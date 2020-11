DGAP-News: First Graphene Limited: Neuer Weg zu Wasserstoff und Batteriematerialien auf Graphenbasis, finanziert von der britischen Regierung (deutsch)

First Graphene Limited: Neuer Weg zu Wasserstoff und Batteriematerialien auf Graphenbasis, finanziert von der britischen Regierung

First Graphene Ltd ("ASX: FGR" oder "das Unternehmen") teilt in

Zusammenarbeit mit Kainos Innovation Ltd (UK) mit, dass das Unternehmen von

der britischen Regierung einen Zuschuss erhalten hat, um die Entwicklung

eines innovativen Weges zu grünem Wasserstoff und Materialien in

Batteriequalität voranzutreiben.

Die wichtigsten Punkte

- Zuschuss an FGR im Rahmen des britischen Fonds für nachhaltige Innovation.

- Neuartige Prozesstechnologie wandelt kostengünstige

Kohlenwasserstoff-Ausgangsmaterialien direkt in Graphenmaterialien und

"grünes" Wasserstoffgas um.

- Zusammenarbeit mit Erfinder und Gründer der Kainos Innovation Ltd.

- Weltweite, exklusive Lizenz zur kommerziellen Nutzung der Technologie.

Der Zuschuss wurde von Innovate UK im Rahmen des britischen Fonds für

nachhaltige Innovation zur Weiterentwicklung der einzigartigen

Prozesstechnologie vergeben, die von Kainos Innovation Ltd erfunden und

patentiert wurde und kostengünstige Kohlenwasserstoff-Ausgangsmaterialien

direkt in Graphenmaterialien und Wasserstoffgas umwandelt. Die Technologie

benötigt das Know-how der First Graphene UK Ltd, um die Herstellung in

größerem Umfang und die Entwicklung kommerzieller Anwendungen

voranzutreiben. First Graphene UK Ltd verfügt über eine weltweite, exklusive

Lizenz zur kommerziellen Nutzung der Technologie.

Das Verfahren stellt leistungsstarke Graphenprodukte mit kontrollierter

Größe, Form und Chemie her. Wasserstoffgas ist ein Nebenprodukt, das ohne

zugehörige Kohlenoxidprodukte erzeugt wird und kann zutreffend als "grüner"

Wasserstoff beschrieben werden. Das Projektteam schätzt, dass aus jeder

Tonne Erdölausgangsmaterial 940 kg Graphen/grafitischer Kohlenstoff und 60

kg grünes Wasserstoffgas produziert werden können.

Der Herstellungsprozess hat sich im Labormaßstab bewährt und die Unternehmen

haben jetzt die staatliche Unterstützung erhalten zur;

- Validierung der Prozesschemie und Optimierung der Auswahl des

Erdölausgangsmaterials.

- Bestätigung der Abscheidung von Wasserstoffgas.

- Nachweis der Produktleistung in verbesserten

Lithium-Ionen-Batteriekathoden.

Alle Forschungsarbeiten werden in Großbritannien in Zusammenarbeit mit

Forschungspartnern der University of Warwick und der University of

Manchester durchgeführt. Das Projekt wird First Graphene UK Ltd, einem in

Großbritannien ansässigen Unternehmen, eine Produktionsplattform für den

Zugang zum Energiespeichermarkt in Höhe von mehreren Milliarden Pfund (GBP)

bieten. Das Projekt beginnt im November 2020.

Craig McGuckin, Managing Director der First Graphene Ltd., sagt: "Dieses

neue, innovative Verfahren öffnet unserem Unternehmen die Tür sowohl zu

Lithium-Ionen-Kathodenmaterialien als auch zur Wasserstoffproduktion.

Weitere Testarbeiten und Prozessverbesserungen sind offensichtlich

erforderlich, bevor wir zur Kommerzialisierung Stellung nehmen können, aber

wir sind durch die bisher erzielten Ergebnisse sehr ermutigt. Der Zuschuss

der britischen Regierung ist ein Vertrauensbeweis für das, woran wir

arbeiten."

Dr. Richard Price, Director der Kainos Innovation Ltd., sagt: "Ich freue

mich sehr, mit dem Team der First Graphene UK in Manchester

zusammenzuarbeiten, das über exzellentes verfahrenstechnisches Know-how

verfügt, das für den Erfolg dieses neuen Prozesses entscheidend ist."

Mark Copley, Associate Professor von WMG, sagt: "Wir freuen uns darauf, mit

First Graphene an diesem Projekt zusammenzuarbeiten. Dies ist ein weiterer

positiver Schritt, um ihnen dabei zu helfen, ihre Zielsetzungen für

Energiespeicheranwendungen zu verwirklichen."

Dr. Ian Campbell, Executive Chair der Innovate UK, sagt: "In diesen

schwierigen Zeiten haben wir das Beste aus der britischen

Geschäftsinnovation gesehen. Die Pandemie ist nicht nur ein gesundheitlicher

Notfall, sondern wirkt sich auch auf Gesellschaft und Wirtschaft aus. Das

erste Projekt der Graphene UK Ltd, "Ein alternativer Weg zu grünen

Wasserstoff und Materialien in Batteriequalität", ist zusammen mit jeder

Initiative, die Innovate UK durch diesen Fonds unterstützt hat, ein

wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigen wirtschaftlichen

Entwicklung. Jeder von ihnen trägt auch dazu bei, die Zielsetzungen hart

arbeitender Menschen zu verwirklichen."

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von

Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste

Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr

reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100

Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in

Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der

Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr

primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von

Perth, Western Australia. Das Unternehmen ist im Vereinigten Königreich als

First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ein

Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in

Manchester, Vereinigtes Königreich.

PureGRAPH(R)-Produktpalette

PureGRAPH(R)- Graphenpulver sind in großen Mengen in lateralen

Plättchengrößen von 20 µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte sind

leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache

Handhabung auszeichnen.

Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Peter R. Youd,

Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur

Veröffentlichung freigegeben.

