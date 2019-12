DGAP-News: First Mover-Edition des EVUM aCar (deutsch)

First Mover-Edition des EVUM aCar

First Mover-Edition des EVUM aCar

17.12.2019



First Mover-Edition des EVUM aCar

Limitierte Edition des Allrad-Elektrotransporters mit umfangreicher

Sonderausstattung

München 17.12.2019

Auf breiter Front hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass elektrisch

angetriebene Fahrzeuge einen wichtigen Beitrag leisten können, den

Klimawandel zu verringern und die verkehrsbedingte Luftverschmutzung zu

reduzieren.

Eine Schlüsselstellung besetzt hier das vielseitig einsetzbare aCar von EVUM

Motors: Dank seines modularen Aufbaus ist das robuste und wendige aCar für

unterschiedlichste Arbeitsaufgaben in Gewerbe und Industrie, in Land- und

Forstwirtschaft, im kommunalen Einsatz und für anspruchsvolle

Freizeitanwendungen nicht nur die umweltfreundlichste sondern auch die

wirtschaftlichste Lösung.

Die Förderung der Elektromobilität wird ausgeweitet

Die deutsche Bundesregierung hat beschlossen, die Förderung für

Elektrofahrzeuge im kommenden Jahr zu erhöhen. Österreich fördert leichte

Nutzfahrzeuge wie das aCar mit 5000 Bonus. Einige Schweizer Kantone und

die Klimastiftung Schweiz fördern die Anschaffung von Elektrofahrzeugen auch

direkt. Hinzu kommen in vielen Ländern Europas steuerliche Vorteile.

Noch wartet die deutsche Bundesregierung auf grünes Licht für ihr neues

Förderpaket aus Brüssel. Käufer von Elektrofahrzeugen sollen dann statt 4000

wie bisher sogar 6000 Umweltprämie erhalten. Darüber hinaus sollen

gewerbliche Kunden die Möglichkeit einer Sonderabschreibung von 50 Prozent

im Jahr der Anschaffung erhalten.

Die First Mover Edition - die besondere Umweltprämie von EVUM

Käufer von Elektrofahrzeugen erhalten nach den Plänen der Bundesregierung im

kommenden Jahr eine Umweltprämie von 6000 . Die EVUM Motors GmbH hat daher

für Schnellentschlossene ein besonderes Angebot aufgelegt: Die streng

limitierte Sonderedition "First Mover". Der Käufer erhält zum Sonderpreis

von 39.900 ein aCar mit dem XL-Sonderausstattungspaket sowie eine

Anhängerkupplung.

"Unseren Kunden bieten wir damit neben der staatlichen Umweltprämie einen

weiteren Preisvorteil von mehr als 7000 ", sagt Sascha Koberstaedt,

Geschäftsführer der EVUM Motors GmbH. "Enthalten sind unter anderem das

größere Akku-Paket für mehr Reichweite, Arbeitsleuchten und

Nebelscheinwerfer, eine externe 230 V-Steckdose, Starkstromladen und vieles

mehr. Und dazu spendieren wir noch eine Anhängerkupplung. Der Käufer bekommt

zudem ein signiertes Zertifikat, das den limitierten Sonderstatus des

Fahrzeugs für Sammler dokumentiert."

Auch Käufer der Basisversion des aCar profitieren

Natürlich gibt es auch weiterhin die Basisversion des aCar. Sie kostet

29.900 . "Aufgrund der Erhöhung der Umweltprämie, die ja zur Hälfte vom

Hersteller zu tragen ist, mussten wir unsere Preisgestaltung leider

anpassen", sagt Sascha Koberstaedt. "Trotzdem sparen unsere Kunden im

Vergleich zur bisherigen Förderung weitere 1000 . Für gewerbliche Nutzer

bietet die Sonderabschreibung in Höhe von 50 Prozent des Kaufpreises im Jahr

der Anschaffung einen weiteren Preisvorteil."

"Nicht vergessen darf man, dass das aCar aufgrund seiner niedrigen

Betriebskosten auch bei der Gesamtkostenbetrachtung ähnlichen Fahrzeugen

überlegen ist," sagt Martin oltés, Geschäftsführer und Mitgründer der EVUM

Motors GmbH. "Gegenüber einem gleichartigen Fahrzeug mit Verbrennungsmotor

realisiert das aCar einen Kostenvorteil von bis zu 30 Prozent. Nie gab es

mehr Gründe, sich für ein aCar zu entscheiden!"

Produktionsbeginn 2020

Im Januar zeigt EVUM Motors sein aCar auf der Vienna Autoshow

(16.-19.01.2020) in Wien und vom 28.1.-2.2.2020 auf der "Jagd & Hund" in

Dortmund (Halle 3, Stand B42). Darüber hinaus bieten regelmäßige

Roadshow-Termine Interessenten die Gelegenheit, das Fahrzeug aus nächster

Nähe zu betrachten. Der erste Termin findet am 23. Januar 2020 im EVUM

Motors Showroom in München statt.

Parallel dazu baut die EVUM Motors GmbH im niederbayerischen Bayerbach bei

Ergoldsbach bereits die Produktion des aCar auf. Die Serienproduktion

beginnt Anfang des zweiten Quartals 2020. Bestellungen sind über die

EVUM-Homepage jetzt schon möglich.

Fernziel globaler Einsatz

Ursprünglich hatten Koberstaedt und oltés das aCar als robustes

Allzweckfahrzeug für Entwicklungs- und Schwellenländer konzipiert. Zugrunde

liegen umfangreiche wissenschaftliche Untersuchungen und Einsatztests in

Europa und Afrika.

"Der zukünftige Käufer in Europa profitiert davon vor allem im Hinblick auf

Robustheit und geradliniges, schnörkelloses Design," sagt Martin oltés.

"Der wartungsarme Allrad-Elektroantrieb und die Konzentration auf das

Wesentliche machen das EVUM aCar nicht nur nachhaltig, sondern auch

unschlagbar wirtschaftlich."

Die Produktion in Niederbayern ist dementsprechend nur der erste Schritt.

Mit dem dort gewonnen Knowhow wollen die Gründer in Zukunft lokale

Produktionsstätten in den Zielmärkten aufbauen. "Unser Ziel ist es,

kundennah kleine Produktionseinheiten zu haben, um schon bei der Produktion

möglichst nachhaltig zu sein," sagt Martin oltés. "Im Rahmen dieser

Expansion bestehen dann auch wieder Einstiegsmöglichkeiten für weitere

Investoren und Partner."

Pressebilder und Videomaterial zum Download:

https://evum-motors.com/download/

Boilerplate:

EVUM Motors steht für eine neue Art des Nutzfahrzeugs: Mit Allrad- und

Elektroantrieb vereinigt das aCar Ökonomie und Ökologie. Mit seinem

vielseitigen, modularen Konzept ist es der unentbehrliche Helfer in

Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie, im kommunalen Einsatz und für

anspruchsvolle Freizeitanwendungen. Ursprünglich als Allzweckfahrzeug für

Entwicklungs- und Schwellenländer konzipiert, ist das robuste und wendige

aCar auch hierzulande die wirtschaftlichste und umweltfreundlichste Lösung

für vielfältigste Arbeitsaufgaben. Das EVUM aCar: One for all.

Ansprechpartner für diese Pressemeldung:

Moritz Ehniss

Abteilung: Kommunikation

Telefon: +49 89 9016 2643

E-Mail: pr@evum-motors.com

