DGAP-News: First Graphene Limited: Testarbeiten mit Ascent Shipwrights bestätigen, dass PureGRAPH(R) FRB-Boote signifikant verbessert (deutsch)

First Graphene Limited: Testarbeiten mit Ascent Shipwrights bestätigen, dass PureGRAPH(R) FRB-Boote signifikant verbessert

^

DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Research

Update/Studienergebnisse

First Graphene Limited: Testarbeiten mit Ascent Shipwrights bestätigen, dass

PureGRAPH(R) FRB-Boote signifikant verbessert

22.09.2020 / 14:23

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

First Graphene Limited ("ASX: FGR" oder "das Unternehmen") informiert über

eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ascent Shipwrights bei der Entwicklung

von mit PureGRAPH(R) verbesserten Verbundbaustoffen, die für den Bau von

Glasfaserbooten verwendet werden.

Die wichtigsten Punkte

- PureGRAPH(R)-Produkte wurden erfolgreich der Bootsbaubranche vorgestellt.

- PureGRAPH(R) konnte problemlos in einen bestehenden Produktionsprozess

integriert werden.

- Testarbeiten zeigen, dass PureGRAPH(R) signifikante mechanische

Verbesserungen bei Standardbaustoffen bietet.

- Zunahme der äußersten Biegebelastung um mehr als 59 % im Vergleich zu

vorhandenem Verbundwerkstoff.

- Ascent Shipwrights ist ein führender Bootsbauer, der Bootsreparaturen,

-bau und -modifikationen von höchster Qualität anbietet.

- Potenzial zur Erschließung des sehr großen Bootsbaumarktes.

Boote aus Verbundwerkstoffen werden unter Verwendung eines

Verbundkernmaterials hergestellt, das zwischen Lagen aus faserverstärktem

Polymer (FRP, Fibre Reinforced Polymer) platziert ist, um eine starke und

leichte Struktur zu erzeugen.

Der Einbau von PureGRAPH(R) in das FRP-Laminat zielte darauf, die

mechanischen Eigenschaften des gesamten Verbundsystems zu verbessern und

gleichzeitig eine zusätzliche Barriere gegen Feuchtigkeitsaufnahme und

Hydrolyseangriff zu bieten.

Das Unternehmen berichtet, dass die ersten Testarbeiten mit einem

herkömmlichen hochfesten Kernmaterial durchgeführt wurden, um die

Leistungsmerkmale steigender PureGRAPH(R) 20-Konzentrationen im Vergleich zu

einem derzeit verwendeten Kontrollsystem zu bewerten. Die Verbundwerkstoffe

wurden unter Verwendung bestehender Produktionsmethoden bei Ascent

Shipwrights hergestellt, um die in Abbildung 1 in der originalen englischen

Pressemitteilung gezeigten Ergebnisse zu erzielen.

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Äußerste

Biegebelastung für erhöhte PureGRAPH(R)-Konzentrationen in FRP-Laminat im

Vergleich zum Kontrollverbundwerkstoff.

In Abbildung 1 ist ein signifikanter Anstieg der äußersten Biegebelastung um

59,4 % für eine Zugabemenge von 1 % PureGRAPH(R) 20 im FRP-Laminat

dargestellt. Dieses Ergebnis zeigt das enorme Potenzial für durch

PureGRAPH(R)

verbesserte Verbundstrukturen in der Bootsbauindustrie und wie das Material

leicht in einen bestehenden Produktionsprozess integriert werden kann.

Es sind Tests in größerem Maßstab geplant, um eine Vielzahl von

Kernmaterialien und durch PureGRAPH(R) verbesserte FRP-Verbindungen zu

untersuchen. Weitere Laminate wurden für beschleunigte Bewitterungsversuche

hergestellt, bei denen Verbesserungen der Hydrolysebeständigkeit, der

Wasserdiffusion und der UV-Beständigkeit erwartet werden. FGR wird den Markt

im Verlauf der Testarbeiten auf den neuesten Stand bringen.

Foto in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: FGRs Testgerät für

beschleunigte Bewitterung führt einen 1.000-Stunden-Test gemäß den ASTM G154

Standards für Verbundwerkstoffe durch.

Craig McGuckin, Managing Director von First Graphene Ltd., sagte: "Nach den

signifikanten Verbesserungen, die mit der Einführung von PureGRAPH(R) in

Glasfaserpools erzielt wurden, ist dies unser erster Schritt auf den

Bootsbaumarkt. FGR identifizierte Ascent Shipwrights als idealen

Kooperationspartner und sie handelten schnell, die Graphen-Technologie zu

bewerten."

Weiteres Foto zeigt: typischer Bootsumbau mit hoch entwickelten

Verbundpaneelen.

Ascent Shipwrights waren beeindruckt von der einfachen Integration des

PureGRAPH(R) in ihre Arbeitsabläufe und haben ihre Bereitschaft gezeigt,

PureGRAPH(R) in zukünftigen Arbeitsabläufen einzusetzen.

Die signifikanten Verbesserungen der Biegefestigkeit eröffnen die

Möglichkeit, hochseetaugliche Glasfaserboote signifikant zu verbessern und

gleichzeitig das Gewicht von Freizeitmotor- und Segelbooten zu reduzieren.

Weiteres Foto zeigt: Neil Armstrong von FGR und Daniel Roberts, Ascent

Shipwrights Managing Director

Weiteres Foto zeigt: typischer den Kundenwünschen angepasster fertiger Umbau

Daniel Roberts, Ascent Shipwrights Managing Director, sagte: "Durch die

Zusammenarbeit mit FGR haben wir eine kurze Verarbeitungszeit bei der

Zudosierung ihres PureGRAPH(R)-Pulvers in unser Harzverfahren erreicht. Das

leichte Gewicht und die Festigkeitsverbesserungen bieten hervorragende

Möglichkeiten für unser Geschäft."

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von

Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste

Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr

reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100

Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in

Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der

Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr

primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von

Perth, Western Australia. Das Unternehmen ist im Vereinigten Königreich als

First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ein

Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in

Manchester, Vereinigtes Königreich.

PureGRAPH(R)-Produktpalette

PureGRAPH(R)- Graphenpulver sind in großen Mengen in lateralen

Plättchengrößen von 20 µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte sind

leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache

Handhabung auszeichnen.

Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Peter R. Youd,

Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur

Veröffentlichung freigegeben

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investoren

Craig McGuckin

Managing Director

First Graphene Limited

craig.mcguckin@firstgraphene.net

Tel. +61-1300-660 448

Medien

Luke Derbyshire

Managing Director

Spoke Corporate

luke@spokecorporate.com

Tel. +61-488-66 42 46

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

22.09.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1135027 22.09.2020

°