DGAP-News: First Graphene Limited: Steel Blue unterzeichnet Lieferabkommen - Neues Stiefelsortiment mit eingearbeiteten PureGRAPH(R) wird auf den Markt gebracht (deutsch)

First Graphene Limited: Steel Blue unterzeichnet Lieferabkommen - Neues Stiefelsortiment mit eingearbeiteten PureGRAPH(R) wird auf den Markt gebracht

^

DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Vereinbarung/Verkauf

First Graphene Limited: Steel Blue unterzeichnet Lieferabkommen - Neues

Stiefelsortiment mit eingearbeiteten PureGRAPH(R) wird auf den Markt

gebracht

21.01.2020 / 15:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

First Graphene Limited ("FGR" oder "das Unternehmen") (ASX: FGR), ein

Unternehmen für hochmoderne Werkstoffe, gibt den Abschluss eines

Lieferabkommens mit Footwear Industries Pty Ltd (gehandelt als "Steel Blue")

für die ausschließliche Lieferung von PureGRAPH(R)10 für eine Laufzeit von

24 Monaten ("Lieferabkommen") bekannt.

Die wichtigsten Punkte:

- Steel Blue schließt ein zweijähriges Lieferabkommen ab.

- Im Rahmen des Lieferabkommens bezieht Steel Blue während der Laufzeit des

Abkommens Graphen und andere Grafit- oder Graphenprodukte ausschließlich von

FGR.

- Neue Sicherheitsstiefel mit einer PureGRAPH-Sohle werden in Zukunft von

Steel Blue auf den Markt gebracht.

- Steel Blue wird PureGRAPH(R) künftig in den Met-Guard und andere Bereiche

des Stiefels integrieren.

Überblick

Im August 2019 gab FGR bekannt, dass PureGRAPH(R) erfolgreich in ein

thermoplastisches Polyurethan ("TPU") eingearbeitet werden konnte. Zuvor war

die Fähigkeit, Graphen erfolgreich in einem TPU-Masterbatch zu dispergieren,

eine wesentliche Einschränkung für die Graphenbranche. Umfassende

Forschungsarbeiten von FGR haben zu einer Herstellungsmethode geführt, die

dies überwunden hat.

Obwohl bestehende TPUs bereits über eine hohe Abriebfestigkeit und

Zugfestigkeit verfügen, hat der Einbau von PureGRAPH(R) die mechanischen

Eigenschaften verbessert und bietet zusätzliche Vorteile bei der thermischen

Wärmeübertragung und der chemischen Beständigkeit bei gleichzeitiger

Verringerung der Permeabilität.

Steel Blue wird in Zukunft Arbeitsstiefel mit Graphenkomponenten,

einschließlich einer TPU-Sohle, auf den Markt bringen. Dies wird

möglicherweise neue Designlösungen und Verbesserungen bei den

Herstellungsprozessen und dem Komfort des Stiefels bieten.

Wie am 15. November 2019 bekannt gegeben, wurden Tests an Prototypstiefeln

bei Viclab Pty Ltd durchgeführt, einem der führenden von der NATA

akkreditierten und unabhängigen mechanischen Prüfdienste in Australien. Die

Prototypstiefel erfüllten die folgenden Testanforderungen:

- Schlagbeständigkeit

- Bindung von Deck- zu Laufsohle

- Verbundfestigkeit der Zwischenschichten

- Rutschfestigkeit auf Keramikfliesenboden mit NaLS und auf Stahlboden mit

Glycerin

- Rissbeständigkeit der Sohle

- Reißfestigkeit

- Abrieb (TPU)

- Zugfestigkeit

- Hydrolyse

- Heizölbeständigkeit

- Kontakt mit chemischen Substanzen (NaOH)

Durch die Zugabe von PureGRAPH(R)-Additiven in die Sohle wurden

Verbesserungen der wichtigsten Eigenschaften wie Reißfestigkeit und

Abriebfestigkeit gemessen. Steel Blue hat weiterhin verschiedene Anwendungen

und Prozesse getestet. Die Ergebnisse werden von Viclab Pty Ltd. laufend

erfasst.

Nach erfolgreichen Tests wird Steel Blue PureGRAPH in bestehende und

zukünftige Stiefelmodelle integrieren, einschließlich der Zwischensohle und

des Metguard (Mittelfußknochenschutz).

Weitere wichtige Bedingungen des Lieferabkommens

Gemäß dem Lieferabkommen bezieht Steel Blue Graphen und andere Grafit- oder

Graphenprodukte ausschließlich von FGR.

Die Lieferung der Graphenprodukte von FGR an Steel Blue ist zunächst

ausschließlich für die Herstellung von Sicherheitsschuhen für den Verkauf in

Australien und Neuseeland vorgesehen. Nach der ersten Laufzeit steht Steel

Blue die Exklusivität nur dann zur Verfügung, wenn Steel Blue eine

Mindestbestellmenge erreicht hat (und diese auch weiterhin beibehält). Die

anfängliche Mindestbestellmenge, die im zweiten Jahr des Lieferabkommens

erreicht werden soll, beträgt zwei Tonnen PureGRAPH(R). Auf der Grundlage

des derzeit vereinbarten Bestellplans wird erwartet, dass sich die

Produktlieferung an Steel Blue im ersten Jahr auf eine annualisierte Basis

von einer Tonne zubewegt, sobald die Einführung in das Schuhsortiment und

die Produktlinien von Steel Blue beginnt.

Jede Partei hat das Recht zur vorzeitigen Kündigung, wenn ein wesentlicher

Verstoß gegen die Verpflichtungen der anderen Partei vorliegt. Darüber

hinaus hat Steel Blue die Option, die ursprüngliche Laufzeit von 24 Monaten,

um weitere 48 Monate zu verlängern.

Craig McGuckin, Managing Director von First Graphene Ltd., sagte: "Der

Abschluss dieses Lieferabkommens ist der erste von mehreren, die für 2020

erwartet werden. Wir freuen uns, an der Entwicklung eines einzigartigen

Sortiments von Sicherheitsstiefeln für die lokalen Märkte und den Export mit

Steel Blue zusammengearbeitet zu haben. Graphen hilft unseren Kunden, neue

Produkte zu entwickeln, die bisher mit Nicht-Graphen-Technologien nicht zu

sehen waren. PureGRAPH(R)-Additive sind ein entscheidender Faktor, um

Elastomere, Verbundwerkstoffe, Beschichtungen und Betonmaterialien auf ein

neues Niveau anzuheben. Wir werden weiterhin nach neuen Anwendungen und

Märkten suchen, in denen Graphen einen Mehrwert generieren kann."

Garry Johnson, Chief Executive Officer von Steel Blue, sagte: "Steel Blue

ist bestrebt, innovative Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Wir sind

von dem Produkt begeistert, das wir mit First Graphene entwickelt haben.

Hierbei handelt es sich um zwei innovative in Western Australia gegründete

Unternehmen, die neue Technologien auf den Weltmarkt bringen."

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von

Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste

Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr

reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100

Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in

Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der

Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr

primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von

Perth, Western Australia. Das Unternehmen wurde vor Kurzem in Großbritannien

als First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ist ein

Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in

Manchester, Großbritannien.

Über Steel Blue

Steel Blue ist ein sich zu 100 % in australischen Besitz befindlicher

Hersteller hochwertiger Sicherheitsschuhen, der sich ständig

weiterentwickelt, um komfortable, sichere und langlebige Arbeitsstiefel

anzubieten. Alle Stiefel von Steel Blue zeichnen sich durch die patentierte

Trisole(R) Comfort-Technologie, das Ortho Rebound(R)-Fußbett und das

geschmeidige Leder aus und Steel Blue bietet eine 100%ige Komfortgarantie.

Steel Blue wurde 1995 gegründet und ist Australiens führender Anbieter von

Sicherheitsstiefeln und der einzige, der die Anerkennung der Australian

Physiotherapy Association erhalten hat. Steel Blue begann 1996 mit dem

Export und bedient jetzt Neuseeland, Europa, USA, Papua-Neuguinea,

Südostasien, Westafrika, den Nahen Osten, Trinidad und Tobago.

Produktpalette von PureGRAPH(TM)

Graphen-Pulver von PureGRAPH(TM) sind in großen Mengen in lateralen

Plättchengrößen von 20 µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte sind

leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache

Handhabung auszeichnen.

Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Peter R. Youd,

Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur

Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

First Graphene Ltd.

Craig McGuckin

Managing Director

Tel. +61-1300-660 448

Warwick Grigor

Non-Executive Chairman

Tel. +61-417-863 187

info@firstgraphene.com.au

www.firstgraphene.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

21.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

957971 21.01.2020

°