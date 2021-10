DGAP-News: First Graphene Limited stellt sich mit neuer &

First Graphene Limited stellt sich mit neuer „Marketmaker'-Strategie auf Wachstum ein

Die wichtigsten Punkte

- Marketmaker-Strategie zur Stärkung der Rolle als weltweit führender

Anbieter von Graphen und Produkten auf Graphenbasis.

- Einbeziehung innovativer Partner in Schlüsselindustrien, um die Vorteile

von mit Graphen verbesserten Produkten zu beweisen.

- Ernennung von Vertriebsmanagern mit Verantwortung für die wichtigsten

vertikalen Branchen.

- Partnerschaften mit innovativen Akteuren in den Bereichen Beton und

Zement, Kunststoffe, Verbundwerkstoffe sowie Beschichtungen und Druckfarben

sind bereits im Gange.

Marktmacher, nicht nur Marktanbieter

In den letzten zwei Quartalen hat First Graphene Limited ("First Graphene")

(ASX:FGR) eine umfassende Überprüfung seiner Vermarktungsstrategie

vorgenommen. Während First Graphene weiterhin ein weltweit führender

Anbieter von hochwertigem Graphen durch seine PureGRAPH(R)-Produktpalette

bleibt, wird das Unternehmen auch einen neuen Fokus und Schwerpunkt auf die

Förderung der Graphen-Nachfrage legen.

Diese neue "Marketmaker"-Strategie beinhaltet die Zusammenarbeit mit

innovativen Akteuren in Schlüsselindustrien, um die Vorteile von mit Graphen

verbesserten Produkten zu beweisen und ihre Marktfähigkeit zu gewährleisten.

Dieser neue Ansatz wurde konzipiert, um die von First Graphene im Rahmen

seiner Tier-One-Partnerschaft mit dem GEIC (Graphene Engineering Innovation

Centre) in Manchester und anderen Forschungspartnern, darunter die

Universitäten Warwick, Wollongong, Manchester und Adelaide, geleistete

Arbeit zu ergänzen und ihr weitere Impulse zu geben.

Michael Bell, CEO, sagt: "Um unseren Status als weltweit führendes

Graphen-Unternehmen weiter auszubauen, werden wir uns verstärkt darauf

konzentrieren, die Nachfrage nach Graphen zu steigern, anstatt passiv darauf

zu reagieren. Wir freuen uns, dass wir Kooperationsvereinbarungen mit

mehreren innovativen globalen Akteuren geschlossen haben, um die

Graphen-Industrie zu verändern, indem wir in verschiedenen Branchen die

Vorteile von mit Graphen verbesserten Produkten eindeutig nachweisen. Wir

verfolgen diesen Ansatz weiter, indem wir aktiv Partner für eine aktive,

nachgelagerte Zusammenarbeit identifizieren, in die wir investieren und die

Verantwortung für Lösungen übernehmen, die wir dann kommerzialisieren und

vermarkten."

Ein rigoroses Konzept der Vermarktungsstrategie, das auf wichtige vertikale

Branchen abzielt

Es besteht bereits ein wachsendes Interesse am Graphen-Sektor und First

Graphene konnte im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2021 und im ersten

Quartal des Geschäftsjahres 2022 zwei aufeinanderfolgende Rekordquartale

hinsichtlich des Umsatzes verzeichnen. First Graphene hat auch mehrere

Frühanwenderkunden, darunter Aquatic Leisure Technologies (Swimmingpools),

newGen Group (Verschleißauskleidungen und Elastomerbeschichtungen im

Bergbau), Steel Blue (Stiefel) und Ascent Shipwrights.

Die Möglichkeiten für Graphen sind in der Tat vielfältig, und die meisten

Werkstoffarten dürften von seinem Einsatz profitieren. Zur Gewährleistung

einer Fokussierung wurde ein disziplinierter Ansatz gewählt, um mehrere

Schlüsselbereiche zu identifizieren, auf die sich First Graphene in den

nächsten 24 Monaten konzentrieren wird.

Diese Branchen wurden auf der Grundlage der Marktgröße und des

Marktwachstums sowie des Potenzials von Graphen, die Branche grundlegend zu

verändern, identifiziert.

Die wichtigsten Branchen, auf die sich First Graphene konzentrieren wird,

sind:

Beton und Zement: ein jährlicher Markt mit einem Volumen von 774 Mrd.

Dollar* und einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate ("CAGR") von 8,4

% bis 2027 (Quelle: 360Research reports)

Kautschuke und Elastomere: ein jährlicher Markt von 397 Mrd. Dollar* mit

einem prognostizierten CAGR von 8 % bis 2026 (Quelle: MarketWatch)

Kunststoffe: ein jährlicher Markt von 431,74 Mrd. Dollar* mit einem

prognostizierten CAGR von 3,4 % bis 2028 (Quelle: Fortune Business Insights)

Verbundwerkstoffe: ein jährlicher Markt von 37,88 Mrd. Dollar* mit einem

prognostizierten CAGR von 5,3 % (2020-2027) (Quelle: Quince Insights)

Energiespeicherung: ein jährlicher Markt von 170 Mrd. Dollar* mit einem

prognostizierten CAGR von 5,5 % bis 2026 (Quelle: Global Newswire)

*Anmerkung: Die jährlichen Marktumsätze können zwar einen Hinweis auf die

Größe der betreffenden Marktsegmente geben, sie sind jedoch kein Hinweis auf

den Erfolg oder Misserfolg, den First Graphene bei der Durchdringung dieses

bestimmten Marktsegments erzielen könnte.

Umstrukturierung zur Fokussierung und Identifizierung der richtigen Partner

Das Unternehmen hat spezialisierte Vertriebsmanager eingestellt, um die

Nachfrage zu steigern: Todd McGurgan (Zement und Beton), Matt Curthoys

(Verbundwerkstoffe im Schiffbau und erneuerbare Energiequellen) und Neil

Armstrong (Verbundwerkstoffe und Kunststoffe). First Graphene gibt ebenfalls

die kürzlich erfolgte Einstellung von Shoaib Qureshi, Vertriebsmanager für

Beschichtungen und Druckfarben, sowie Peter Osborne, Vertriebsmanager für

Kautschuk und Elastomere, bekannt. Mit diesen Branchenexperten ist First

Graphene besser positioniert, die weltweite Einführung der

PureGRAPH(R)-Produktpalette zu beschleunigen und den Umsatz zu steigern.

Darüber hinaus umfasste der Strategieprozess ein tiefes Eintauchen in jede

Branche, um die wichtigsten Zielsegmente zu verstehen. In der Zement- und

Betonbranche mit einem Umsatz von 774 Mrd. Dollar wird sich First Graphene

nicht nur auf Partnerschaften mit großen Zement- und Betonherstellern

konzentrieren, sondern vor allem auch mit führenden Herstellern von

Zusatzmitteln, wobei die Entwicklung eines flüssigen Dispergiermittels ein

Schlüssel zur Akzeptanz in der Branche ist.

Todd McGurgan, Vertriebsmanager Zement und Beton, sagt: "Unser Prozess der

Vermarktungsstrategie hat gezeigt, worauf wir unsere Energien konzentrieren

müssen, um den Graphenmarkt in der Zement- und Betonbranche zu gewinnen.

Neben den Herstellern werden die Zusatzmittelhersteller eine Schlüsselrolle

bei der Förderung der Nachfrage nach Graphen spielen, indem sie es in

bestehende Produktionsprozesse integrieren."

Auch auf dem Markt für Kunststoffe mit einem Volumen von 431 Mrd. Dollar und

für Verbundwerkstoffe mit 37,88 Mrd. Dollar wurden Masterbatch-Hersteller

und Compoundierer sowie Hersteller von Verbundwerkstoffen als wichtige

Einstiegspunkte in den Sektor identifiziert.

Neil Armstrong, Vertriebsmanager für Verbundwerkstoffe und Kunststoffe,

sagt: "Masterbatch-Hersteller sind ein wichtiger Einstiegspunkt in die

Kunststoffindustrie, da sie den Markt sehr gut kennen und über Erfahrung im

Umgang mit Pulvern verfügen. Wir werden uns auch auf innovative Hersteller

konzentrieren, die bestrebt sind, sowohl bei Kunststoffen als auch bei

Verbundwerkstoffen verbesserte Produkte zu entwickeln."

Derselbe Vermarktungsstrategie-Prozess wird auch für Beschichtungen und

Druckfarben sowie für Kautschuke und Elastomere durchgeführt, da es jetzt

spezielle Kundenmanager für diese Bereiche gibt.

Ein Ansatz, der sich bereits auszahlt

Die Struktur und der Ansatz zahlen sich bereits aus. Im Bereich Zement und

Beton arbeitet First Graphene bereits mit weltweit tätigen Unternehmen für

Mahlhilfsmittel und flüssige Zusatzmittel zusammen, um flüssige

Dispersionsmittel herzustellen.

Im Kunststoffbereich hat First Graphene mit mehreren globalen

Masterbatch-Unternehmen Partnerschaften geschlossen, um seine marktreife

PureGRAPH(R) MB Masterbatch-Produktpalette zu entwickeln. Weitere

Entwicklungen zielen auf die additive Fertigung, leitfähige Kunststoffe und

Hochleistungsanwendungen.

Im Bereich der erneuerbaren Energien arbeitet First Graphene gemeinsam mit

einem großen Anbieter von Windturbinenlösungen an einem Forschungs- und

Entwicklungsprogramm für Verbesserungen durch Graphen, das sich speziell auf

die Haltbarkeit der Vorderkante von Turbinenblättern konzentriert.

Auch im Segment Beschichtungen und Druckfarben kommt Bewegung in die Sache.

Im Juni gab First Graphene seine Absichtserklärung mit Advanced Material

Development Ltd (AMD) bekannt, um bei der laufenden Entwicklung von AMDs

Portfolio leitfähiger Tinten und der Aufnahme von PureGRAPH(R)

zusammenzuarbeiten. AMD hat in letzter Zeit erfolgreich mehrere

Regierungsverträge mit den Regierungen der USA und Großbritanniens

abgeschlossen, um Schutzfolien und Beschichtungen für militärische

Ausrüstungen und Windturbinen sowie intelligente Kennzeichnungen für ein

effektives Lieferkettenmanagement zu entwickeln.

Eine disziplinierte, nachfragegesteuerte Zukunft

First Graphene ist entschlossen, die Graphen-Revolution zu verwirklichen.

Die duale Strategie, sowohl der Markterschließung als auch der

Marktbelieferung, ist der Plan für den Erfolg. Ein fokussiertes

Vermarktungskonzept hat zu Partnerschaften in verschiedenen wichtigen

Branchen geführt, und weitere werden folgen.

Sagt Michael Bell, CEO. "First Graphene wird weiterhin führend bei der

Bereitstellung von Graphen in höchster Qualität zu wettbewerbsfähigen

Preisen sein. Für Märkte, die eine noch kostengünstigere Lösung erfordern,

werden wir auch Graphen-Hybride entwickeln. Unsere Vermarktungsstrategie

wird sicherstellen, dass wir uns auf Schlüsselindustriesektoren

konzentrieren, die ein großes Interesse an diesen mit Graphen verbesserten

Produkten haben, und wir mit wichtigen Akteuren zusammenarbeiten, um eine

Dynamik und Abnahme zu schaffen. Wir freuen uns darauf, zu gegebener Zeit

weitere Partnerschaften bekannt zu geben."

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von

Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste

Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr

reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100

Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in

Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der

Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr

primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von

Perth, Western Australia. Das Unternehmen ist im Vereinigten Königreich als

First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ein

Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in

Manchester, Vereinigtes Königreich.

PureGRAPH(R)-Produktpalette

PureGRAPH(R)- Graphenpulver und PureGRAPH(R) AQUA-Pasten in lateralen

Plättchengrößen von 50 µm, 20 µm, 10 µm und 5 µm sowie die PureGRAPH(R)

MB-LDPE 20-30 und PureGRAPH(R) MB-EVA Masterbatches für Kunststoffe und

Gummi sind in großen Mengen erhältlich. Die Produkte sind leistungsstarke

Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache Handhabung auszeichnen.

Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Aditya Asthana,

Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur

Veröffentlichung freigegeben.

Investoren

Mike Bell

Chief Executive Officer

First Graphene Limited

michael.bell@firstgraphene.net

Tel. + 61 1300 660 448

Medien

Simon Shepherdson

General Manager Media

Spoke Corporate

simon@spokecorporate.com

Tel. +61 413 809 404

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

