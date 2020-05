DGAP-News: First Graphene Limited und Hexcyl werden bei der Herstellung von HDPE-Austernkörben zusammenarbeiten (deutsch)

First Graphene Limited und Hexcyl werden bei der Herstellung von HDPE-Austernkörben zusammenarbeiten

First Graphene Limited ("FGR" oder "das Unternehmen") (ASX: FGR), ein

Unternehmen für hochmoderne Werkstoffe, gibt bekannt, dass Hexcyl mit dem

Unternehmen an der Entwicklung mittels PureGRAPH(R) verbesserten

HDPE-Materialien für die Verwendung in Hexcyls Sortiment an Austernkörben

und Langleinen-Aquakultursystemen zusammenarbeitet.

Die wichtigsten Punkte

- Lieferung von PureGRAPH(R) zur Entwicklung von Produkten aus Polyethylen

hoher Dichte (HDPE, High-Density Polyethylene).

- Hexcyl Systems produziert und verkauft eine Reihe von Austernkörben und

Langleinen-Aquakultursystemen.

- Durch PureGRAPH(R) verstärktes HDPE zielt auf eine höhere mechanische

Festigkeit und Verschleißfestigkeit für eine längere Lebensdauer.

- In Zusammenarbeit wird das Masterbatch mit Hexcyls Hersteller schnell

getestet.

Polyethylen hoher Dichte (HDPE, High-Density Polyethylene) ist ein

thermoplastisches Polymer, das aus dem Monomer Ethylen hergestellt wird. Mit

einem hohen Verhältnis von Festigkeit zu Dichte wird HDPE zur Herstellung

von Kunststoffflaschen, korrosionsbeständigen Rohrleitungen, Geo-Membranen

und Kunststoffbalken verwendet.

Durch Beimischung von leistungsstarkem PureGRAPH(R)-Graphen sollen die

mechanischen Eigenschaften des HDPE verbessert werden, während gleichzeitig

die Lebensdauer der Systeme in hochenergetischen Aufzuchtmilieus verlängert

wird.

Hexcyl Systems bietet Austernzüchtern und Schalentierzüchtern eine breite

Palette von Aquakulturprodukten für Schalentiere, die für die einstellbare

Langleinen-Muschelzucht und andere Aquakultursysteme im Gezeitenbereich

entwickelt wurden. Die Produkte werden in Australien hergestellt und

weltweit verkauft.

Nach der erfolgreichen Beimischung von PureGRAPH(R) in Hexcyls Materialien

durch ihre Masterbatch- und Spritzgussunternehmen wird Hexcyl in der Lage

sein, die Produkte in ihrem Betrieb zu bewerten, der davon profitieren wird.

FGR wird dann in der Lage sein, die möglichen Auswirkungen auf den Umsatz zu

bestimmen. Das PureGRAPH(R)-Produkt wird in den nächsten zwei Wochen an

Hexcyls Masterbatch- und Spritzgussunternehmen geliefert. FGR wird den Markt

über die Fortschritte der Testarbeiten auf dem Laufenden halten.

Craig McGuckin, Managing Director von First Graphene Ltd., sagte: "Die

Arbeit mit Hexcyl Systems, die zusätzliche mechanische Verbesserungen

erfordern, ist eine weitere Branche, in der PureGRAPH(R) Vorteile bei der

Materialverbesserung bieten kann."

Garry Seidl, Managing Director von Hexcyl Systems, sagte: "Wir freuen uns

darauf, gemeinsam mit First Graphene die Beimischung von PureGRAPH(R) in das

Produktsortiment von Hexcyl zu testen."

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von

Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste

Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr

reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100

Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in

Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der

Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr

primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von

Perth, Western Australia. Das Unternehmen wurde vor Kurzem in Großbritannien

als First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ist ein

Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in

Manchester, Vereinigtes Königreich.

Über Hexcyl Systems

Hexcyl Systems Pty Ltd wurde 2007 gegründet. Ein Hauptproblem bei der

vorhandenen Infrastruktur waren Tausende von fehlerhafter Austernkörbe und

Klammern, deren Reparatur und Ersatz teuer waren und die für viele

Austernzüchter ein wirtschaftliches und ökologisches Problem darstellten.

Der Hexcyl Oyster Basket (Austernkorb) bietet Muschelzüchtern einen

robusteren Schalentierkorb mit verbesserter Bestandsqualität und reduzierten

Betriebskosten.

Produktpalette von PureGRAPH(TM)

Graphen-Pulver von PureGRAPH(TM) sind in großen Mengen in lateralen

Plättchengrößen von 20 µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte sind

leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache

Handhabung auszeichnen.

Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Peter R. Youd,

Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur

Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Craig McGuckin

Managing Director

First Graphene Ltd.

Tel. +61-1300-660 448

Warwick Grigor

Non-Executive Chairman

First Graphene Ltd.

Tel. +61-417-863187

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

