DGAP-News: First Graphene Limited schließt erfolgreich Platzierung zur Beschaffung von 3,5 Millionen Dollar (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "First Graphite":

First Graphene Limited schließt erfolgreich Platzierung zur Beschaffung von 3,5 Millionen Dollar

^

DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e):

Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung

First Graphene Limited schließt erfolgreich Platzierung zur Beschaffung von

3,5 Millionen Dollar

04.04.2019 / 07:43

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

First Graphene Limited ("FGR" oder "das Unternehmen") (ASX: FGR), ein

Unternehmen für hochmoderne Werkstoffe, meldet, dass das Unternehmen die

festen Zusagen für eine Platzierung von ungefähr 23,3 Millionen voll

eingezahlten Stammaktien (die "Aktien") des Unternehmens zu einem

Emissionspreis von 0,15 Dollar für insgesamt 3,5 Millionen Dollar (vor

Kosten) bei geeigneten institutionellen und erfahrenen Investoren erhalten

hat (die "Platzierung"). Die Ausgabe der Aktien liegt gemäß Listing Rule 7.1

(Notierungsvorschrift der ASX) im Rahmen der Unternehmenskapazität und

benötigt nicht die Zustimmung der Aktionäre.

Foster Stockbroking Pty Ltd fungierte bei der Platzierung als

Konsortialführer.

Die beschafften Geldmittel werden als allgemeines Arbeitskapital und zur

Weiterentwicklung der Einrichtung des Unternehmens im Graphene Engineering

Innovation Centre der Universität Manchester verwendet werden. Ferner wird

man größere Anstrengungen unternehmen, um die Vertriebs- und

Marketingtätigkeiten des Unternehmens zu erweitern.

Das nächste für First Graphene bedeutende Ereignis ist die bevorstehende

Registrierung von PureGRAPH(TM) in Australien, die im Mai 2019 erwartet

wird. Nach Erhalt der Registrierungsbenachrichtigung wird das Unternehmen in

einer Lage sein, um mit dem legalen kommerziellen Verkauf von PureGRAPH(TM)

an eine Anzahl von in Western Australia ansässigen Kunden zu beginnen,

wodurch die Lieferungen während des Rests des Jahres 2019 zunehmen werden.

Wie bereits bekannt gegeben wurde, hat First Graphene die behördliche

Genehmigung für den Verkauf von Graphenprodukten im Vereinigten Königreich

und in Europa erhalten. Gespräche werden mit einer Anzahl von potenziellen

Kunden geführt und wir erwarten, dass einige dieser zu Kaufverträgen führen,

die im Jahr 2019 erfüllt werden. Das Unternehmen wird die ASX über den

Fortschritt dieser Gespräche informieren, wenn sie kommerziell relevant

werden.

FGR gibt ebenfalls bekannt, dass das Unternehmen ein Firmenmitglied

(Corporate Member) des in den USA ansässigen Industry Council of the

National Graphene Association wurde.

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter leistungsstarker

Graphenprodukte in größeren Mengen. Das Unternehmen besitzt eine robuste

Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr

reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100

Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in

Verbundwerkstoffen, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der

Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr

primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von

Perth, Western Australia. Das Unternehmen wurde vor Kurzem im Vereinigten

Königreich als First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen

und ist ein Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre

(GEIC)in Manchester, Vereinigtes Königreich.

Produktpalette von PureGRAPH(TM)

Die Produktpalette von PureGRAPH(TM) wurde von FGR im September 2018 in

Verbindung mit einem Produktinformationsblatt veröffentlicht.

Graphen-Pulver von PureGRAPH(TM) sind in lateralen Plättchengrößen von 20

µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte zeichnen sich durch ihre

niedrige Fehlerrate und ihr hohes Streckungsverhältnis aus.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

First Graphene Ltd

Craig McGuckin

Managing Director.

Tel. +61-1300-660 448

Warwick Grigor

Non-Executive Chairman

Tel. +61-417-863187

info@firstgraphene.com.au

www.firstgraphene.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

04.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

795805 04.04.2019

°