DGAP-News: First Sensor AG: IAA Nutzfahrzeuge: 'Die Motivation umzudenken hat drei Gründe' (deutsch)

IAA Nutzfahrzeuge: "Die Motivation umzudenken hat drei Gründe"

First Sensor sieht Sicherheit, Umweltschutz und Kostensenkung als Treiber

für neue Mobilitätskonzepte für Nutzfahrzeuge und erwartet steigenden

Umsatzanteil

Während erste Pkws wie der Audi A8 technisch bereits für das

teilautomatisierte Fahren auf Level 3 vorbereitet sind, hinkten

Nutzfahrzeuge diesem Innovationstempo bislang hinterher. Dass Sensoren und

Kameras auch Nutzfahrzeugen in naher Zukunft mit künstlichen Sinnen

ausstatten, rückt vom 20. bis zum 27. September die IAA Nutzfahrzeuge, die

weltweit wichtigste Leitmesse für Transport, Logistik und Mobilität, in den

Mittelpunkt. In Hannover präsentieren mehr als 2.100 Aussteller aus 50

Ländern ihre Innovationen, zudem bringen Formate wie das New Mobility World

Forum und Thementage wie "Automated Driving" oder "Alternative Powertrain"

die Automobilindustrie mit Technologieunternehmen, Sensorik-Herstellern,

Mobilitätsanbietern, Startups und der Digitalwirtschaft zusammen.

Einen steigenden Bedarf nach neuer Sensorik stellt auch Wilhelm Prinz von

Hessen, Vice President des First Sensor Mobility-Geschäfts, fest: "Die

Motivation umzudenken hat drei Gründe: Sicherheit, Umweltschutz und

Kostensenkung. Daher treiben die Hersteller von Nutzfahrzeugen Innovationen

rund um das vollautonome Fahren aktiv voran, auch wenn gesetzlich mit

Warnsystemen für das Spurverlassen oder Notbremssystemen ab 1. November

zunächst nur Assistenzsysteme des Levels 1 Pflicht werden."

First Sensor erwirtschaftet rund 30 Prozent des Umsatzes im

Automobilbereich, 2017 waren das rund 45 Millionen Euro. 20 Prozent dieses

Umsatzes stammen aus dem Segment Nutz- und Sonderfahrzeuge. Langfristig hält

Prinz von Hessen einen Nutzfahrzeug-Anteil von 40 Prozent am Gesamtgeschäft

Mobility für möglich. "Die Entwicklungszyklen der Automobilwirtschaft gelten

auch für den Bereich der Nutzfahrzeuge. Daher wird jetzt die Grundlage für

das Geschäft gelegt, das in sieben Jahren in Serie geht", so der

Automotive-Experte. Aus diesem Grund werden er und sein Entwicklungsteam die

Messe intensiv für Gespräche mit bestehenden und potenziellen Kunden nutzen,

bevor First Sensor im November eigene Neuheiten auf der Electronica, der

Weltleitmesse für Elektronik, vorstellt.

Kameras von First Sensor ersetzen heute schon zusammen mit hochauflösenden

Monitoren Außenspiegel und schaffen so tote Winkel ab. Der Wegfall der

großen Spiegelgehäuse sorgt zudem für bessere Aerodynamik und senkt damit

den Kraftstoffverbrauch. "Auch Platooning ist ein Zukunftsszenario, das über

die Fusion von LiDAR-, Radar- und Ultraschallsensoren sowie Kameras die

Sicherheit im Straßenverkehr und einen geringen Kraftstoffverbrauch

gleichermaßen bedient. Zudem können durch den Wegfall von Ruhezeiten bei

gleichzeitig stehendem Fahrzeug die Kostenstrukturen der Logistik deutlich

verbessert werden", so Prinz von Hessen.

Neben optischen Sensoren und Kameras setzt First Sensor für das Segment

Nutzfahrzeuge auch auf die Drucksensorik. "Zur Verbreitung der E-Mobilität

werden batterieelektrische Antriebskonzepte allein nicht ausreichen. Ich

denke, wir werden hier künftig hybride Lösungen wie im PKW-Bereich sehen, in

den wir heute bereits jährlich rund 400.000 Sensoren unserer neuen

Hochdruckgeneration senseEdge liefern. Außerdem sind wir mit dieser

Technologie für den Einsatz von Wasserstoff-Brennstoffzellen gut

aufgestellt."

Über die First Sensor AG

Im Wachstumsmarkt Sensorik entwickelt und produziert First Sensor

Standardprodukte und kundenspezifische Lösungen für die stetig zunehmende

Zahl von Anwendungen in den Zielmärkten Industrial, Medical und Mobility.

Basierend auf bewährten Technologieplattformen entstehen Produkte vom Chip

bis zum komplexen Sensorsystem. Trends wie Industrie 4.0, autonomes Fahren

oder die Miniaturisierung der Medizintechnik werden das Wachstum zukünftig

überproportional beflügeln. First Sensor wurde 1991 in Berlin gegründet und

ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime Standard

WKN: 720190 ISIN: DE0007201907 SIS]. Weitere Informationen:

www.first-sensor.com.

Disclaimer

Aussagen in diesem Bericht, die sich auf die zukünftige Entwicklung

beziehen, basieren auf unserer sorgfältigen Einschätzung zukünftiger

Ereignisse. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können von den

geplanten Ergebnissen erheblich abweichen, da sie von einer Vielzahl von

Markt- und Wirtschaftsfaktoren abhängen, die sich teilweise dem Einfluss des

Unternehmens entziehen.

Druckfähiges Bildmaterial

http://www.first-sensor.com/de/unternehmen/presse/bildarchiv

Die Bildrechte hält die First Sensor AG. Bei Verwendung bitten wir Sie um

einen Hinweis darauf. Sollten Sie weiteres Material benötigen, kontaktieren

Sie uns gerne.

