DGAP-News: First Graphene Limited: Fortschritte bei neuartigen Superkondensator-Materialien (deutsch)

First Graphene Limited: Fortschritte bei neuartigen Superkondensator-Materialien

Update/Studienergebnisse

First Graphene Limited: Fortschritte bei neuartigen

Superkondensator-Materialien

14.10.2020 / 12:27

First Graphene Ltd. ("ASX: FGR" oder "das Unternehmen") teilt mit, dass die

ersten Tests ihrer neuartigen Superkondensator-Materialien in Zusammenarbeit

mit der Warwick Manufacturing Group (WMG), einem weltweit führenden

Batterietestlabor, abgeschlossen wurden. Erste Ergebnisse zeigen, dass die

Materialien in Superkondensatorzellen gut funktionieren. Weitere Arbeiten

zur Verbesserung der Zellleistung sind im Gange.

Die wichtigsten Punkte

- Tests bestätigen, dass mit Metalloxid beschichtete Graphene eine

signifikant höhere Kapazität pro Flächeneinheit aufweisen als

Aktivkohle-Materialien, die heute in der Industrie weit verbreitet sind.

- Testarbeiten mit WMG UK, einer weltweit führenden Batterietestanlage.

- Die Forschungs- und Scale-up-Testarbeiten mit oxidbeschichteten

Graphenmaterialien für Superkondensatoren werden fortgesetzt.

- First Graphene verfügt über eine weltweite exklusive Lizenz für die

Technologie, die mit PureGRAPH(R)-Materialien optimiert wird.

Hintergrund - Batterien und Superkondensatoren

Chemische Batterien, die auf der Li-Ionen-Technologie basieren, speichern

große Energiemengen, die über viele Stunden oder Meilen entladen werden

können. Die Energie wird durch eine chemische Reaktion freigesetzt, die

zwischen Anode und Kathode stattfindet. Nach vielen Zyklen muss die Chemie

wieder regeneriert und die Batterie ausgetauscht werden.

Superkondensatoren, die auf der elektrischen Doppelschichtkapazität (EDLC,

Electrical Double Layer Capacitance) basieren, bieten schnelles Laden und

Entladen und liefern eine hohe Leistungsdichte. Diese Superkondensatoren

verwenden normalerweise Aktivkohle als Ladungsspeichermedium mit großer

Oberfläche. Sie hängen nicht von einer chemischen Reaktion ab, da sie

aufgrund der Ladungstrennung innerhalb des Geräts arbeiten. Dies bedeutet,

dass EDLC-Superkondensatoren stabil sind und typischerweise vielen

Lade-/Entladezyklen standhalten können.

Für Elektrofahrzeuge (EVs) kombiniert ein idealer Energiespeicher eine

chemische Batterie (hohe Energiedichte und damit große Reichweite) mit einem

Superkondensator (schnelles Laden und Entladen), um Zeitabschnitte effektiv

zu bewältigen, in denen für relativ kurze Zeiten hohe Leistung benötigt

wird, wie z. B. beim Starten und Anhalten. Dies verlängert die

Batterielebensdauer und letztendlich die Reichweite des Fahrzeugs1.

Pseudokondensator-Energiespeichersysteme

Ein idealer Weg zu diesem kombinierten System ist die Verwendung der

Pseudokondensatortechnologie, bei der die Ladungsspeicherung durch den

elektrischen Doppelschichtkapazitätsmechanismus und sehr schnelle

Redoxreaktionen zwischen den Ionen im Elektrolyten und den aktiven

Materialien auf der Elektrodenoberfläche erfolgt. Pseudokapazität kann die

Leistung eines Superkondensators um eine Größenordnung erhöhen.

Forschung wird von First Graphen durchgeführt

An der Universität Manchester wurde ein neuer Weg zur Herstellung von

Materialien identifiziert, die für Pseudokondensatoren geeignet sind. Der

Herstellungsprozess wurde von First Graphene Ltd vorangetrieben, die das

Konzept in kürzester Zeit erfolgreich vom Labormaßstab in eine

Betriebsumgebung übertragen haben. Dies entspricht einer Skalierung vom

Technology Readiness Level 3 (TRL, Technologie-Reifegrad) (experimenteller

Konzeptnachweis) zu TRL6 (Technologie in relevanter Umgebung demonstriert).

Das ideale Pseudokondensatormaterial ist ein Hybrid, der aus einem

elektrochemisch aktiven Metalloxid wie Mangan(IV)-oxid besteht, das durch

ein poröses, elektrisch leitendes Gerüst wie Graphen gestützt wird. Dies

kombiniert die Vorteile der hohen theoretischen spezifischen Kapazität, des

breiten Potenzialbereichs und der hohen elektrochemischen Aktivität von

Mangan(IV)-oxid mit der guten elektrischen Leitfähigkeit und Vielseitigkeit

von Graphen2.

First Graphene Ltd hat erfolgreich gezeigt, dass dieses Material mittels

eines geschützten elektrochemischen Verfahrens großtechnisch hergestellt

werden kann. Abbildung 1 zeigt Manganoxid-Rosetten mit großer Oberfläche,

die auf der Oberfläche eines PureGRAPH(R)-Plättchens gewachsen sind. Das

Verfahren ist äußerst flexibel und kann zur Abscheidung einzelner oder

gemischter Übergangsmetalloxide verwendet werden. Dies eröffnet andere

Anwendungen, wie beispielsweise Elektrokatalysatoren für wasserspaltende

Zellen, die bei der Herstellung von Wasserstoffgas verwendet werden.

1Applications of Supercapacitors in Electric and Hybrid Vehicles - Research

Report UCD-ITS-RR-15-09.

2Wu D, Xie X, Zhang Y, Zhang D, Du W, Zhang X and Wang B (2020) MnO2/Carbon

Composites for Supercapacitor: Synthesis and Electrochemical Performance.

Front. Mater. 7:2. doi: 10.3389/fmats.2020.00002

Abb. 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt:

Mangan(IV)-Oxid-Nanostrukturen, die direkt auf einem Graphengerüst gewachsen

sind.

Im Gegensatz zu Konkurrenzmaterialien, bei denen es sich häufig um einfache

Gemische handelt, sind diese Materialien einzigartig. Sie besitzen ein

aktives Metalloxid im Nanomaßstab, das direkt und eng auf ein leitfähiges

Kohlenstoffgerüst aufgewachsen ist. Das Unternehmen erkennt, dass dieses

einzigartige Material ein neuartiges Zellendesign erfordert, um die Leistung

zu optimieren, und arbeitet jetzt weiterhin mit der Universität Manchester

an der Materialchemie und mit WMG an der Universität Warwick hinsichtlich

der Verarbeitung der Materialien zu Testzellen und zur Bewertung der

elektrochemischen Leistung zusammen.

In ersten Studien wurde eine Zellenarchitektur unter Verwendung des

neuartigen mit Metalloxid besetzten Graphens und Standardzusatzmaterialien -

Bindemittel, Separator und Elektrolyt - entwickelt. Es wurde gezeigt, dass

die Zellen eine gute Leistung als Superkondensatoren erbringen, die leicht

mit der Leistung branchenführender Aktivkohlen übereinstimmen. Besonders

hervorzuheben ist die Kapazität pro Flächeneinheit des mit Metalloxid

besetzten Graphens, die mit 1,0 Farad/m2 signifikant höher ist als

Aktivkohle mit 0,02 Farad/m2. Dies zeigt an, dass die Mangandioxidprobe ein

pseudokapazitives Verhalten zeigt und nicht nur von der

Doppelschichtkapazität abhängt.

In enger Zusammenarbeit mit der WMG und der Universität Manchester hat das

Unternehmen weitere Verbesserungen ermittelt, die bei der Montage von

Superkondensatorzellen für diese neuartigen Materialien erforderlich sein

werden. Die nächste Entwicklungsphase wird sich auf die Optimierung der

Elektrolyt- und Zellenlebensdauer konzentrieren.

Craig McGuckin, Managing Director von First Graphene Ltd., sagt: "Wir haben

gute Fortschritte bei der Entwicklung dieser einzigartigen Materialien

erzielt, indem wir die Herstellung skaliert und eine hohe

Oberflächenkapazität demonstriert haben. Weitere Arbeiten sind erforderlich.

Wir freuen uns darauf, mit unseren Forschungspartnern eine optimierte Zelle

zu entwickeln. "

Mark Copley, Associate Professor von WMG, sagt: "Das mit Metalloxid

beschichtete Graphen ist eine aufregende Klasse von Materialien für die

Verwendung in Superkondensatoren. Ich freue mich auf die weitere

Zusammenarbeit mit First Graphene, um ihnen dabei zu helfen, ihre

Zielsetzungen für Energiespeicheranwendungen zu verwirklichen."

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von

Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste

Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr

reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100

Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in

Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der

Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr

primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von

Perth, Western Australia. Das Unternehmen ist im Vereinigten Königreich als

First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ein

Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in

Manchester, Vereinigtes Königreich.

PureGRAPH(R)-Produktpalette

PureGRAPH(R)- Graphenpulver sind in großen Mengen in lateralen

Plättchengrößen von 20 µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte sind

leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache

Handhabung auszeichnen.

Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Peter R. Youd,

Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur

Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investoren

Craig McGuckin

Managing Director

First Graphene Limited

craig.mcguckin@firstgraphene.net

Tel. +61 1300 660 448

Medien

Luke Derbyshire

Managing Director

Spoke Corporate

luke@spokecorporate.com

Tel. +61 488 66 42 46

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

