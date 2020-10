DGAP-News: First Graphene Limited: Update zu mittels Vortex Fluidic Device hergestelltes gGO(TM) (deutsch)

First Graphene Limited: Update zu mittels Vortex Fluidic Device hergestelltes gGO(TM)

Studienergebnisse/Research Update

First Graphene Limited: Update zu mittels Vortex Fluidic Device

hergestelltes gGO(TM)

26.10.2020 / 11:34

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





First Graphene Ltd ("ASX: FGR" oder "das Unternehmen") berichtet über den

aktuellen Stand der Arbeiten, die mit der Tochtergesellschaft 2D Fluidics

Pty Ltd ("2D Fluidics") unter Verwendung ihres Vortex Fluidics Device ("VFD")

durchgeführt wurden. Es wurden Fortschritte bei der Ausbringung, Größe und

Eignung des hergestellten gGO(TM)-Materials erzielt.

Die wichtigsten Punkte

- Mittels VFD hergestelltes gGO(TM) verbessert den Wirkungsgrad organischer

Fotovoltaik-Solarzellen um 8,5 %.

- gGO(TM) zeigt sehr selektive UV-Fotolumineszenz.

- Fortschritte bei Optimierung der Ausbringung und Skalierung der

geschützten Vortex Fluidics-Prozesstechnologie.

Abbildungen, Tabellen oder Anhänge in dieser Meldung können Sie in der

originalen englischen Pressemitteilung ansehen.

Verbesserte Energieumwandlungseffizienz in organischen

Fotovoltaik-Solarzellen

Forscher am Flinders Institute for Nanoscale Science and Technology haben

gezeigt, dass das mittels VFD hergestellte grüne Graphenoxid (gGO(TM)) die

Energieumwandlungseffizienz (PCE, Power Conversion Efficiency) von

organischen Fotovoltaikzellen (OPV, Organic Photovoltaic Cells) verbessert.

Die PCE ist ein Maß für die Menge an Sonnenenergie, die in der OPV-Zelle in

elektrische Energie umgewandelt wird.

Die ersten Daten zeigen, dass die Zugabe einer relativ kleinen Menge von

gGO(TM)

als Schicht in einer OPV-Zelle die Effizienz der Energieumwandlung um 8 %

erhöhte und sie in einen Bereich brachte, der sie für weitere Forschungen in

Richtung OPV-Zellen der nächsten Generation attraktiv macht. Es wird davon

ausgegangen, dass die Effizienzverbesserung auf das gGO(TM) zurückzuführen

ist, das die Austrittsarbeit der aktiven Schicht verringert.

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Schema des

Designs der organischen Fotovoltaikzelle

Im nächsten Schritt werden die Forscher das System weiter verbessern, indem

sie die gGO(TM)-Formulierungsmethoden verbessern und versuchen, die

ZnO-Schicht aus der Zelle zu entfernen, um eine flexible organische

Fotovoltaikzelle herzustellen, die sich für einen breiteren

Anwendungsbereich eignet, einschließlich tragbarer Sensoren.

Grünes Graphenoxid zum Einstellen von UV-Licht

Eine separate Studie mit Forschern der Queensland University hat gezeigt,

dass grünes Graphenoxid (gGO(TM)) fotolumineszierend ist, wobei enge

Absorptions- und Emissionsbanden das Vorhandensein angeordneter sp2-Domänen

mit einer relativ geringen Größe bestätigen. Dies weist darauf hin, dass das

VFD reines Graphen erzeugen kann, das durch funktionalisierte Bereiche

getrennt ist, wodurch ihm eine spezifische elektronische Struktur verliehen

wird, die für die Fotolumineszenz verantwortlich ist.

Die Forscher haben eine Absorption von Licht bei 277 nm mit entsprechenden

Emissionen bei 378 nm und 395 nm beobachtet. Dieses Verhalten tritt bei

"herkömmlichen" Graphenoxid, das nach der Hummer-Methode hergestellt wurde,

nicht auf. Es ist jedoch in Kohlenstoffquantenpunkten zu sehen, die eine

regelmäßigere Struktur aufweisen. Dies zeigt 2D Fluidics' Fähigkeit,

konstant grünes Graphenoxid mit kontrollierten Oberflächenoxidationsniveaus

und einer konsistenten Struktur herzustellen.

Abbildung 2 zeigt: Grünes Graphenoxid - Fotolumineszenzspektrum

Die vorläufigen Ergebnisse legen nahe, dass grünes Graphenoxid als Additiv

auf Kohlenstoffbasis für Anwendungen geeignet sein könnte, bei denen derzeit

toxischere Quantenpunkte auf Metallbasis verwendet werden. Dies hängt von

weiteren Anwendungstests ab. Es könnte jedoch dazu führen, dass gGO(TM) für

eine Reihe von Anwendungen wie z. B. in der Biosensorik, zur Herstellung von

Solarzellen und Energiespeicherung in Betracht gezogen wird.

Vergrößerung der Vortex Fluidics-Einheit

Das gemeinsame Team der FGR und 2D Fluidics hat an der Vergrößerung des VFD

gearbeitet und man versteht und optimiert die Prozessausbeute.

Die Ergebnisse laufender Massenbilanzversuche, die im Graphene Engineering

Innovation Centre (GEIC) in Manchester, Vereinigtes Königreich, in

Zusammenarbeit mit der Flinders University durchgeführt wurden, zeigen eine

Prozessausbeute von derzeit 28 % mit identifizierten Verbesserungsbereichen

zur vollständigen Optimierung des Prozesses. In Verbindung mit dieser Arbeit

hat das 2D Fluidics-Team an der Flinders University das ursprüngliche

VFD-Design erfolgreich von 20 mm auf 50 mm skaliert, was eine 15-fache

Durchsatzverbesserung (1.500 %) ergibt.

Großes VFD mit 50 mm Durchmesser

Um die Skalierbarkeit festzustellen, wurden die im 20-mm-VFD durchgeführten

Aufblätterungs-Experimente jetzt in einem 50-mm-VFD durchgeführt. Das

50-mm-VFD weist ähnliche Merkmale wie das 20-mm-VFD auf. (a) variable

Drehzahl (500 U/min - 9000 U/min), (b) variabler Neigungswinkel (0 - 90

Grad) und (c) Fähigkeiten für eingeschränkten Modus und kontinuierlichen

Durchfluss (maximales Leistungsvolumen pro Verarbeitungszeit liegt bei 30 ml

im Vergleich zu 20-mm-VFD, das maximal ein Volumen von 2 ml fassen kann).

Vorversuche umfassten (a) die Effizienz des Aufblätterungs-Verfahrens durch

Variation der Drehzahl (2000 U/min, 3000 U/min, 4000 U/min, 6500 U/min).

Hier verwendeten wir 10 mg/ml Grafiterz mit einer Partikelgröße von 500

Mikron, dispergiert in 30 %igem wässrigem H2O2.

Weitere Abbildung zeigt: Großes 50-mm-Vortex-Fluidic-Gerät an der Flinders

University

Beide Teams haben bereits Verbesserungen identifiziert, die am System

vorgenommen werden können, um die Ausbringung potenziell zu steigern und die

weitere potenzielle Skalierung des VFD zu garantieren.

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von

Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste

Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr

reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100

Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in

Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der

Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr

primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von

Perth, Western Australia. Das Unternehmen ist im Vereinigten Königreich als

First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ein

Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in

Manchester, Vereinigtes Königreich.

PureGRAPH(R)-Produktpalette

PureGRAPH(R)- Graphenpulver sind in großen Mengen in lateralen

Plättchengrößen von 20 µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte sind

leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache

Handhabung auszeichnen.

Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Peter R. Youd,

Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur

Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investoren

Craig McGuckin

Managing Director

First Graphene Limited

craig.mcguckin@firstgraphene.net

Tel. +61-1300-660 448

Medien

Luke Derbyshire

Managing Director

Spoke Corporate

luke@spokecorporate.com

Tel. +61-488-66 42 46

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

