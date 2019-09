DGAP-News: First Graphene Limited gibt Zusammenarbeit bei Energiespeichermaterialien bekannt (deutsch)

First Graphene Limited gibt Zusammenarbeit bei Energiespeichermaterialien bekannt

First Graphene Limited gibt Zusammenarbeit bei Energiespeichermaterialien

23.09.2019 / 08:04

First Graphene Limited ("FGR" oder "das Unternehmen") (ASX: FGR), ein

Unternehmen für hochmoderne Werkstoffe, gibt die Unterzeichnung eines

weltweiten Lizenzabkommens mit der Universität von Manchester bekannt.

Die wichtigsten Punkte:

- Unterzeichnung einer Exklusivlizenz für neue Graphen-Hybridmaterialien mit

der Universität von Manchester.

- Das einzigartige Know-how ermöglicht die Herstellung von Materialien mit

hoher Kapazität, die direkt auf die Bedürfnisse des wachsenden Marktes für

Superkondensatoren zugeschnitten sind.

- Erstes Forschungsprogramm, das direkt durch Finanzierung von der

britischen Regierung finanziert wird.

- In den Laboratorien des Unternehmens am Graphene Engineering Innovation

Centre (GEIC) an der Universität von Manchester wird ein Verfahren im

Pilotmaßstab entwickelt.

Die Lizenz gewährt exklusive Rechte an patentierter Technologie für die

Herstellung von Graphenmaterialien mit Metalloxidbeschichtung unter

Verwendung eines geschützten elektrochemischen Verfahrens. Diese neuen

Graphen-Hybridmaterialien bieten den Herstellern von Superkondensatoren eine

neue Klasse von Hochleistungs-Kondensatormaterialien.

Superkondensatoren bieten Energiespeicher mit hoher Leistungsdichte sowie

mit der Möglichkeit mehrerer Lade-/Entladezyklen und kurzer Ladezeiten. Der

Markt für Superkondensator-Bauelemente wird laut Prognose um 20 % pro Jahr

wachsen und bis 2022 einen Erlöswert von ungefähr 3,1 Mrd. AUD erreichen.

Wie bei Batterien wird das Wachstum des Superkondensatormarktes durch die

Versorgung mit den richtigen, leistungsstarken Materialien infrage gestellt,

die heute von der Verwendung mikroporöser Kohlenstoffnanomaterialien mit

einer typischen gravimetrischen Kapazität von 50 bis 150 Farad/g dominiert

werden.

Frühere Forschungsarbeiten der Universität von Manchester haben gezeigt,

dass Materialien mit sehr hoher Kapazität von bis zu 500 Farad/g möglich

sind, die die vorhandenen Materialien übertreffen. Das anzuwendende

Herstellungsverfahren beruht auf der vorhandenen Erfahrung des Unternehmens

in der elektrochemischen Verarbeitung, die am FGR-Produktionsstandort in

Henderson, WA, auf eine Kapazität von 100 Tonnen/Jahr angehoben wird.

Veröffentlichte Forschungsarbeiten1 von Prof. Robert Dryfe und Prof. Ian

Kinloch an der Universität von Manchester zeigen, wie mikroporöse

Materialien mit hoher Kapazität durch elektrochemische Aufbereitung von

Grafitrohmaterialien mittels Übergangsmetallionen hergestellt werden können,

was zu mit Metalloxid beschichteten Graphenmaterialien führt, die eine sehr

hohe gravimetrische Kapazität von bis zu 500 Farad/g besitzen.

Diese Werkstoffe können mit FGRs fundiertem Fachwissen in der

elektrochemischen Materialverarbeitung im größeren Maßstab hergestellt

werden. Da die Materialien in situ durch elektrochemische Aufbereitung

produziert werden, haben sie gegenüber früheren Lösungen erhebliche

Vorteile, die durch einfaches Mischen von Graphen und Metalloxidmaterialien

hergestellt wurden.

Prof. Dryfe hat vom britischen EPSRC (Engineering and Physical Sciences

Council) Finanzmittel für die weitere Optimierung der

Metalloxid-/Graphenmaterialien gesichert. Nach erfolgreichem Abschluss

dieser Studie beabsichtigt FGR, in seinen Laboratorien innerhalb des GEIC

eine Pilotkapazität im Kilogrammbereich aufzubauen, um den Einsatz dieser

Materialien bei Herstellern von Superkondensatorbauteilen zu ermöglichen.

1Andinet Ejigu,* Kazunori Fujisawa, Ben F. Spencer, Bin Wang, Mauricio

Terrones, Ian A. Kinloch, and Robert A. W. Dryfe*Adv. Funct. Mater. 2018,

28, 1804357

Craig McGuckin, Managing Director von First Graphene Ltd., sagt: "Dies ist

ein weiterer erfolgreicher Schritt in unserem Strategieplan in Richtung

Wachstum. Wir haben uns zu Recht darauf konzentriert, unseren Aktionären

kurzfristige Einnahmen zu liefern. Wir bieten ihnen aber auch langfristige

Wachstumschancen durch Investitionen in Wachstumsmärkte, in diesem Fall

Energiespeichermaterialien."

Andy Goodwin, Chief Technology Officer von First Graphene Ltd., sagt: "Diese

Investition ist ein direktes Ergebnis unserer Präsenz im Graphene

Engineering and Innovation Center und unterstreicht die Bedeutung effektiver

externer Beziehungen zu Forschungspartnern an Universitäten. Das Programm

ist auch gut auf die großen Herausforderungen der britischen Regierung

abgestimmt, und wir werden die weitere Unterstützung für die Entwicklung

dieses Geschäfts in Großbritannien verfolgen."

James Baker, CEO von Graphene@Manchester, fügte hinzu: "Wir sind sehr

zufrieden mit der Weiterentwicklung unserer Partnerschaft mit First

Graphene. Das Graphen Engineering Innovation Center der Universität spielt

eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung der Beschleunigung von

Graphenprodukten und deren Anwendungen durch die Entwicklung einer

kritischen Lieferkette für die Materialbereitstellung und bei der

Entwicklung von Anwendungen für die Industrie. Diese jüngste Ankündigung

markiert einen signifikanten Schritt bei unseren Entwicklungen in Graphen

City, wo ein einzigartiges Innovationsökosystem hier in der Stadtregion

Manchester geschaffen werden soll - die Heimat von Graphen."

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von

Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste

Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr

reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100

Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in

Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der

Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr

primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von

Perth, Western Australia. Das Unternehmen wurde vor Kurzem in Großbritannien

als First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ist ein

Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in

Manchester, Großbritannien.

Über die Universität von Manchester

Die Universität von Manchester ist die Heimat von Graphen - hier wurde das

Material mit einer Stärke von nur einer Atomlage zuerst isoliert. Heute

verfügen wir über einen beispiellosen Umfang an akademischem Fachwissen und

arbeiten mit Dutzenden von Partnern zusammen. Indem wir die

Forschungsleistung zusammen mit der umfangreichen Infrastruktur nutzen, die

wir eingerichtet haben, können wir die Investitionen in Grundlagenforschung

und Einrichtungen wirksam einsetzen, um gemeinsam Wert, geistiges Eigentum

und Fähigkeiten zu generieren, die für die Entwicklung von Produkten und

Anwendungen erforderlich sind.

Produktpalette von PureGRAPH(TM)

Graphen-Pulver von PureGRAPH(TM) sind in großen Mengen in lateralen

Plättchengrößen von 20 µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte sind

leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache

Handhabung auszeichnen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

First Graphene Ltd.

Craig McGuckin

Managing Director

Tel. +61-1300-660 448

Warwick Grigor

Non-Executive Chairman

Tel. +61-417-863 187

info@firstgraphene.com.au

www.firstgraphene.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

