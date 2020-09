DGAP-News: First Graphene Limited: PureGRAPH(R) verbessert die im Bergbau verwendeten Kautschukpolymere erheblich (deutsch)

First Graphene Limited: PureGRAPH(R) verbessert die im Bergbau verwendeten Kautschukpolymere erheblich

First Graphene Limited ("ASX: FGR" oder "das Unternehmen") stellt die

neuesten Ergebnisse der Zugabe von PureGRAPH(R) zu Kautschukgemischen für

Anwendungen im Bergbausektor vor.

Die wichtigsten Punkte:

- Tests im Labormaßstab und kommerziellen Umfang zeigen, dass PureGRAPH(R)

Kautschukgemische für in der Bergbaubranche verwendeter Siebträger und

Verschleißauskleidungen verbessert.

- Weitere Tests werden sich jetzt mit verbesserten Aspekten der Dispersion

und der Feuerhemmung befassen.

- Tests wurden an mehr als 35 Gemischen unter Verwendung von

Formulierungsvariationen durchgeführt.

- Die Ergebnisse bieten eine Plattform für die Beimischung von PureGRAPH(R)

zu anderen Kautschukmaterialgemischen.

Wie im März dieses Jahres berichtet, hat FGR mit der Herstellung von

PureGRAPH(R)-Pulvern für den Einbau in langkettige Kautschukpolymere

begonnen.

Zur wirksamen Nutzung des Kundeninteresses konzentrierte sich FGR auf den

Verbundstoff, der auf dem Markt für im Bergbau verwendeter Siebträger am

häufigsten zum Einsatz kommt. Es besteht die Möglichkeit, die Ergebnisse an

andere branchenweit verwendete Verschleißauskleidungen aus Kautschuk

anzupassen.

Die Arbeiten wurden in Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Kautschukberater

in Perth und einem etablierten Kautschukverarbeiter in Ipoh, Malaysia,

durchgeführt.

First Graphenes Managing Director, Craig McGuckin, sagt, die Ergebnisse der

umfangreichen Testarbeiten seien ermutigend.

"Die ersten Arbeiten zeigen, dass eine niedrige Dosierung von PureGRAPH(R)

Verbesserungen gegenüber dem Ausgangsmaterial bietet, das auf dem Markt für

im Bergbau verwendeter Siebträger am häufigsten zum Einsatz kommt ", sagte

McGuckin.

"Weitere Tests werden mit dem PureGRAPH(R)-Kautschukgemisch sowohl für im

Bergbau verwendeter Siebe als auch für Verschleißauskleidungsmaterialien

durchgeführt, da dies ein großer Markt ist, auf dem wir sowohl mit

Lieferanten als auch mit Endverbrauchern aktiv zusammenarbeiten.

"Die bisherigen Ergebnisse bieten die Plattform, PureGRAPH(R) in andere

Kautschukgemische sowohl für den industriellen als auch für den häuslichen

Gebrauch einzuführen."

Abbildungen, Tabellen und Anhänge in dieser Meldung können Sie in der

originalen englischen Pressemitteilung ansehen.

Erste wissenschaftliche Untersuchungen

FGR beauftragte einen erfahrenen Kautschukberater, die Wissenschaft zu

verstehen, die mit den Kautschukgemischen in Zusammenhang steht, die auf dem

Markt für im Bergbau verwendeter Siebträger und Verschleißauskleidungen zum

Einsatz kommen.

Kautschukmischungen variieren je nach Verwendung erheblich. Screening-Tests

wurden an 35 Verbindungen unter Verwendung von Formulierungsvarianten

durchgeführt und auf einer Doppelmischwalze im Labormaßstab gemischt,

ähnlich der in Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung.

Die Doppelmischwalze ermöglichte die Herstellung mehrerer kleiner

Kautschukchargen mit angepasster PureGRAPH(R)-Konzentration und

Kautschukchemie. Anschließend konnte an jeder Charge eine Reihe mechanischer

Tests durchgeführt werden, um die Leistung zu bewerten und die folgenden in

Abbildung 2 dargestellten Daten zu erhalten.

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt:

Doppelmischwalze im Labormaßstab

Abbildung 2 darin zeigt: Blasendiagramm zeigt mechanische Leistung

verschiedener durch Graphen verbesserte Kautschukformulierungen. Y-Achse

repräsentiert Reißfestigkeit, X-Achse repräsentiert Zugfestigkeit und der

Blasendurchmesser zeigt den Abriebverlust.

Abbildung 2 zeigt, dass durch eine geringe Zusatzmenge Graphen und unter

Verwendung einer Doppelmischwalze mehrere mechanische Verbesserungen erzielt

werden können. Dies führte zu einem besseren Verständnis, wie bestimmte

mechanische Eigenschaften durch Anpassungen der Graphenkonzentration und der

Kautschukchemie auf bestimmte Anwendungen zugeschnitten werden können.

Hochskalierung der Testarbeiten mit PureGRAPH(R)

Labortests zeigten die Vorteile zahlreicher mittels Graphen verbesserter

Kautschukmischungen unter Verwendung einer Doppelmischwalze.

Geräte im Labormaßstab gleichen nicht vollständig den

Verarbeitungsbedingungen, die während der Herstellung von

Kautschukmischungen im kommerziellen Maßstab auftreten. Diese Arbeiten

werden typischerweise in großen Innenmischern gefolgt von industriellen

Doppelmischwalzen durchgeführt. Daher war es wichtig, die Labortests zu

skalieren, um kommerzielle Kautschukmischungen besser zu simulieren und die

Vorteile von Graphen unter diesen Rahmenbedingungen zu demonstrieren.

Für die Tests im kommerziellen Maßstab wurde ein Kontrollkautschuk

ausgewählt, der auf den Erfahrungen mit der industriellen

Mischungsherstellung basiert und die gewünschten mechanischen Eigenschaften

eines typischen Hartgesteinssiebs oder einer Verschleißauskleidung aufweist.

Ein maßstäblicher Produktionslauf für dieses Material wurde dann unter

Verwendung der kommerziellen Produktionsprozesslinie des malaysischen

Partners mit und ohne Zusatz von PureGRAPH(R) durchgeführt. Das

Kautschukgemisch wurde dann für mechanische Tests zu großen Prototypenteilen

und Testplatten geformt.

Abbildung 3 zeigt: Leitender Verfahrensingenieur, Neil Armstrong, mit in

Malaysia hergestellten Produkten.

Ergebnisse des mit PureGRAPH(R) verbesserten Kautschuks

In der folgenden Tabelle sind die Verbesserungen aufgeführt, die durch die

Beimischung von PureGRAPH(R)20 in das Ausgangsmaterial für die im Bergbau

verwendeten Siebe oder Verschleißauskleidungen erzielt wurden.

Tabelle 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt:

PureGRAPH-verstärkter Kautschuk im Vergleich zur Grundmischung.

Die Verbesserung der Abriebfestigkeit (d. h. die Abnahme des

Abriebverschleißes gegenüber dem Ausgangsmaterial) und der Reißfestigkeit

ist von besonderer Bedeutung für eine verbesserte Leistung und Langlebigkeit

der Siebmaterialien.

Wie in Tabelle 1 detailliert aufgeführt, können sowohl die Abriebfestigkeit

als auch die Reißfestigkeit durch eine geringe Zusatzmenge PureGRAPH(R) im

Kautschukgemisch signifikant verbessert werden.

Auf Kunden zugeschnittene mit PureGRAPH(R) verbesserte Kautschuksiebe werden

zurzeit von der Bergbauindustrie in Feldversuchen in Western Australia

getestet.

Weitere Labortestarbeiten sind an zusätzlichen Kautschukmischungen und

Verarbeitungstechniken im Gange, die sich auf eine verbesserte

Mischungsdispersion und feuerhemmende Anwendungen konzentrieren. Nach

Abschluss dieser Arbeiten werden die Ergebnisse bekannt gegeben.

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von

Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste

Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr

reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100

Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in

Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der

Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr

primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von

Perth, Western Australia. Das Unternehmen ist im Vereinigten Königreich als

First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ein

Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in

Manchester, Vereinigtes Königreich.

PureGRAPH(R)-Produktpalette

PureGRAPH(R)- Graphenpulver sind in großen Mengen in lateralen

Plättchengrößen von 20 µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte sind

leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache

Handhabung auszeichnen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investoren

Craig McGuckin

Managing Director

First Graphene Limited

craig.mcguckin@firstgraphene.net

Tel. +61-1300-660 448

Medien

Luke Derbyshire

Managing Director

Spoke Corporate

luke@spokecorporate.com

Tel. +61-488-66 42 46

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

