DGAP-News: First Graphene Limited und Partner erhalten britischen Zuschuss für die Entwicklung eines kohlenstoffarmen Zements (deutsch)

First Graphene Limited (ASX: FGR; "First Graphene" oder "das Unternehmen")

gibt bekannt, dass das Unternehmen Teil eines Konsortiums ist, das einen

Zuschuss der britischen Regierung für die Entwicklung von mit Graphen

verbesserten Hochleistungszement erhalten hat.

Die wichtigsten Punkte

- Das von First Graphene geleitete Konsortium sichert sich einen Zuschuss

der britischen Regierung in Höhe von 190.000 GBP für die Entwicklung von mit

Graphen verstärktem, kohlenstoffarmem Zement.

- Zu den Industrie- und Forschungspartnern gehören Breedon Cement Ltd,

Morgan Sindall Construction & Infrastructure Ltd und die Universität

Manchester

- Das Projekt soll der Zement- und Betonindustrie helfen, ihr Ziel, die

Senkung der CO2-Emissionen um 25 % zu erreichen.

Der Zuschuss in Höhe von 190.034 GBP (360.206 AUD) wurde von der

Innovationsagentur der Regierung, Innovate UK, gewährt und von dem

Konsortium erhalten, das von First Graphene geleitet wird und zu dem der

Baustoffkonzern Breedon Cement Ltd, der Bau- und Sanierungskonzern Morgan

Sindall Construction & Infrastructure Ltd und die Abteilung für

Maschinenbau, Bauwesen und Luft- und Raumfahrttechnik der Universität

Manchester gehören.

Die Zementindustrie trägt wesentlich zu den Kohlendioxidemissionen bei, und

die Global Cement and Concrete Association hat sich im Namen von 40

führenden Zement- und Betonherstellern verpflichtet, die

Kohlendioxidemissionen bis 2030 um 25 % zu senken.

Die Herstellung von Klinker, der den Zement bindet und stärkt, trägt in

erster Linie zu den CO2-Emissionen bei, und die britische Zementindustrie

erforscht aktiv Methoden zur Herstellung von Zementen mit einem niedrigeren

Klinkerfaktor, um die Nachhaltigkeit von Zementprodukten zu erhöhen.

Ein Hauptproblem bei der Verringerung des Klinkerfaktors ist die damit in

Zusammenhang stehende Verringerung der Festigkeit und Haltbarkeit des

Zements. Umfangreiche Forschungsarbeiten haben jedoch gezeigt, dass geringe

Zusätze von PureGRAPH(R) dieses Problem lösen können.

Die PureGRAPH(R)-Produkte von First Graphene haben bereits in externen Tests

gemäß internationalen Standards gezeigt, dass sie die Leistung von

Zementverbundstoffen verbessern und bei Zementmörtel dessen Druckfestigkeit

um 34 % und Zugfestigkeit um 27 % erhöhen.

Im Rahmen des Projekts wird ein neues, mit Graphen verbessertes

Zementprodukt (GR-CEM) unter Verwendung von PureGRAPH(R)-Zusatzstoffen

entwickelt. GR-CEM wird einen Leistungssprung darstellen, der eine

Verringerung des Klinkerfaktors und die Verwendung alternativer,

kohlenstoffärmerer Zusatzstoffe wie Kalkstein und kalzinierter Ton

ermöglicht, um die gesamte CO2-Belastung zu reduzieren.

Darüber hinaus umfasst das Projekt die Optimierung der Graphen-Dispersions-

und Injektionstechnologien sowie die Validierung der wirtschaftlichen

Tragfähigkeit, der Sicherheit und der spezifischen CO2-Reduktionsauswirkungen

von GR-CEM.

Der Zuschuss wurde im Rahmen des Transforming Foundation Industries

(TFI)-Programms von Innovate UK gewährt, einem wettbewerbsorientierten

Verfahren, das eine umfassende Prüfung durch Experten beinhaltet. Die

Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 240.865 GBP (456.555 AUD), wobei

sich der Anteil von First Graphene an der Förderung auf 118.607 GBP (224.817

AUD) beläuft. Das Gemeinschaftsprojekt, das am 1. Februar 2022 beginnen

sollte, ist auf eine Laufzeit von 12 Monaten ausgelegt.

Die vom Konsortium entwickelten neuen Technologien werden in einer

Zementproduktionsanlage erprobt und ihre Leistung in umfangreichen Tests

anhand von Normen der Bauindustrie bewertet. Die Anforderungen an die

Leistung von Betonprodukten werden von einem führenden Bauunternehmen in

einem realen Projekt angeleitet und bewertet.

Dies ist einer von mehreren aktuellen Fortschritten im Zementsektor. Im

Januar gab First Graphene eine Vereinbarung mit dem weltweit tätigen

Hersteller von Bauchemikalien Fosroc International Limited über die

Entwicklung von mit PureGRAPH(R)-Graphen verbesserten Zementmahlhilfen

bekannt.

Ende 2021 reichte First Graphene außerdem eine Patentschrift beim britischen

Amt für geistiges Eigentum ein, die eine neuartige Methode zur Skalierung

der Produktion von Graphen-Suspensionen zur Verwendung in Zementzusätzen und

Betonbeimengungen beschreibt.

Eine im vergangenen Jahr von der Universität Wollongong durchgeführte

Forschungsarbeit ergab ebenfalls eine erhebliche Verbesserung der

Sulfatbeständigkeit durch den Einsatz von PureGRAPH(R) in Strukturbeton und

Reparaturmörtelsystemen. Das Unternehmen führt auch Forschungs-,

Entwicklungs- und Kommerzialisierungsprogramme mit Zement- und

Betonspezialisten in Südafrika und Neuseeland durch.

Michael Bell, Managing Director und CEO von First Graphene, sagte: "Wir

freuen uns, mit den branchenführenden Partnern Breedon und Morgan Sindall

sowie der Universität Manchester zusammenzuarbeiten, die zusammen ein

starkes Konsortium aus Herstellern, Anwendern, Planern und Forschern entlang

der Betonlieferkette repräsentieren. Dies ist eine hervorragende

Gelegenheit, mit Graphen verbesserte Betonprodukte in großem Maßstab zu

entwickeln, die im gesamten Zement- und Bausektor einen außerordentlichen

Bekanntheitsgrad besitzen. Es ist auch ein großer Erfolg, diese Finanzierung

in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld erhalten zu haben, was ein Beweis

für die Produktionsfähigkeit und ingenieurtechnische Leistungsfähigkeit des

Konsortiums ist. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass dies eine von

mehreren Kooperationen mit der Industrie ist, die das Unternehmen im

Hinblick auf den Aufbau unserer Pipeline der kommerziellen Möglichkeiten in

den kommenden Monaten unternimmt."

Jude Lagan, Managing Director Cement and Products von Breedon Cement, sagte:

"Wir sind sehr stolz darauf, Teil des von First Graphene geleiteten

Konsortiums zu sein, das einen mit Graphen verbesserten, kohlenstoffarmen

Zement entwickelt, der letztlich die Menge an Klinker im Beton reduzieren

und die CO2-Emissionen verringern könnte. Wir sind uns bewusst, dass Zement

ein wesentlicher Bestandteil unserer Infrastruktur ist, und wir sind

bestrebt, für alle unsere Kunden nachhaltigere Produkte zu entwickeln. Es

ist wichtig, dass Breedon einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der

Situation vor Ort leisten kann, und wir wollen zeigen, wie wir die

Auswirkungen unserer Produkte über den gesamten Lebenszyklus hinweg

betrachten und wie wir zusammenarbeiten und wie innovativ wir sind, die

Auswirkungen des Klimawandels abzuschwächen."

Dr. Akilu Yunusa-Kaltungo von der Universität Manchester, der

Hauptwissenschaftler des Projekts, sagte: "Wir freuen uns auf die

Zusammenarbeit mit unseren Industriepartnern. Gemeinsam sind wir ein

vielseitiges Team mit einem sehr breiten Spektrum an wissenschaftlichen,

kommerziellen und industriellen Erfahrungen und Kenntnissen. Die Universität

Manchester freut sich darauf, ihr wissenschaftliches Fachwissen in die

Zusammenarbeit mit dem Konsortium einzubringen, um eine Reihe von mit

Graphen verbesserten Produkten zu entwickeln, die in realen Anwendungen

vielfältige Vorteile bieten werden."

ber First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von

Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste

Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr

reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100

Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in

Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der

Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr

primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von

Perth, Western Australia. Das Unternehmen ist in Großbritannien als First

Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ein Tier-1-Partner

im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in Manchester,

Großbritannien.

Über Breedon Cement

Breedon Cement Ltd ist Teil der Breedon Group, eines führenden

Baustoffkonzerns in Großbritannien und Irland. Der Konzern stellt Zement,

Zuschlagstoffe, Asphalt, Transportbeton, walisischen Schiefer und spezielle

Beton- und Lehmprodukte her und bietet eine Reihe von

Vertragsdienstleistungen an.

Über Morgan Sindall Construction & Infrastructure

Die Morgan Sindall Group plc ist ein führender britischer Bau- und

Sanierungskonzern mit einem Umsatz von ca. 3 Milliarden Pfund, der rund

6.600 Mitarbeiter beschäftigt und im öffentlichen, regulierten und privaten

Sektor tätig ist. Das Unternehmen ist in den fünf Geschäftsbereichen

Konstruktion & Infrastruktur, Ausbau, Immobiliendienstleistungen,

Genossenschaftswohnungen und Stadterneuerung tätig.

PureGRAPH(R)-Produktpalette

PureGRAPH(R)- Graphenpulver und PureGRAPH(R) AQUA-Pasten in lateralen

Plättchengrößen von 50 µm, 20 µm, 10 µm und 5 µm sowie die PureGRAPH(R)

Masterbatch und Admixture-Produkte sind in großen Mengen erhältlich. Die

Produkte sind leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und

einfache Handhabung auszeichnen.

Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Aditya Asthana,

Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur

Veröffentlichung freigegeben.

Investoren

Michael Bell

Managing Director und CEO

First Graphene Limited

michael.bell@firstgraphene.net

Tel. +61 1300 660 448

Medien

Simon Shepherdson

General Manager Media

Spoke Corporate

simon@spokecorporate.com

Tel. +61 413 809 404

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel.: +49-711-82 09 72 11

Mail: office@axino.com

Web: www.axino.com

Portal: www.axinocapital.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

