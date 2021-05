DGAP-News: First Graphene Limited: Untersuchungen zeigen Vorteile von PureGRAPH(R) bei Thermoplasten (deutsch)

First Graphene Limited: Untersuchungen zeigen Vorteile von PureGRAPH(R) bei Thermoplasten

^

DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e):

Kooperation/Studienergebnisse

First Graphene Limited: Untersuchungen zeigen Vorteile von PureGRAPH(R) bei

Thermoplasten

05.05.2021 / 15:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

First Graphene Limited (ASX: FGR; "First Graphene" oder "das Unternehmen")

berichtet über positive Fortschritte in Bezug auf das Kooperationsprojekt

des Unternehmens mit weltweit führenden Wissenschaftlern an der University

of Warwick zur Verwendung von Graphen in thermoplastischen Systemen.

Die wichtigsten Punkte

- Erste Forschungsarbeiten der University of Warwick zeigen die Vorteile für

industrielle Thermoplaste auf.

- Die Ergebnisse bestätigen eine einfache Dispersion, gute Fließfähigkeit

und Verarbeitbarkeit.

- Vielversprechend für die Kommerzialisierung in neuen Branchen.

Das im September 2020 begonnene Projekt zielt darauf ab, das Potenzial der

Verwendung von Graphen zur Leistungsverbesserung einer Reihe

thermoplastischer Systeme zu erschließen.

Dies wird bei der Warwick Manufacturing Group (WMG) durchgeführt, einer

industriell ausgerichteten Gruppe mit starken Verbindungen zu weltweit

führenden Industriepartnern wie Jaguar Land Rover.

Das Team unter der Leitung von Forschungsdirektor Professor Tony McNally,

Professor für Nanoverbundstrukturen und Leiter des International Institute

for Nanocomposites Manufacturing (IINM, Internationales Institut zur

Herstellung von Nanoverbundstrukturen) bei WMG, hat eine Studie über First

Graphens Materialien und deren Eignung für den Einbau in häufig verwendete

technische Polymere durchgeführt.

Erste Ergebnisse bestätigen, dass die PureGRAPH(R)-Pulver des Unternehmens

eine einfache Dispergierung in Polymeren mit guter Fließfähigkeit und

Verarbeitbarkeit ermöglichen. PureGRAPH(R)-Graphen verbessert die

Wärmeleitfähigkeit und die mechanischen Eigenschaften, wenn es technischen

Thermoplasten zugesetzt wird.

Ein weiteres positives Ergebnis der ersten Forschungsarbeiten war, dass

PureGRAPH(R) in sehr hohen Mengen, bis zu 30 Gewichtsprozent, ohne

wesentliche Erhöhung der Viskosität in technische Kunststoffe eingearbeitet

werden kann.

Prof. McNally sagte, das Team hatte einen vielversprechenden Beginn des

Projekts. "Wir waren sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie einfach First

Graphenes Produkte zu verarbeiten sind und sich effektiv in die technischen

Polymere integrieren lassen, die wir für unsere Studie verwenden", sagte er.

"Selbst bei sehr hohen Belastungen sind die Graphenplättchen gut dispergiert

und auf den Polymerfluss ausgerichtet."

First Graphenes CEO, Michael Bell, sagte, das Unternehmen sei sehr zufrieden

mit den Fortschritten. "Wir schätzen das wertvolle wissenschaftliche

Fachwissen des Teams von Prof. McNally und werden das Erlernte aus dem

Projekt so bald wie möglich anwenden, wenn wir die Vermarktung unserer

Produkte in thermoplastischen Systemen fortsetzen", sagte Bell. "Dies ist

vielversprechend, um unsere Reichweite auf zahlreiche weitere Sektoren

auszudehnen, darunter die Automobilherstellung und verschiedene technische

Anwendungen."

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von

Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste

Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr

reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100

Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in

Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der

Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr

primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von

Perth, Western Australia. Das Unternehmen ist im Vereinigten Königreich als

First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ein

Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in

Manchester, Vereinigtes Königreich.

PureGRAPH(R)-Produktpalette

PureGRAPH(R)- Graphenpulver sind in großen Mengen in lateralen

Plättchengrößen von 50 µm, 20 µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte

sind leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache

Handhabung auszeichnen.

Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Aditya Asthana,

Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur

Veröffentlichung freigegeben.

Investoren

Mike Bell

Chief Executive Officer

First Graphene Limited

michael.bell@firstgraphene.net

Tel. + 61 1300 660 448

Medien

Simon Shepherdson

General Manager Media

Spoke Corporate

simon@spokecorporate.com

Tel. +61 413 809 404

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

05.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1192944 05.05.2021

°