DGAP-News: First Graphene Limited ernennt neuen Chief Executive Officer (deutsch)

First Graphene Limited ernennt neuen Chief Executive Officer

14.12.2020 / 12:31

First Graphene Limited (ASX: FGR) gibt nach einer umfassenden globalen Suche

die Ernennung von Michael Bell zum neuen Chief Executive Officer bekannt.

Herr Bell ist Ingenieur und leitender Angestellter mit umfassender Erfahrung

im Bereich globales Geschäftswachstum. Herr Bell ersetzt den Managing

Director Craig McGuckin, der nach acht Jahren im Unternehmen am Ende dieses

Monats in den Ruhestand treten wird.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Ingenieurwesen und

Unternehmensführung verfügt Herr Bell über bedeutende internationale

Erfahrung, um das Geschäftswachstum voranzutreiben. Er kommt von der in

Singapur ansässigen ST Engineering Group zu First Graphene, wo er als Senior

Vice President fungiert.

Herr Bell war außerdem als Director für Navman Wireless, ein globales

Telematikunternehmen, das von der Danaher Corporation übernommen wurde, und

als General Manager beim in Singapur ansässigen Schiffbauer Strategic Marine

tätig.

Herr Bell kommentierte die Ernennung und sagte, First Graphen befinde sich

in einem entscheidenden Stadium seiner Entwicklung.

"Ich freue mich, in einer aufregenden Phase seines Wachstums in das

Unternehmen einzutreten", sagte Bell.

"Graphen bietet ein erhebliches globales Potenzial, da die Hersteller

beginnen, seine Anwendungen zu verstehen, und das PureGRAPH(R)-Produkt ist

äußerst gut positioniert, um diese Möglichkeiten wirksam zu nutzen."

First Graphenes Chairman, Warwick Grigor, dankte Herrn McGuckin und sagte,

dass die Referenzen von Herrn Bell für ein nachhaltiges kommerzielles

Wachstum auf den globalen Märkten überzeugend seien.

"Craig war maßgeblich daran beteiligt, First Graphene als weltweit führenden

Graphenlieferanten zu etablieren, und wir danken ihm für seine Innovation,

Vision, Führung und Begeisterung beim Aufbau des Unternehmens bis zu seiner

heutigen weltweiten Bedeutung", sagte Grigor.

"Nach einer umfassenden globalen Suche zur Identifizierung der richtigen

Person, um auf den bisherigen Erfolgen des Unternehmens aufzubauen, freuen

wir uns, Michael als CEO begrüßen zu dürfen."

"Da das Unternehmen nun in der Lage ist, bedeutende globale Chancen zu

nutzen, wird Michael wertvolle Erkenntnisse liefern, die unserer Ansicht

nach dazu beitragen werden, das signifikante Umsatzwachstum in einer

Vielzahl von Branchen und Anwendungen zu beschleunigen."

Herr Bell wird im ersten Quartal 2021 seine Aufgaben als CEO der First

Graphene übernehmen.

Das Foto in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Herr Michael

Bell Chief Executive Officer First Graphene Ltd.

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von

Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste

Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr

reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100

Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in

Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der

Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr

primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von

Perth, Western Australia. Das Unternehmen ist im Vereinigten Königreich als

First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ein

Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in

Manchester, Vereinigtes Königreich.

Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Peter R. Youd,

Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur

Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investoren

Peter Youd

Director

First Graphene Limited

peter.youd@firstgraphene.net

Tel. +61-1300-660 448

Medien

Luke Derbyshire

Managing Director

Spoke Corporate

luke@spokecorporate.com

Tel. +61-488-66 42 46

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

°