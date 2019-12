DGAP-News: First Graphene Limited: Positive Zwischenergebnisse aus Feldversuchen in der Bergbauindustrie (deutsch)

First Graphene Limited: Positive Zwischenergebnisse aus Feldversuchen in der Bergbauindustrie

5. Dezember 2019

Positive Zwischenergebnisse aus Feldversuchen in der Bergbauindustrie

Die wichtigsten Punkte

- Die von newGen bereitgestellte, mit PureGRAPH(R) verstärkte

Baggerschaufelauskleidung hat die ersten 12 Versuchswochen erfolgreich

durchlaufen.

- Inspektionen zeigen, dass die PureGRAPH(R)- Baggerschaufelauskleidung den

Erwartungen für eine längere Lebensdauer entspricht.

- Die Bewertung durch den Kunden, einen führenden Eisenproduzenten in der

Pilbara, wird für weitere 12 Wochen fortgesetzt.

- Vorbereitungen für die Erprobung von mit PureGRAPH(R) verstärkten

Materialien in Geräten, die von einem zweiten Eisenerzproduzenten verwendet

werden, sind im Gange.

First Graphene Limited ("FGR" oder "das Unternehmen") (ASX: FGR), ein

Unternehmen für hochmoderne Werkstoffe, gibt ein Update über die

Armor-GRAPH(TM)-Baggerschaufelauskleidung, die von newGen einem großen

Eisenerzproduzenten im Pilbara zur Verfügung gestellt wurde.

Wie bereits mitgeteilt wurde, hat newGen einem großen Eisenerzproduzenten

eine Armor-GRAPH(TM)-Baggerschaufelauskleidung für einen Versuch mit

PureGRAPH(R)20 zur Verfügung gestellt. Die Baggerschaufel ist seit mehr als

12 Wochen im Einsatz und wurde nun vom Kunden auf Verschleiß geprüft. Die

Ergebnisse waren sehr erfreulich. Die nächste Beurteilung erfolgt in 12

Wochen.

Die normale Schaufelauskleidung war in betriebsbereitem Zustand, aber wie

aus den Fotos unten ersichtlich ist, befand sich die

Armor-GRAPH(TM)-Schaufel in einem weitaus besseren Zustand.

Fotos: mit PureGRAPH(R)20 verstärkte Auskleidung - normale

Schaufelauskleidung

newGENs Armor-GRAPH(TM)-Baggerschaufel weist nach zwölfwöchigem Betrieb

einen geringen Verschleiß auf. Die herkömmliche Schaufelauskleidung weist

einen erhöhten Verschleiß an der Rückseite der Schaufel auf.

Warwick Grigor sagte in seiner Ansprache auf der Hauptversammlung: "Je

größer die Organisation, desto größer ist der Zeitrahmen, der normalerweise

über 12 Monate hinausgeht. Dem entgegenzuwirken, ist jedoch die Aussicht auf

größere Absatzmengen." Dieser Feldversuch, der nach Abschluss mehr als ein

halbes Jahr gedauert hat, ist ein Beispiel für die umfangreichen Tests, die

von einem potenziellen Kunden durchgeführt wurden, aber auch für die

Aussicht auf größere Absatzmengen.

Craig McGuckin, Managing Director von First Graphene Ltd., sagte: "Die von

diesem großen Eisenerzproduzenten durchgeführte Studie ist typisch für die

umfangreichen praxisnahen Tests, die die Kunden von First Graphene

durchführen. Ähnliche Feldversuche werden von Steel Blue und anderen

Parteien durchgeführt. Wir sind durch diese Studien ermutigt, da nur First

Graphen die Kapazität besitzt, den Anwendern große Mengen von qualitativ

hochwertigem Graphen zu liefern, wenn sie ihren Produkten Graphen

hinzufügen."

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von

Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste

Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr

reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100

Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in

Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der

Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr

primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von

Perth, Western Australia. Das Unternehmen wurde vor Kurzem in Großbritannien

als First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ist ein

Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in

Manchester, Großbritannien.

Produktpalette von PureGRAPH(TM)

Graphen-Pulver von PureGRAPH(TM) sind in großen Mengen in lateralen

Plättchengrößen von 20 µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte sind

leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache

Handhabung auszeichnen.

Mit Genehmigung des Board wurde diese Pressemitteilung von Peter R. Youd,

Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur

Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Craig McGuckin

Managing Director

First Graphene Ltd.

Tel. +611300 660 448

Warwick Grigor

Non-Executive Chairman

First Graphene Ltd.

Tel. +61 417 863187

info@firstgraphene.com.au

www.firstgraphene.com.au

Im deutschsprachigen Raum

AXINO GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

