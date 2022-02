DGAP-News: First Graphene Limited: Vereinbarung mit Mayur Resources ebnet den Weg für kohlenstoffarme Zementprodukte (deutsch)

First Graphene Limited: Vereinbarung mit Mayur Resources ebnet den Weg für kohlenstoffarme Zementprodukte

^

DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e):

Kooperation/Absichtserklärung

First Graphene Limited: Vereinbarung mit Mayur Resources ebnet den Weg für

kohlenstoffarme Zementprodukte

22.02.2022 / 14:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

First Graphene Limited (ASX: FGR; "First Graphene" oder "das Unternehmen")

teilt mit, dass das Unternehmen eine Kooperationsvereinbarung mit der an der

ASX notierten Mayur Resources (ASX: MRL) für die Entwicklung von

kohlenstoffarmen Zementprodukten unter Verwendung von mit PureGRAPH(R)

verbesserten Mahlhilfen und Leistungsverbesserungsmitteln abgeschlossen hat.

Die wichtigsten Punkte

- Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung mit Mayur Resources über

Graphen-Technologie zur Herstellung von kohlenstoffarmem Zement.

- Mayur Resources entwickelt das erste CO2-neutrale Branntkalk-, Klinker-

und Zementprojekt im asiatisch-pazifischen Raum zur Belieferung von

Papua-Neuguinea, Australien und dem Südpazifik zu wesentlich niedrigeren

Kosten als asiatische Exporteure.

- Vereinbarung stärkt FGRs Position, um Zementunternehmen bei der

Reduzierung der Kohlenstoffemissionen zu unterstützen.

Die Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt in First Graphenes Strategie zur

Unterstützung der Zement- und Betonindustrie, ihre Kohlenstoffemissionen um

25 % zu reduzieren. Die Zementindustrie ist derzeit für bis zu 8 % der

weltweiten Kohlendioxidemissionen verantwortlich.

Ziel der auf drei Jahre angelegten Kooperationsvereinbarung ist es, den

Wissensaustausch durch Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu erleichtern.

Jede Partei wird auf eigene Kosten wissenschaftliches und industrielles

Wissen einbringen, wobei First Graphene Zugang zu seiner

PureGRAPH(R)-Produktpalette sowie zu Formulierungs- und

Dispersionstechnologien gewährt. First Graphenes Technologie wurde im Rahmen

der bereits angekündigten Zusammenarbeit mit der University of Wollongong,

der University of Manchester und Partnern aus der Industrie entwickelt und

wird die Grundlage für die wissenschaftliche Arbeit bilden, die MRL während

dieser Zusammenarbeit nutzen wird. FGR schätzt ihren Kostenbeitrag auf

50.000 GBP. Dieser Betrag deckt den Zeitaufwand des Forschungs- und

Entwicklungsteams des Unternehmens sowie umfangreiche Laborversuche ab, die

in seinen Einrichtungen im Vereinigten Königreich und in Australien

durchgeführt werden. Mayur Resources wird die Verantwortung für die

Herstellung und Lieferung von Zementklinkerproben und anderen ergänzenden

zementhaltigen Materialien, die Beratung bei der Optimierung von

Zementmaterialien und umfangreiche Laborversuche übernehmen. Es gibt keine

weiteren wesentlichen leistungsbezogenen oder vertraglichen Bedingungen der

Vereinbarung oder eine Bewertung der wirtschaftlichen Auswirkungen in diesem

Stadium. Die Vereinbarung kann gekündigt werden, wenn eine der Parteien

ihren oben genannten Verpflichtungen nicht nachkommt.

Ziel der Zusammenarbeit ist letztendlich die gemeinsame Entwicklung von

kohlenstoffarmem Zement für PNG (Papua-Neuguinea), Australien und die

weiteren asiatisch-pazifischen Zementmärkte unter Verwendung von mit

PureGRAPH(R) verbesserten Zementadditiven. Diese würden der Zementindustrie

im asiatisch-pazifischen Raum eine globale Lösung zur Reduzierung der

Kohlendioxidemissionen bieten.

Im Rahmen ihres Engagements zur Emissionsreduzierung erforscht die globale

Zementbranche Methoden zur Herstellung von Zementen mit einem niedrigeren

Klinkerfaktor. Bei den derzeitigen Produktionsmethoden werden für jede Tonne

Klinker zwischen 0,8 und 0,9 Tonnen CO2 emittiert.

Durch die Zugabe niedriger Dosierungen von mit PureGRAPH(R) verbesserten

Zementadditiven in die letzte Mahlphase der Zementherstellung wird die

Herstellung von Zement mit einem um bis zu 20 % niedrigeren Klinkerfaktor

ermöglicht, wobei die Leistungsfähigkeit des Zements erhalten bleibt oder

verbessert wird. Die mit PureGRAPH(R) verbesserten Zementadditive werden den

Zementherstellern helfen, eine höhere Festigkeit und bessere physikalische

Eigenschaften zu erzielen und gleichzeitig die Mahlleistung in der Mahlphase

der Zementherstellung zu verbessern.

Laut dem Marktforschungsunternehmen 360 Research Reports wird der weltweite

Zement- und Betonmarkt bis 2027 auf 774 Milliarden USD geschätzt.

Michael Bell, Managing Director und CEO von First Graphene, sagte: "Die

Vereinbarung mit Mayur Resources fügt dem Portfolio von First Graphene einen

weiteren wichtigen strategischen Partner hinzu, der die Zement- und

Betonindustrie bei der Erreichung ihrer Kohlenstoffreduktionsziele

unterstützt. First Graphene implementiert seinen Markteinführungsplan, um

der weltweit führende Anbieter von mit Graphen verbesserten Zement- und

Betonlösungen zu werden, und Mayur Resources ist ideal positioniert, um dem

Unternehmen dabei zu helfen, dass es auf dem asiatisch-pazifischen Markt

weiter Fuß fasst."

Paul Mulder, Managing Director von Mayur Resources, sagte: "Die Vereinbarung

mit First Graphene stellt eine strategisch ausgerichtete Möglichkeit dar,

mit gleichgesinnten Unternehmen eine Partnerschaft zu schließen, die sich

wirklich für Innovation und Zukunftstechnologie begeistern. Sie zielt auf

den Einsatz neuer Additive in der Zementtechnologie ab, um die Leistung zu

steigern und den Kohlenstoffausstoß des Endprodukts zu reduzieren."

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von

Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste

Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr

reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100

Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in

Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der

Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr

primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von

Perth, Western Australia. Das Unternehmen ist in Großbritannien als First

Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ein Tier-1-Partner

im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in Manchester,

Großbritannien.

Über Mayur Resources (ASX: MRL)

Mayur Resources konzentriert sich auf die Erschließung von Rohstoffen in

Papua-Neuguinea. Unser diversifiziertes Asset-Portfolio umfasst Eisensand,

Kalk und Zement, Batteriemineralien und erneuerbare Energieerzeugung. Mayur

hält auch eine 43%ige Beteiligung am Kupfer-Gold-Explorer/Entwickler Adyton

Resources, einem an der TSX-V (TSXV: ADY) notierten Unternehmen.

Mayurs Strategie besteht darin, PNG und den weiteren asiatisch-pazifischen

Raum auf dem Weg zur Dekarbonisierung zu unterstützen, indem das Unternehmen

Mineralienprojekte entwickelt, die qualitativ hochwertigere,

kostengünstigere und "Netto-Null"-Einsatzstoffe für die Bergbau- und

Bauindustrie liefern, sowie ein Portfolio an erneuerbaren Energien,

bestehend aus Solar- und Windenergie, Erdwärme, Kohlenstoffminderung und

Batteriespeicherung, aufbaut.

Mayur hat sich verpflichtet, während des gesamten Lebenszyklus seiner

Projekte mit den Standortgemeinden zusammenzuarbeiten, und international

anerkannte Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) in seine

Strategie und Geschäftspraktiken einzubeziehen.

PureGRAPH(R)-Produktpalette

PureGRAPH(R)- Graphenpulver und PureGRAPH(R) AQUA-Pasten in lateralen

Plättchengrößen von 50 µm, 20 µm, 10 µm und 5 µm sowie die PureGRAPH(R)

Masterbatch und Admixture-Produkte sind in großen Mengen erhältlich. Die

Produkte sind leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und

einfache Handhabung auszeichnen.

Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Aditya Asthana,

Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur

Veröffentlichung freigegeben.

Investoren

Michael Bell

Managing Director und CEO

First Graphene Limited

michael.bell@firstgraphene.net

Tel. +61 1300 660 448

Medien

Simon Shepherdson

General Manager Media

Spoke Corporate

simon@spokecorporate.com

Tel. +61 413 809 404

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel.: +49-711-82 09 72 11

Mail: office@axino.com

Web: www.axino.com

Portal: www.axinocapital.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

22.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1285669 22.02.2022

°