DGAP-News: First Graphene Limited: Erfolgreiche Versuche mit Polyethylen hoher Dichte für die ozeanische Aquakultur (deutsch)

3. August 2020

Erfolgreiche Versuche mit Polyethylen hoher Dichte für die ozeanische

Aquakultur

Die wichtigsten Punkte

- Erfolgreiche Prüfung der PureGRAPH(R)-Produkte von First Graphene in

Polyethylen hoher Dichte (HDPE, High-Density Polyethylene).

- Übergang zu fortgeschrittenen Versuchen mit dem australischen Hersteller

von Aquakulturprodukten für die Schalentieraufzucht, Hexcyl Systems Pty Ltd.

- Ziel ist die Entwicklung einer Master-Charge zur weiteren Verbesserung die

Robustheit und Langlebigkeit von Hexcyls Sortiment an Austernkörben und

einstellbaren Langleinenkomponenten.

- Die nächsten Schritte werden darin bestehen, superstarke Austernkörbe für

Langleinen-Aquakultursysteme herzustellen.

- Die Streckfestigkeit steigt um mehr als 60 % und der Abriebverlust

reduziert sich um 50 %.

- Bestätigung, dass PureGRAPH(R) ein leistungsstarkes Additiv für die

HDPE-Industrie ist, einen der größten Thermoplastmärkte der Welt.

First Graphene Limited ("ASX: FGR" oder "das Unternehmen") gab heute

erfolgreiche Versuchsergebnisse aus der Anwendung von PureGRAPH(R)-Graphen

zur Herstellung von Austernkörben mit dem australischen Bundesstaat South

Australia ansässigen Hersteller von Aquakulturprodukten für die

Schalentieraufzucht Hexcyl Systems Pty Ltd. bekannt.

Unter Verwendung von FGRs PureGRAPH(R)-Produkten zeigte das hochdichte

Polyethylen (HDPE) Verbesserungen hinsichtlich Festigkeit,

Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit.

HDPE ist ein thermoplastisches Polymer, das häufig in Verpackungen

(Kosmetika, Lebensmittel und Getränke), korrosionsbeständigen Rohrleitungen,

Geo-Membranen und Kunststoffbalken verwendet wird. Der globale Markt für

HDPE wurde 2015 auf 59 Mrd. USD geschätzt, mit einem CAGR (durchschnittliche

jährliche Wachstumsrate) von 4 %1.

1Global Market Insights Feb 2017 | Report ID: GMI1156 | Authors: Kiran

Pulidindi, Hemant Pandey

Craig McGuckin - Managing Director von First Graphene Ltd. ist der Ansicht,

dass dies ein bedeutender erster Schritt für PureGRAPH(R)-Produkte in diesen

wichtigen globalen Markt ist.

"Diese Studie bestätigt, dass PureGRAPH(R)-Graphenprodukte die Leistung von

HDPE-Materialien in industriellen Anwendungen erfolgreich verbessern. Dies

ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Strategie, Additive für

thermoplastische Materialien zu entwickeln," sagte Herr McGuckin.

Die Leistungsfähigkeit der PureGRAPH(R)-Technologie von First Graphene

ermöglichte signifikante mechanische Verbesserungen.

"Eine niedrige Dosierung von weniger als einem Prozent PureGRAPH(R) hat zu

einer Steigerung der Streckfestigkeit von mehr als 60 Prozent im Vergleich

zum Basis-HDPE-Produkt geführt", sagte McGuckin.

"Die Proben zeigten eine mehr als 10-prozentige Erhöhung der Zugfestigkeit

und bei gleicher Konzentration wurde der Abriebverlust um mehr als 50

Prozent verringert."

Ab August 2020 beginnt für das Projekt eine Phase umfangreicherer Versuche

unter realen Meeresbedingungen.

Abbildung:

Testergebnisse zeigen endgültige Zugverbesserungen (> 10 %), definiert als

die mechanische Spannung (MPa) zum Zeitpunkt des Bruchs und berechnet unter

Verwendung einer Standardtestmethode für die Zugeigenschaften von

Kunststoffen (ASTM D638-14).

Verbesserung der Streckfestigkeit (> 60 %), definiert als die mechanische

Spannung (MPa) des elastischen Verhaltens und berechnet unter Verwendung der

Standardprüfmethode für die Zugeigenschaften von Kunststoffen (ASTM

D638-14).

Reduzierung des Abriebverlustes (> 50 %), definiert als Volumenverlust (mm3)

unter Abrieb und berechnet mit einer internen Methode zur Simulation eines

beschleunigten abrasiven Milieus.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investoren

Craig McGuckin

Managing Director

First Graphene Ltd.

Craig.mcguckin@firstgraphene.net

Tel. +61 1300 660 448

Medien

Luke Derbyshire

Managing Director

Spoke Corporate

luke@spokecorporate.com

Tel. +61 488 66 42 46

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von

Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste

Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr

reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100

Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in

Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der

Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr

primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von

Perth, Western Australia. Das Unternehmen wurde vor Kurzem in Großbritannien

als First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ist ein

Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in

Manchester, Vereinigtes Königreich.

PureGRAPH(R)-Produktpalette

Graphen-Pulver von PureGRAPH(TM) sind in großen Mengen in lateralen

Plättchengrößen von 20 µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte sind

leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache

Handhabung auszeichnen.

Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Peter R. Youd,

Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur

Veröffentlichung freigegeben.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

