DGAP-News: First Graphene Limited: Fortschritte bei bahnbrechenden Superkondensator-Materialien (deutsch)

First Graphene Limited: Fortschritte bei bahnbrechenden Superkondensator-Materialien

DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Research Update/Patent

First Graphene Limited: Fortschritte bei bahnbrechenden

Superkondensator-Materialien

23.03.2020 / 13:27

First Graphene Limited ("FGR" oder "das Unternehmen") (ASX: FGR), ein

Unternehmen für hochmoderne Werkstoffe, gibt ein Update über ihr Programm

zur Entwicklung neuartiger Graphen-Hybridmaterialien.

Die wichtigsten Punkte

- Der Technologietransfer für das Verfahren der Universität Manchester zu

den Industrielabors von First Graphene ist abgeschlossen.

- Herstellung neuartiger Hybrid-Graphen-Materialien wurde in einer

industriellen Pilotanlage erfolgreich im kg-Maßstab demonstriert.

- Herstellung von hochreinem Graphen (ohne Sauerstoff) im kg-Maßstab in

einer industriellen Pilotanlage.

- Tests an Superkondensator-Knopfzellen aus Materialien mit hoher Kapazität

sind im Gange.

Im September 2019 gab das Unternehmen die Unterzeichnung eines weltweiten,

exklusiven Lizenzabkommens mit der Universität von Manchester über die

Herstellung von Hybrid-Graphen-Materialien durch elektrochemische

Verarbeitung bekannt. Mit dieser Vorgehensweise können zwei hochwertige

Produktgruppen synthetisiert werden. Erstens, metalloxidbeschichtete

Materialien mit hoher Kapazität für Anwendungen in Superkondensatoren und

Katalyse und zweitens hochreine Graphenprodukte mit streng kontrollierten

Spezifikationen zur Anwendung für elektrische und thermische Leitfähigkeit.

Das anzuwendende Herstellungsverfahren beruht auf der vorhandenen Erfahrung

des Unternehmens in der elektrochemischen Verarbeitung, die an FGRs

Produktionsstandort in Henderson, WA, auf eine Kapazität von 100 Tonnen/Jahr

angehoben wird.

Dem Lizenzabkommen folgte im Oktober 2019 schnell der Beginn eines von der

britischen Regierung finanzierten EPSRC-Projekts (Engineering and Physical

Sciences Council) zum Transfer der Technologie von den Universitätslabors zu

den Labors der First Graphene.

Seit Oktober hat das Unternehmen die Technologie erfolgreich in seine Labors

in Manchester, Vereinigtes Königreich, übertragen und zwei erfolgreiche

Pilotversuche in seiner Produktionsstätte in Henderson, WA, abgeschlossen.

Insbesondere hat das Unternehmen Folgendes demonstriert

- Synthese von mit Metalloxid beschichteten Hybrid-Graphenen im

Liter-Maßstab in den FGR-Labors.

- Synthese von hochreinen (sauerstofffreien) Graphenmaterialien im

Liter-Maßstab in den FGR-Labors.

- Herstellung von mit Metalloxid beschichteten Hybrid-Graphenen im

Multi-kg-Maßstab.

- Herstellung von hochreinen (sauerstofffreien) Graphenmaterialien im

Multi-kg-Maßstab.

Die Struktur der neuen Materialien wurde durch Raman-Analyse und

Rasterelektronenmikroskopie (REM) bestätigt. Ein typisches Bild von mit

Metalloxid beschichtetem Graphen ist in Abbildung 1 der originalen

englischen Pressemitteilung zu sehen, das die nanostrukturierten Metalloxide

auf der Oberfläche eines exfolierten Graphenplättchens zeigt.

Abb. 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Mit Metalloxid

beschichtete Graphenoberfläche - kristalline Metalloxid-Nanostrukturen, die

direkt auf dem Graphenplättchen gewachsen sind. Wird als ideale Struktur für

Kapazität und Katalyse angesehen.

Derzeit testet das FGR-Team die Leistung dieser Materialien in

Energiespeicher- und Katalyse-Anwendungen. Erste Tests zeigen, dass mit

diesen Materialien Prototypen von Superkondensatorvorrichtungen

(Knopfzellen) hergestellt werden können. Zurzeit verzögern sich zusätzliche

Tests aufgrund des eingeschränkten Zugangs zu Testeinrichtungen infolge der

COVID-19-Maßnahmen. Weitere Updates werden folgen.

Parallel zum Versuchsprogramm hat das Unternehmen aktiv nach Endnutzern für

neuartige Superkondensatorprodukte gesucht. Der Bedarf an Superkondensatoren

mit einer höheren Leistung als derzeit verfügbar wurde von Endbenutzern in

den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt, Elektrofahrzeuge und

Speichereinrichtungen für Energieversorgungsunternehmen bestätigt. Das

Unternehmen bemüht sich auch aktiv um staatliche Mittel, um eine neue

Lieferkette für bahnbrechende Superkondensatorgeräte zu entwickeln, und hat

Unterstützungsschreiben von wichtigen Akteuren erhalten.

"Wir sind begeistert vom Potenzial dieser Hybrid-Graphen-Materialien", sagte

Craig McGuckin, Managing Director von First Graphene Ltd. "Wir haben

bewiesen, dass sich die Chemie im Maßstab übertragen läßt. Wir sind

enttäuscht, dass sich die Tests aufgrund der aktuellen Umstände verzögern,

werden diese Zeit jedoch nutzen, um unsere Beziehungen zu den Endbenutzern

zu stärken."

Über Superkondensatoren:

Superkondensatoren bieten Energiespeicher mit hoher Leistungsdichte sowie

mit der Möglichkeit mehrerer Lade-/Entladezyklen und kurzer Ladezeiten. Der

Markt für Superkondensator-Bauelemente wird laut Prognose um 20 % pro Jahr

wachsen und bis 2022 einen Erlöswert von ungefähr 3,1 Mrd. AUD erreichen.

Wie bei Batterien wird das Wachstum des Superkondensatormarktes durch die

Versorgung mit den richtigen, leistungsstarken Materialien infrage gestellt,

die heute von der Verwendung mikroporöser Kohlenstoffnanomaterialien mit

einer typischen gravimetrischen Kapazität von 50 bis 150 Farad/g dominiert

werden.

Über das geistige Eigentum (IP, Intellectual Property) der Universität

Manchester:

Frühere Forschungsarbeiten der Universität von Manchester1 haben gezeigt,

dass Materialien mit sehr hoher Kapazität von bis zu 500 Farad/g möglich

sind, die die vorhandenen Materialien übertreffen. Die Universität hat

Patentanmeldungen zum Schutz der Technologie eingereicht und alle Patente

sind ausschließlich an First Graphene Ltd. lizenziert.

Weitere Informationen zu diesen einzigartigen Materialien finden Sie in dem

von der Universität und dem Unternehmen gemeinsam verfassten technischen

Artikel unter

https://firstgraphene.net/wpcontent/uploads/2020/03/GAME-CHANGING-SUPERCAPS_20200318.pdf

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von

Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste

Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr

reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100

Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in

Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der

Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr

primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von

Perth, Western Australia. Das Unternehmen wurde vor Kurzem in Großbritannien

als First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ist ein

Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in

Manchester, Großbritannien.

Produktpalette von PureGRAPH(TM)

Graphen-Pulver von PureGRAPH(TM) sind in großen Mengen in lateralen

Plättchengrößen von 20 µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte sind

leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache

Handhabung auszeichnen.

Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Peter R. Youd,

Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur

Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

First Graphene Ltd.

Craig McGuckin

Managing Director

Tel. +61-1300-660 448

Warwick Grigor

Non-Executive Chairman

Tel. +61-417-863187

info@firstgraphene.com.au

www.firstgraphene.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

