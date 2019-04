DGAP-News: First Graphene Limited wird an drei globalen Industrieveranstaltungen teilnehmen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "First Graphite":

First Graphene Limited wird an drei globalen Industrieveranstaltungen teilnehmen

01.04.2019 / 07:47

First Graphene Limited ("FGR" oder "das Unternehmen") (ASX: FGR), ein

Unternehmen für hochmoderne Werkstoffe, gibt bekannt, dass das Unternehmen

im April und Mai an drei wichtigen Veranstaltungen teilnehmen wird,

einschließlich der Advancing Composites Innovation Conference am 3. und 4.

April 2019 in Sydney, der IDTechEx Show am 10. und 11. April 2019 in Berlin

und des American Graphene Summit am 21. und 22. Mai 2019 in Washington DC.

Die Teilnahme an diesen Konferenzen ist ein wesentlicher Bestandteil der

Marketingkampagne, die die Präsenz des Unternehmens stärkt und seine

Fähigkeit zur Belieferung der Branche mit großen Mengen von hochwertigem

PureGRAPH(TM) hervorhebt.

Die wichtigsten Punkte:

- Zunehmender Bekanntheitsgrad von FGR und ihren

Graphen-Produktionsfähigkeiten durch Teilnahme an Industriekonferenzen in

Australien, Europa und den USA.

- Advancing Composites Innovation Conference, 3. bis 4. April 2019 in

Sydney.

- Graphen & 2D-Werkstoffe, Europa, IDTechEx Show, 10. bis 11. April 2019 in

Berlin.

- American Graphene Summit, 21. bis 22. Mai 2019 in Washington DC.

- Fortsetzung der Umwandlung der Leistungsfähigkeit zu gewerbsmäßigem

Verkauf durch Direktkontakt mit potenziellen Kunden.

- Aufrechterhaltung der Branchenführung durch verbessertes internationales

Profil.

Advancing Composites Innovation Conference, 3. bis 4. April 2019 in Sydney

Dr. Andy Goodwin (Chief Technology Officer) und Neil Armstrong (Process

Engineer, "Verfahrenstechniker") werden an der Konferenz teilnehmen. Neil

Armstrong wird auf der Konferenz ebenfalls einen Vortrag halten mit dem

Titel: "How Will Graphene Materials Help Your Business?" (Wie werden

Graphenwerkstoffe ihr Geschäft unterstützen?)

First Graphene wird ihre branchenführende Palette von

PureGRAPH(TM)-Graphenprodukten vorstellen und den Fortschritt demonstrieren,

der mit Industriekunden bei der Anwendung von Verbundwerkstoffen und

Elastomeren erzielt wurde.

Die Advancing Composites Innovation Conference wird als Australasiens

führende Veranstaltung für Verbundwerkstoffhersteller, Zulieferer,

Ingenieure, Designer und Forscher angesehen.

IDTechEx Show, 10. bis 11. April 2019 in Berlin

Dr. Andy Goodwin (Chief Technology Officer) und Paul Ladislaus (Senior

Process Engineer) werden an der Konferenz teilnehmen. Andy Goodwin wird auf

der Konferenz ebenfalls einen Vortrag halten mit dem Titel: "Delivering the

Graphene Revolution" (Unterstützung der Graphenrevolution).

First Graphen wird über den aktuellen Stand der Charakterisierung von

PureGRAPH(TM) berichten, das die ausgezeichnete Qualität dieser

Graphenpropdukte aus wenigen Graphen-Schichten mit niedriger Fehlerquote und

hohem Streckungsverhältnis bestätigt und wie diese technischen Merkmale die

Eigenschaften der Polymer-Verbundwerkstoffe verbessern. Die jüngsten

Beispiele der kommerziell übernommenen Anwendungen werden zusammen mit einem

Update des Regulierungsstatus der PureGRAPH(TM)-Produktpalette besprochen

werden. Das Unternehmen wird ebenfalls Beispiele der Grapheneinführung bei

industriellen Anwendungen vorstellen.

Die IDTechEx Messe deckt eine Anzahl von aufkommenden Technologien mit

starkem Wachstum ab und gibt in jede dieser Einblick in die Anwendungen und

den jüngsten Technologie- und Marktfortschritt.

American Graphene Summit, 21. bis 22. Mai 2019 in Washington DC

Dr. Andy Goodwin (Chief Technology Officer) und Warwick Grigor

(Non-Executive Chairman) werden an der Konferenz teilnehmen.

Diese Konferenz wird FGR als führendes Unternehmen in der globalen

Graphenbranche die Gelegenheit geben, die zukünftige Richtung der Branche

mit wichtigen Stakeholdern in den USA zu besprechen. FGR begrüßt ebenfalls

die Gelegenheit, den Meinungen dieser Stakeholder hinsichtlich des Wachstums

der Graphenbranche zuzuhören.

Der American Graphene Summit wird amerikanische Wirtschafts- und

Branchenführer, US-Regierungsbeamte und internationale Führungskräfte aus

dem Graphensektor zusammenbringen, um die Teilnehmer bei der Bewertung der

Leistungsfähigkeit von Graphen zur Produktverbesserung zu unterstützen und

um Empfehlungen zur Unterstützung der US-Führung im Bereich der

Graphen-Kommerzialisierung zu entwickeln.

Craig McGuckin, Managing Director von First Graphene, sagte: "Die Teilnahme

an diesen Veranstaltungen ist Teil des laufenden Programms zur Vorstellung

von First Graphene auf den Zielmärkten und im Fall des Graphene Summit zur

Unterstützung des globalen Wachstums der Graphenbranche."

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter leistungsstarker

Graphenprodukte in größeren Mengen. Das Unternehmen besitzt eine robuste

Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr

reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100

Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in

Verbundwerkstoffen, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der

Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr

primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von

Perth, Western Australia. Das Unternehmen wurde vor Kurzem im Vereinigten

Königreich als First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen

und ist ein Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre

(GEIC)in Manchester, Vereinigtes Königreich.

Produktpalette von PureGRAPH(TM)

Die Produktpalette von PureGRAPH(TM) wurde von FGR im September 2018 in

Verbindung mit einem Produktinformationsblatt veröffentlicht.

Graphen-Pulver von PureGRAPH(TM) sind in lateralen Plättchengrößen von 20

µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte zeichnen sich durch ihre

niedrige Fehlerrate und ihr hohes Streckungsverhältnis aus.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

First Graphene Ltd.

Craig McGuckin

Managing Director

Tel. +61-1300-660 448

Warwick Grigor

Non-Executive Chairman

Tel. +61-417-863187

info@firstgraphene.com.au

www.firstgraphene.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

