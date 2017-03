DGAP-News: First Sensor AG: First Sensor schließt 2016 am oberen Rand der Erwartungen ab (deutsch)

First Sensor AG: First Sensor schließt 2016 am oberen Rand der Erwartungen ab

^ DGAP-News: First Sensor AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis First Sensor AG: First Sensor schließt 2016 am oberen Rand der Erwartungen ab

20.03.2017 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

First Sensor schließt 2016 am oberen Rand der Erwartungen ab

- Umsatz steigt auf 150,1 Mio. EUR, EBIT-Marge erreicht 6,7 Prozent

- Geschäftsjahr 2017 durch das planmäßige Auslaufen eines Großauftrags im Bereich Mobility Ende letzten Jahres belastet: Guidance 2017 Umsatz 140-145 Mio. EUR, EBIT-Marge 5-6 Prozent

Die First Sensor AG, Entwickler und Hersteller von Standardprodukten und kundenspezifischen Lösungen im Wachstumsmarkt Sensorik, steigerte den Umsatz im Geschäftsjahr 2016 um 9,0 Prozent auf 150,1 Mio. EUR (VJ: 137,7 Mio. EUR). Damit wurde erstmalig die 150-Millionen-Euro-Marke übertroffen und die Prognose (145-150 Mio. EUR) am oberen Rand erreicht. Mit prozentualen Steigerungen zwischen 29,2 und 17,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr haben insbesondere die Bereiche Medical und Mobility zu dieser positiven Entwicklung beigetragen.

"Das Wachstum des vergangenen Geschäftsjahres zeigt nicht nur, dass wir weiter am überdurchschnittlichen Wachstum der Sensorik, die als Schlüsseltechnologie viele Innovationen in unterschiedlichen Industrien erst möglich macht, partizipieren. Sondern dieser Erfolg ist auch das Ergebnis unseres Anspruchs an Exzellenz", so Dr. Dirk Rothweiler, Vorsitzender des Vorstands der First Sensor AG. "Sie beginnt für uns in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, für die wir mit technologischer Expertise und Anwendungs-Knowhow das richtige Produkt oder die maßgeschneiderte Lösung finden. Exzellenz bedeutet aber auch, entlang klarer Prozesse Effizienz in allen Wertschöpfungsstufen sicherzustellen. So entstehen leistungsfähige Sensoren und Sensorsysteme mit maßgeschneiderten Merkmalen, die unseren Kunden und uns einen nachhaltigen Erfolg sichern."

So hat die Gesellschaft in 2016 eine EBIT-Marge von 6,7 Prozent erwirtschaftet und damit ihre Prognose (6-7 Prozent) ebenfalls am oberen Rand erreicht. Dies entspricht einem EBIT von 10,0 Mio. Euro. Das EBITDA betrug 19,4 Mio. Euro, das entspricht einer EBITDA-Marge von 12,9 Prozent. "Mit diesem Ergebnis haben wir bewiesen, dass First Sensor in der Lage ist, das Geschäftsvolumen mit einer deutlich verbesserten Profitabilität darzustellen. Ein Erfolg, der uns und sicherlich auch unseren Aktionären noch wichtiger sein dürfte als das Umsatzwachstum," sagt Dr. Mathias Gollwitzer, Finanzvorstand der First Sensor AG. "Das zeigt, dass unsere Maßnahmen in Bezug auf Prozessverbesserungen und Effizienzsteigerungen anfangen, Früchte zu tragen. Und es zeigt, dass wir unserem Ziel, eine EBIT-Marge von 10 Prozent zu erzielen, Schritt für Schritt näherkommen."

Allerdings wird diese positive Geschäftsentwicklung durch das planmäßige Auslaufen eines Großauftrags im Bereich Mobility Ende letzten Jahres belastet, für dessen Kompensation im Jahresverlauf zunächst ein internes Wachstum um bis zu 10 Mio. Euro realisiert werden muss. Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet der Vorstand deshalb ein Umsatzniveau in der Größenordnung von 140 bis 145 Mio. EUR. Dabei ist bereits berücksichtigt, dass es kundenseitig bei der Einführung neuer Produkte zu Verzögerungen kommen kann. Der Vorstand erwartet, im Geschäftsjahr 2017 eine EBIT-Marge von 5 bis 6 Prozent zu erwirtschaften. Damit liegt das Margenziel bei einer im Vergleich zu 2016 niedrigeren Umsatzerwartung auf dem Niveau der ursprünglichen EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2016.

Zielmärkte Im Zielmarkt Industrial wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Umsatzrückgang um 2,2 Prozent auf 72,5 Mio. EUR verzeichnet (VJ: 74,1 Mio. EUR). Der Umsatzanteil des Zielmarktes beläuft sich damit auf 48 Prozent (VJ: 54 Prozent). Die Differenz im Umsatz von 1,6 Mio. Euro konnte aber durch den Geschäftsverlauf in den anderen beiden Absatzmärkten weit mehr als nur kompensiert werden. So verzeichnete der Zielmarkt Medical ein besonders starkes Wachstum. Hier stiegen die Umsätze um 29,2 Prozent auf 30,7 Mio. EUR (VJ: 23,8 Mio. EUR). Ihr Anteil am Gesamtumsatz erreichte damit 21 Prozent (VJ: 17 Prozent). Ebenso erfreulich entwickelte sich der Zielmarkt Mobility. Hier konnte der Umsatz um 17,8 Prozent auf 46,9 Mio. EUR (VJ: 39,8 Mio. EUR) gesteigert werden. Dieser repräsentiert damit 31 Prozent des Gesamtumsatzes (VJ: 29 Prozent).

Auftragseingang und Auftragsbestand Nach 142,3 Mio. Euro im Vorjahr erreichte der Auftragseingang nur 132,9 Mio. Euro. Wesentlichen Einfluss hierauf hatte ein Großauftrag eines Automobilherstellers, der 2016 planmäßig auslief. Die Book-to-Bill Ratio betrug stichtagsbedingt 0,89 (VJ: 1,03). Durch den hohen Umsatz im Geschäftsjahr 2016 reduzierte sich der Auftragsbestand im Jahresverlauf von 90,7 auf 82,2 Mio. Euro (-9,4 Prozent).

Bilanz und Cashflow Die Bilanzsumme stieg im Geschäftsjahr 2016 auf 154,0 Mio. EUR (VJ: 153,5 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote erhöhte sich infolge des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016 auf 50,3 Prozent (VJ: 46,4 Prozent). Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum Jahresultimo 23,8 Mio. EUR (VJ: 21,5 Mio. EUR). Das Working Capital konnte trotz der Umsatzausweitung weiter reduziert werden und beläuft sich am Jahresende 2016 auf 35,7 Mio. EUR (VJ: 36,5 Mio. EUR). Der operative Cashflow ist im Vergleich zum Vorjahr um 11,6 Mio. Euro von 5,0 auf 16,6 Mio. Euro gestiegen. Er wurde insbesondere durch das höhere Vorsteuerergebnis von 8,7 Mio. Euro (VJ: -1,2 Mio. EUR) positiv beeinflusst. Der Free Cashflow erreichte 10,0 Mio. EUR (VJ: -1,8 Mio. EUR) und damit den höchsten Wert in der Unternehmensgeschichte. Für das laufende Geschäftsjahr plant das Unternehmen Investitionen zwischen 8 und 10 Mio. EUR.

Mitarbeiter Zum 31. Dezember 2016 waren in der First Sensor-Gruppe insgesamt 804 Mitarbeiter beschäftigt, gegenüber 773 Mitarbeitern im Vorjahr. Der Personalaufbau betraf insbesondere den Vertrieb, das Produktmanagement und die Entwicklung.

Ausblick Der deutsche AMA Verband für Sensorik und Messtechnik e.V. erwartet auf Basis einer Umfrage bei seinen größtenteils mittelständisch geprägten Mitgliedern ein Umsatzwachstum von 5,0 Prozent im laufenden Jahr. Dies ist ein Anstieg um 1,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig prognostiziert er eine Verdopplung der eingesetzten Sensoren alle fünf Jahre sowie langfristig einen Anstieg auf 100 Sensoren pro Erdenbürger. Daher rechnet der Vorstand mittel- und langfristig unverändert mit Wachstumsraten von durchschnittlich 10 Prozent über die kommenden Jahre.

"Diese Erwartungen werden nicht nur von Marktdaten, sondern auch durch unsere zahlreichen Entwicklungsprojekte gestützt, hinter denen konkrete Kundenanforderungen stehen", so Rothweiler. "Durch unsere Fokussierung auf die Wachstumsmärkte Industrial, Medical und Mobility werden wir auch zukünftig an Trends wie der Industrie 4.0, dem autonomen Fahren oder der Miniaturisierung der Medizintechnik partizipieren und diese Chancen quantitativ und qualitativ nutzen. Dafür werden wir den Vertrieb stärken und unsere Internationalisierung ausbauen, zunächst weiterhin mit Schwerpunkt auf Nordamerika und China. Auf dieser Basis werden wir weiter wachsen."

Weitere Potenziale erschließt sich das Unternehmen durch eine hohe Kundenorientierung, in der es den Schlüssel für Erfolg bei Umsatz und Ergebnis sieht. "Unseren Fokus werden wir auch in 2017 auf die Verbesserung unserer Profitabilität legen. Dafür halten wir an unserer Devise ,kein Umsatz um jeden Preis' fest", so Gollwitzer. "Das bedeutet, dass wir Aufträge nur dann annehmen, wenn sie einen angemessenen Ergebnisbeitrag leisten. Gleichzeitig werden wir wie geplant weitere Optimierungspotenziale heben, um die Profitabilität über die nächsten Jahre schrittweise auf eine EBIT-Marge von 10 Prozent zu verbessern. Das Ziel ist eine kontinuierliche Wertsteigerung."

Kennzahlen 2016 auf einen Blick

in Mio. EUR, sofern nicht anders 2012 2013 2014 2015 2016 angegeben Umsatz 111,9 108,5 124,0 137,7 150,1 Industrial - - 68,4 74,1 72,5 Medical - - 20,4 23,8 30,7 Mobility - - 35,2 39,8 46,9 EBITDA 13,4 11,6 13,5 11,4 19,4 EBITDA Marge (%) bezogen auf 12,0 10,7 10,9 8,3 12,9 Gesamtleistung EBIT 3,6 2,7 4,1 1,2 10,0 EBIT Marge (%) bezogen auf 3,1 2,5 3,2 0,9 6,7 Gesamtleistung Periodenergebnis 0,5 -0,5 0,4 -1,5 6,1 Ergebnis je Aktie (EUR) 0,05 -0,05 0,02 -0,17 0,57

Operativer Cashflow 10,0 13,1 12,2 5,0 16,6 Free-Cashflow -2,9 5,9 7,5 -1,8 10,0

Bilanzsumme 158,6 144,9 144,9 153,5 154,0 Eigenkapital 69,9 70,0 72,0 71,3 77,5 Eigenkapitalquote (%) 44,1 48,3 49,7 46,4 50,3 Nettoverschuldung -39,0 -35,8 -29,7 -33,0 24,4 Working Capital 36,3 28,6 30,3 36,5 35,7 ROCE 2,6 2,3 3,4 1,0 8,5

Auftragseingang 117,8 121,4 139,3 142,3 132,9 Auftragsbestand 73,4 73,7 86,4 90,7 82,2 Book-to-Bill-Ratio 1,05 1,11 1,12 1,03 0,89

Mitarbeiter 691 686 719 770 791 (Periodendurchschnitt) Umsatz pro Mitarbeiter 161,9 158,2 172,5 178,9 186,7

Aktienanzahl in Tausend per 9.940 9.981 10.131 10.167 10.208 31.12. Über die First Sensor AG Im Wachstumsmarkt Sensorik entwickelt und produziert First Sensor Standardprodukte und kundenspezifische Lösungen für die stetig zunehmende Zahl von Anwendungen in den Zielmärkten Industrial, Medical und Mobility. Basierend auf bewährten Technologieplattformen entstehen Produkte vom Chip bis zum komplexen Sensorsystem. Trends wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder die Miniaturisierung der Medizintechnik werden das Wachstum zukünftig überproportional beflügeln. First Sensor wurde vor 25 Jahren in Berlin gegründet und ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime Standard WKN: 720190 ISIN: DE0007201907 SIS]. Weitere Informationen: www.first-sensor.com.

Disclaimer Aussagen in diesem Bericht, die sich auf die zukünftige Entwicklung beziehen, basieren auf unserer sorgfältigen Einschätzung zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können von den geplanten Ergebnissen erheblich abweichen, da sie von einer Vielzahl von Markt- und Wirtschaftsfaktoren abhängen, die sich teilweise dem Einfluss des Unternehmens entziehen.

Download Der vollständige Geschäftsbericht 2016 steht im Internet unter http://www.first-sensor.com/de/investor-relations/finanzpublikationen/ als Download zur Verfügung.

Termine Die Mitteilung zum 1. Quartal 2017 wird voraussichtlich am 18. Mai 2017 veröffentlicht.

Die Hauptversammlung 2017 findet statt am Mittwoch, den 24. Mai 2017, um 10:00 Uhr, im Penta-hotel Berlin Köpenick, Grünauer Straße 1, 12557 Berlin.

Druckfähiges Bildmaterial

Sollten Sie Material benötigen, kontaktieren Sie uns gerne oder schauen Sie in unser Bildarchiv http://www.first-sensor.com/de/unternehmen/presse/bildarchiv.

First Sensor AG Kontakt: Peter-Behrens-Str. 15 Corinna Krause 12459 Berlin E-Mail: ir@first-sensor.com Deutschland T +49 30 639923-571

---------------------------------------------------------------------------

20.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: First Sensor AG Peter-Behrens-Straße 15 12459 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 63 99 23-760 Fax: +49 (0)30 63 99 23-719 E-Mail: ir@first-sensor.com Internet: www.first-sensor.com ISIN: DE0007201907 WKN: 720190 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

555447 20.03.2017

°