten Aussage zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden,

oder die das Ausmaß beeinflussen, in dem eine bestimmte Prognose realisiert

wird. Zu den Faktoren, die diese Unterschiede verursachen können, gehören

unter anderem die Umsetzung der Strategie und der Wachstumsfähigkeit der

First Sensor AG, Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung und/oder

Zulassung der Produkte der First Sensor AG, Technologieänderungen und neue

Produkte im potenziellen Markt und in der Branche der First Sensor AG, die

Fähigkeit zur Entwicklung neuer Produkte und zur Verbesserung bestehender

Produkte, die Auswirkungen des Wettbewerbs, Veränderungen der allgemeinen

Wirtschafts- und Branchenbedingungen sowie legislative, regulatorische und

politische Faktoren. Obwohl wir stets bestrebt sind, unser bestes

Urteilsvermögen zum Ausdruck zu bringen, wenn wir Aussagen darüber treffen,

was unserer Meinung nach in der Zukunft passieren wird, und obwohl wir diese

Aussagen auf Annahmen stützen, die wir bei ihrer Abgabe für angemessen

halten, sind diese zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für unsere

Leistung, und Sie sollten sich nicht übermäßig auf solche Aussagen

verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen vielen Risiken,

Unsicherheiten und anderen variablen Umständen. Solche Risiken und

Unsicherheiten können dazu führen, dass die Aussagen ungenau sind, und die

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf diese Aussagen zu

verlassen. Viele dieser Risiken liegen außerhalb unserer Kontrolle und

können dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von

denen abweichen, die wir für möglich gehalten haben. Die in diesem Bericht

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt

der Veröffentlichung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen zu

aktualisieren oder die Ergebnisse von Änderungen an solchen Aussagen

öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen

widerzuspiegeln, und lehnen diese ausdrücklich ab.

Druckfähiges Bildmaterial

http://www.first-sensor.com/de/unternehmen/presse/bildarchiv

Die Bildrechte hält die First Sensor AG. Bei Verwendung bitten wir Sie um

einen Hinweis darauf. Sollten Sie weiteres Material benötigen, kontaktieren

Sie uns gerne.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: First Sensor AG

Peter-Behrens-Straße 15

12459 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 63 99 23-760

Fax: +49 (0)30 63 99 23-719

E-Mail: ir@first-sensor.com

Internet: www.first-sensor.com

ISIN: DE0007201907

WKN: 720190

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

