DGAP-News: First Graphene Limited: Patent zur Beschichtung von Anodenpartikeln mit Graphen für Batterietechnologie der nächsten Generation erteilt (deutsch)

First Graphene Limited: Patent zur Beschichtung von Anodenpartikeln mit Graphen für Batterietechnologie der nächsten Generation erteilt

First Graphene Limited: Patent zur Beschichtung von Anodenpartikeln mit

Graphen für Batterietechnologie der nächsten Generation erteilt

11.02.2022 / 07:24

First Graphene Limited (ASX:FGR; "First Graphene" oder "das Unternehmen")

teilt mit, dass das Unternehmen ein zusätzliches Patent innerhalb seiner

bestehenden Patentfamilie im Bereich der hydrodynamischen Kavitation vom

United Kingdom Intellectual Property Office erhalten hat. Das Patent

beschreibt, wie die hydrodynamische Kavitationsprozesstechnologie verwendet

werden kann, um Partikel mit einer Oberflächenbeschichtung aus

Graphenplättchen zu versehen. Es handelt sich um eine potenzielle

Grundlagentechnologie für die Herstellung von mit Graphen beschichteten

Siliziumpartikeln zur Verwendung als Anodenmaterial in Energiespeichern.

Die wichtigsten Punkte

- Unternehmen erhält UK-Patent für die Beschichtung von Anodenpartikeln mit

Graphen.

- Das Verfahren ist ein vereinfachtes, umweltfreundliches Verfahren, das die

Verwendung von Silizium als Batterieanoden ermöglicht.

- Siliziumanoden haben das theoretische Potenzial, die Energiedichte im

Vergleich zu herkömmlichen Grafitanoden um das 10-fache zu erhöhen.

- Weitere Forschungsarbeiten sind erforderlich, um die Verbesserungsstufen

zu optimieren.

- Patent stärkt Portfolio an geistigem Eigentum auf dem schnell wachsenden

Markt für Batteriematerialien.

Eine zentrale Herausforderung bei der Entwicklung der nächsten Generation

von Batterien ist die Erhöhung ihrer Energiespeicherkapazität. Bestehende

Kohlenstoffanoden haben in der Regel eine Energiedichte von etwa 400 mAhg-1,

während der entsprechende theoretische Wert für Silizium mit 4200 mAhg-1 um

eine Größenordnung höher liegt. Dies macht Silizium zu einem sehr

attraktiven Material für Energiespeicher.

Derzeit gibt es mehrere Probleme bei der Verwendung von Siliziumpartikeln,

darunter die geringe Eigenleitfähigkeit und die langsame Diffusionsrate von

Lithium innerhalb der Elektrode. Ein weiteres großes Problem ist die

erhebliche Volumenänderung, wenn Lithiumionen, die zur Übertragung

elektrischer Ladung verwendet werden, in die Elektrode eintreten und sie

wieder verlassen. Dies führt zu einer Degradation der Siliziumelektrode, was

einen irreversiblen Leistungsverlust des Speichers zur Folge hat. Die

Herausforderung besteht darin, die Kapazität der Batterie nach einer

bestimmten Anzahl von Zyklen aufrechtzuerhalten: Diese sollte idealerweise

nach 200 oder mehr Zyklen mehr als 90 % betragen.

Die Beschichtung von Siliziumpartikeln mit einer leitfähigen Schicht, die

auch für Lithiumionen durchlässig ist und gleichzeitig eine "Verstärkung"

zur Eindämmung der strukturellen Degradation bietet, ist eine potenzielle

Methode zur Bewältigung der oben genannten Herausforderungen. Als mechanisch

starkes, leitfähiges und dünnes Material bietet sich eine

Graphenbeschichtung auf der Oberfläche von Siliziumpartikeln als Lösung

geradezu an.

Dieses Patent deckt die Verwendung der Kavitationsprozesstechnologie von

First Graphene ab, um leitfähige Graphen-Nanoplättchen direkt auf die

Oberfläche geeigneter Partikel, einschließlich Silizium, abzulagern. Der

Vorteil ist, dass das Verfahren einfach und skalierbar ist und leicht

verfügbare Ausgangsstoffe verwendet, die unter Umgebungsbedingungen

verarbeitet werden, im Gegensatz zu den üblichen Industriepraktiken, die

Temperaturen von über 900 C erfordern. Ein weiterer Vorteil ist, dass das

Verfahren sauber ist - als Nebenprodukt entsteht Wasserstoffgas.

Erste Konzeptversuche, die in dem Patent offengelegt werden, beschreiben,

wie Graphen auf der Oberfläche von Siliziumpartikeln synthetisiert werden

kann, was zu einer erheblichen Steigerung der gemessenen elektrischen

Leitfähigkeit führt.

Der Erhalt dieses Patents verschafft dem Unternehmen eine starke Position

auf dem globalen Markt für Siliziumanodenbatterien, der laut Projektionen

bis 20271 auf 270 Millionen USD anwachsen wird, da es über ein skalierbares

Verfahren und ein Produkt verfügt, das in Versuchen in

Energiespeichergeräten eingesetzt werden kann. Das erteilte Patent bietet

auch die Möglichkeit, das geistige Eigentum des Unternehmens im Zusammenhang

mit der Nutzung der Kavitationstechnologie auf diesem Markt im Vereinigten

Königreich zu schützen.

1https://www.theinsightpartners.com/reports/silicon-anode-battery-market#:~:text=The%20silicon%20anode%20battery%20market,28.6%25%20during%202020%E2%80%932027.

Michael Bell, CEO und Managing Director von First Graphene, sagte: "Dieses

Patent im Vereinigten Königreich ist ein spannender Schritt zum Schutz

unserer Investitionen in die Forschung und Entwicklung von Energiespeichern

und ebnet den Weg zur nächsten Generation von mit Graphen verstärkten

Silizium-Batterieanoden. Darüber hinaus ermöglicht dieses Verfahren die

Verwendung von Erdöl als Ausgangsmaterial für die Herstellung von mit

Graphen verstärkten Siliziumanoden in einem umweltfreundlichen Verfahren."

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von

Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste

Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr

reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100

Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in

Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der

Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr

primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von

Perth, Western Australia. Das Unternehmen ist in Großbritannien als First

Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ein Tier-1-Partner

im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in Manchester,

Großbritannien.

PureGRAPH(R)-Produktpalette

PureGRAPH(R)- Graphenpulver und PureGRAPH(R) AQUA-Pasten in lateralen

Plättchengrößen von 50 µm, 20 µm, 10 µm und 5 µm sowie die PureGRAPH(R)

MB-LDPE 20-30 und PureGRAPH(R) MB-EVA Masterbatches für Thermoplaste und

PureGRAPH(R) MB-EVA Bitumen sind in großen Mengen erhältlich. Die Produkte

sind leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache

Handhabung auszeichnen.

Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Aditya Asthana,

Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur

Veröffentlichung freigegeben.

Investoren

Mike Bell

Managing Director u. CEO

First Graphene Limited

michael.bell@firstgraphene.net

Tel. + 61 1300 660 448

Medien

Simon Shepherdson

General Manager Media

Spoke Corporate

simon@spokecorporate.com

Tel. +61 413 809 404

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Fon: +49-711-82 09 72 11

Mail: office@axino.com

Web: www.axino.com

Portal: www.axinocapital.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

11.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

