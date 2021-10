DGAP-News: First Graphene Limited: Erwerb von Patenten zur Produktion von grünem Wasserstoff mittels Kavitation (deutsch)

First Graphene Limited: Erwerb von Patenten zur Produktion von grünem Wasserstoff mittels Kavitation

First Graphene Limited: Erwerb von Patenten zur Produktion von grünem

Wasserstoff mittels Kavitation

05.10.2021 / 07:26

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





First Graphene Limited (ASX:FGR; "First Graphene" oder "das Unternehmen")

gibt den erfolgreichen Erwerb von Patenten des britischen Forschungs- und

Entwicklungspartners Kainos Innovation Limited (Kainos) bekannt.

Die wichtigsten Punkte

- First Graphene erwirbt von Kainos Innovation Patente für Technologie zur

Kohlenwasserstoffumwandlung.

- Einstufiger hydrodynamischer Kavitationsprozess wandelt Erdölrohstoffe zu

Grafit und Graphen in Batteriequalität und zu grünem Wasserstoff um.

- Legt den Weg zur Versorgung des Öl- und Gassektor mit diversifizierten

grünen Energieoptionen fest, um die Nachfrage des wachsenden EV-Marktes zu

decken.

- Kürzlich vom US-Patentamt erteilte Patente.

Der Erwerb mittels Barzahlung und Aktienausgabe umfasst eine anfängliche

Barzahlung von 25.000 GBP und eine Aktienzuteilung von 200.000 Aktien mit

einer freiwilligen treuhänderischen Hinterlegung für 12 Monate sowie eine

letzte Meilensteinzahlung von 25.000 GBP in bar im Zusammenhang mit dem

Abschluss der Patenterteilungen.

Die Entwicklung erfolgt, nachdem First Graphene Ende 2020 eine erfolgreiche

Partnerschaft mit Kainos zum Erhalt eines Zuschusses der britischen

Regierung für nachhaltige Innovation eingegangen ist, um einen Weg zur

Umwandlung von Kohlenwasserstoffen zu grünem Wasserstoff und Werkstoffen in

Batteriequalität weiterzuentwickeln. Die erworbenen Patente bestehen aus

zwei Patentfamilien, die in mehreren globalen Regionen eingereicht wurden.

Für beide Familien wurden bereits Patente vom US-Patentamt vollständig

erteilt.

Untersuchungen, die das Unternehmen in seinen Labors im Graphene Engineering

and Innovation Center in Manchester (GEIC) durchgeführt hat, haben

erfolgreich gezeigt, dass die hydrodynamische Kavitationstechnologie

Grafitmaterialien und grünen Wasserstoff in einem einstufigen Prozess

effizient herstellen kann. In einem kürzlich erschienenen Whitepaper

erläuterte das Unternehmen, wie die Technologie Wasserstoff in einem

exothermen Prozess erzeugt, der gegenüber allen bekannten konkurrenzfähigen

Wegen thermodynamisch günstig ist. Die Technologie kann in Ölraffinerien

eingesetzt werden, wo Rohstoffe und erdöltechnische Fähigkeiten leicht

verfügbar sind und Produkte für die nachgeschaltete Verwendung aufgefangen

werden können.

Neben der Erzeugung von grünem Wasserstoff, der als saubere Energie für die

Raffination verwendet werden kann, stellten die Forscher fest, dass

hochwertiges Graphen und Grafit produziert wird.

Die Nachfrage nach Grafitwerkstoffen in Batteriequalität - aus natürlichem

und synthetischem Grafit - steigt für den Einsatz in Batterieanoden und

beschichteten Kathoden.

Laut einer von MarketsandMarkets veröffentlichten Marktforschung werden die

Märkte für Lithium-Ionen-Batterieanoden bis 2026 einen Wert von 21 Mrd. USD

haben und mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 19,9 % zunehmen.

Dies wird in erster Linie durch die steigende Nachfrage nach

batterieelektrischen Fahrzeugen und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen

angetrieben.

Der größte Markt für Lithium-Ionen-Batterieanoden wird voraussichtlich der

asiatisch-pazifische Raum sein, wo die Nachfrage aufgrund der zunehmenden

industriellen Anwendung von Lithium-Ionen-Batterien zusammen mit

Innovationen und technologischen Fortschritten bei Anodenmaterialien stark

wächst.

Der Managing Director und CEO von First Graphene, Michael Bell, sagte, die

Akquisition durch das Unternehmen sei ein Signal an den globalen Öl- und

Gassektor, dass Werkstofftechnik zur Diversifizierung der Energiequellen

beitragen kann.

"Die Technologie, die wir entwickelt haben und jetzt vermarktungsfähig ist,

hat sich durch angewandte Forschung als eine Reihe von Vorteilen und Chancen

erwiesen, insbesondere für den Öl- und Gassektor. Wir sehen diese

Technologie als einen potenziellen Gewinn für Mineralölunternehmen, die eine

Energiewende anstreben, einschließlich alternativer Energieformen zur

Versorgung ihres eigenen Betriebs."

"Außerdem wird mit zunehmender Popularität der Elektrofahrzeuge im

Automobilsegment der Bedarf an Grafitwerkstoffen im Zusammenhang mit der

Batterieproduktion steigen."

"Als Marktmacher ist First Graphene jetzt in einer starken Position, um

Joint-Venture-Vereinbarungen zur Herstellung von Grafitbatterieanoden oder

Materialien in Batteriequalität für die nachgelagerte Verwendung zu

verfolgen, die auf unser Marktsegment der Energiespeicher ausgerichtet

sind."

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von

Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste

Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr

reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100

Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in

Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der

Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr

primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von

Perth, Western Australia. Das Unternehmen ist im Vereinigten Königreich als

First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ein

Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in

Manchester, Vereinigtes Königreich.

PureGRAPH(R)-Produktpalette

PureGRAPH(R)- Graphenpulver und PureGRAPH(R) AQUA-Pasten in lateralen

Plättchengrößen von 50 µm, 20 µm, 10 µm und 5 µm sowie die PureGRAPH(R)

MB-LDPE 20-30 und PureGRAPH(R) MB-EVA Masterbatches für Kunststoffe und

Gummi sind in großen Mengen erhältlich. Die Produkte sind leistungsstarke

Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache Handhabung auszeichnen.

Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Aditya Asthana,

Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur

Veröffentlichung freigegeben.

Investoren

Mike Bell

Chief Executive Officer

First Graphene Limited

michael.bell@firstgraphene.net

Tel. + 61-1300-660 448

Medien

Simon Shepherdson

General Manager Media

Spoke Corporate

simon@spokecorporate.com

Tel. +61-413-809 404

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

